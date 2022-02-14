Женщина подожгла хибару с бездомными под Иркутском

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Двое бездомных из Иркутска чуть не сгорели в собственном жилище. Домом им служила деревянная хибара, собранная в лесополосе Октябрьского района города.
Мужчине и женщине удалось спастись - вовремя выбежали на улицу, но не успели вытащить из огня свою собаку. Предполагаемая поджигательница заявила на допросе, что подожгла хибару, чтобы отомстить, но не удостоверилась в том, что внутри никого нет. Её будут судить за покушение на убийство.
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