Дочь экс-губернатора Ставрополья случайно засветила свой баланс

Стримерша и дочь экс-губернатора Ставрополья Mira HS, проживающая в США, случайно спалила свой счёт в банке во время трансляции
Отец Миры не кто иной как сам экс-губернатор Ставропольского края Валерий Вениаминович Гаевский. Это очень состоятельный человек. Его годовой доход составляет 310 миллионов рублей. Семья владеет элитным жильем и транспортными средствами.
28-летняя Александра Гаевская, дочь бывшего губернатора Ставропольского края, а по совместительству стримерша Mira HS, случайно на одной из трансляций показала смс о пополнении своего банковского счёта. У неё на счету оказалось 787 тысяч 561 доллар (около 60 миллионов рублей).
Её батя бывший губернатор Ставрополья, единоросс Валерий Гаевский. Как только ей исполнилось 18, он отправил её жить в США.
Мать стримерши — Ольга, во времена его депутатства попала в пятёрку богатейших жён чиновников по итогам 2017 года с годовым доходом 308 миллионов рублей.
Источник:
- В Сочи учительница накричала на учеников из-за того, что они не хотят сдавать деньги
- Неуклюжие налетчики взорвали фургон инкассаторов
- Контрабандист попытался вывести 4 миллиона рупий в ядрах арахиса
- Стриптизерши Майами пробираются через кучу денег усыпанные на полу
- Пёс научился вытаскивать банкноты из-под монет
Понравилось42
Навеки сплотила кремлёвская моль!
Таких неуёмных во всём аппетитов
Не знал ни один европейский король!!!
Славься Увечecтвo, наше природное,
Бандитских анклавов союз мировой,
Ельциным данная шайка безродная!
Славься, Ху о, мы гордимся тобой!!!
Мозги всем промыли, бюджет распилили,
Гундяев в восторге: мол "скрепы блюдут"
Едросы надолго народ раздоили,
Ликует cкотина: на бойню ведут!!!
Славься Cкотeйшecтв 0, Жaдность Безмерная,
Скрепы твои всем до ф eни давно!
Как надоела ты, тваpь лицемерная,
Жаль, что не тонет X AM 0!!!
Че,мы не знали что ли?
Можно подумать,будь у вас несколько миллионов вечнозеленых вы бы только здесь находились? Нет, вот лично вы зарабатывая здесь деньги может здесь и находились.
Однако,семью отправили бы за бугор. Во первых,Россия не предсказуемая страна, сегодня ты заработал денег при старом папике, завтра пришел новый папик и тебя в ссылку с конфискацией. Лучше яйца по разным корзинам разложить. Логично?
Дети и семья? Вы захотите для них лучшего. Россия находящаяся на периферии мирового движа к тому же в конфликте с западом по умолчанию ограничивает возможности развития.
Это ваше МГУ не катит. Карьеру с ним на Западе не сделаешь.
Отсюда семья с детьми на Запад и в дорогой универ где нет детишек нищебродов и купленых дипломов. Ну,че вы сами не понимаете что ли?
Этой движухе элиты в РФ уже не одна сотня лет.
ЭТО Х-УЙ И КРОВОСОС !
ОН ЗАЧЕМ ИДЁТ ВО ВЛАСТЬ ?
ЧТО БЫ ВСЁ У НАС УКРАСТЬ ...
Похоже окружение его серьезно не воспринимают и плевать хотело на его заявления
проклятое пуйло давно всех зае-бало ...
Может это и к лучшему. Люди не ценят мир, пока их хату не спалят.
Или ты думаешь что наша ПРО безупречна на 100 %?
Большим городам точно достанется. До меня может и не долетит, но тоже не успокаивает. Уфа в 100 километрах, туда полюбасу долетит. Значит и нам надует.
Разжигают.
Капытализм вообще-то у нас. Наслаждайтесь "равными" "возможностями".