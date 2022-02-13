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Дочь экс-губернатора Ставрополья случайно засветила свой баланс

Дочь экс-губернатора Ставрополья случайно засветила свой баланс (4 фото + 1 видео)

Автор:
13 февраля 2022 09:31
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   вклад   деньги   дочка   фото   экс-губер Ставрополья   
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Стримерша и дочь экс-губернатора Ставрополья Mira HS, проживающая в США, случайно спалила свой счёт в банке во время трансляции

Отец Миры не кто иной как сам экс-губернатор Ставропольского края Валерий Вениаминович Гаевский. Это очень состоятельный человек. Его годовой доход составляет 310 миллионов рублей. Семья владеет элитным жильем и транспортными средствами.


28-летняя Александра Гаевская, дочь бывшего губернатора Ставропольского края, а по совместительству стримерша Mira HS, случайно на одной из трансляций показала смс о пополнении своего банковского счёта. У неё на счету оказалось 787 тысяч 561 доллар (около 60 миллионов рублей).



Её батя бывший губернатор Ставрополья, единоросс Валерий Гаевский. Как только ей исполнилось 18, он отправил её жить в США.



Мать стримерши — Ольга, во времена его депутатства попала в пятёрку богатейших жён чиновников по итогам 2017 года с годовым доходом 308 миллионов рублей.

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Метки: видео   вклад   деньги   дочка   фото   экс-губер Ставрополья   
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39k
Alex 2 часа назад
пусть подавится
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−7
пуго 5 минут назад
в кремле сталин нужен а не [мат] ...
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6k
Эх, Вася, Вася 11 минут назад
Девушка, а вашей маме зять не нужен?
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1k
Игорь Меншиков 16 минут назад
Все непосильно нажито честным трудом
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−7
пуго 18 минут назад
Союз нерушимый российских бандитов
Навеки сплотила кремлёвская моль!
Таких неуёмных во всём аппетитов
Не знал ни один европейский король!!!

Славься Увечecтвo, наше природное,
Бандитских анклавов союз мировой,
Ельциным данная шайка безродная!
Славься, Ху о, мы гордимся тобой!!!

Мозги всем промыли, бюджет распилили,
Гундяев в восторге: мол "скрепы блюдут"
Едросы надолго народ раздоили,
Ликует cкотина: на бойню ведут!!!

Славься Cкотeйшecтв 0, Жaдность Безмерная,
Скрепы твои всем до ф eни давно!
Как надоела ты, тваpь лицемерная,
Жаль, что не тонет X AM 0!!!
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−7
пуго 18 минут назад
Опиум для народа - я в твой мамин гроб гвозди [мат] закалачивал . [мат] единопутинососный.
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27k
Григорий 22 минуты назад
Нужен закон для чиновников высшего звена - члены семьи не живут за бугром, недвижимость там тоже нельзя, детям запрещено учится там, сами не больше 1 месяца в году вне пределов России кроме работников МИД.
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1k
poбт Полчаса назад
ну вроде как держит деньги в отечественном банке, че не так?
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88
Павел Кузнецов Полчаса назад
Нынче глупо жить в США, или иметь гражданство этой страны...
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30k
Антон Полчаса назад
Сенсации не случилось, всё это известно.
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−7
пуго 42 минуты назад
Эпоха Путинизма - олигархический , православный и чуркабесный фашизм.

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951
Loczi 43 минуты назад
Повезло девахе, кулэ
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1k
Иван Иванович 43 минуты назад
Это как надо воровать?
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−7
пуго 44 минуты назад
какая члено-сося ! ...
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2k
Sergius SPb 45 минут назад
Ну,капитализм. Ну,не патриотизм.
Че,мы не знали что ли?
Можно подумать,будь у вас несколько миллионов вечнозеленых вы бы только здесь находились? Нет, вот лично вы зарабатывая здесь деньги может здесь и находились.
Однако,семью отправили бы за бугор. Во первых,Россия не предсказуемая страна, сегодня ты заработал денег при старом папике, завтра пришел новый папик и тебя в ссылку с конфискацией. Лучше яйца по разным корзинам разложить. Логично?
Дети и семья? Вы захотите для них лучшего. Россия находящаяся на периферии мирового движа к тому же в конфликте с западом по умолчанию ограничивает возможности развития.
Это ваше МГУ не катит. Карьеру с ним на Западе не сделаешь.
Отсюда семья с детьми на Запад и в дорогой универ где нет детишек нищебродов и купленых дипломов. Ну,че вы сами не понимаете что ли?
Этой движухе элиты в РФ уже не одна сотня лет.
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19k
Will2006 52 минуты назад
Сочная деваха
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1k
Петр Бирюков Час назад
Ледоруб по ним всем плачет,начиная с обнуленного...
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−7
пуго Петр Бирюков 44 минуты назад
КТО ТАКОЙ ЕДИНОРОС ?
ЭТО Х-УЙ И КРОВОСОС !
ОН ЗАЧЕМ ИДЁТ ВО ВЛАСТЬ ?
ЧТО БЫ ВСЁ У НАС УКРАСТЬ ...
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4k
NeDron Час назад
В.В. Путин недавно сказал, что готов первым применить ядерное оружие и превратить Планету в радиоактивное кладбище.
Похоже окружение его серьезно не воспринимают и плевать хотело на его заявления
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−7
пуго NeDron 43 минуты назад
у населения очень грустное хлебало !
проклятое пуйло давно всех зае-бало ...
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14k
Иван Фёдорович Час назад
К вопросу, "почему мы такие бедные, если страна богатая". Вот и ответ; деньги заработанные внутри страны утекают за границу вместе с родственниками чиновников, капиталистов и прочих "выдающихся" деятелей)
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405
Сергей Сергей Час назад
С какой целью написано всё это? ПУСТОТА. Мы прекрасно знаем про детишек депутатов и иных власть имущих. Бред.
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591
Ваня Пупкин Час назад
Солнце для него всходит в Вашингтоне.
Капытализм вообще-то у нас. Наслаждайтесь "равными" "возможностями".
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