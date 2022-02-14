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Женщина подожгла хибару с бездомными под Иркутском

Женщина подожгла хибару с бездомными под Иркутском (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 13:43
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   Иркутск   Россия   бездомные   бомжи   видео   
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Двое бездомных из Иркутска чуть не сгорели в собственном жилище. Домом им служила деревянная хибара, собранная в лесополосе Октябрьского района города.
Мужчине и женщине удалось спастись - вовремя выбежали на улицу, но не успели вытащить из огня свою собаку. Предполагаемая поджигательница заявила на допросе, что подожгла хибару, чтобы отомстить, но не удостоверилась в том, что внутри никого нет. Её будут судить за покушение на убийство.

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Метки: 360подмосковье   Иркутск   Россия   бездомные   бомжи   видео   
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Sergius SPb 46 минут назад
Наверноеи это ее трахарь-пахарь. Оба синеболы.
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