Женщина подожгла хибару с бездомными под Иркутском

Мужчине и женщине удалось спастись - вовремя выбежали на улицу, но не успели вытащить из огня свою собаку. Предполагаемая поджигательница заявила на допросе, что подожгла хибару, чтобы отомстить, но не удостоверилась в том, что внутри никого нет. Её будут судить за покушение на убийство.