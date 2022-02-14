Зачем немецкие солдаты носили металлический щиток на груди?

Нередко на фотографиях Второй Мировой войны можно заметить странный аксессуар на форме немецких военнослужащих — металлический щиток треугольной формы с рельефной накладкой и надписью.
Сегодня аксессуар стал желанной добычей среди коллекционеров и почти не встречается на рынке антиквариата.
Что это за предмет, и для чего он был нужен?
Привет из Средневековья
Речь идёт о горжете. В Средние века под горжетом подразумевали часть рыцарского доспеха — металлический воротник защищавший ярёмную впадину и горло воина. С развитием огнестрельного оружия, доспехи ушли в прошлое, а горжет превратился в символ рыцарского благородства.
До возникновения погон, такая пластина подчеркивала принадлежность военнослужащего к офицерскому званию и являлась дополнительным элементом воинского различия.
На самом деле, горжет носили даже в российской императорской армии. Ввёл элемент амуниции Петр I, подсмотрев его у европейцев. Русский горжет имел форму полумесяца с государственным гербом по центру. Нагрудный знак помещали под воротник, закрепив его шнурками к эполетам и пуговицам.
К середине XIX века горжет ушёл из повседневной жизни, став декоративным элементом парадной формы. К началу XX века в большинстве стран стальной медальон оказался окончательно забыт.
Рыцари XX века
Упорство в ношении горжетов проявили только немецкие офицеры, продолжавшие считать себя наследниками старого германского рыцарства.
В результате нагрудный знак оказался распространен среди множества военных служб, например, у полевой, железнодорожной и береговой жандармерии, военной комендатуры и некоторых других родов войск.
Конечно, у каждой службы существовал индивидуальный горжет, отличавшийся формой, цветом и накладкой.
Носить его могли как на цепи, так и с помощью трёх кламмеров. Изготавливали медальон штамповкой из нейзильбера — сплава меди, никеля и цинка. Сверху он покрывался серебреным или золотым напылением. Все определяющие знаки: орёл, надписи и знамёна покрывались люминофоровым светящимся лаком. На обратной стороне горжет был подбит тёмным сукном.
Цепные псы
Любопытно, что за ношение серебряного горжета на цепи, больше похожего на ошейник с табличкой, немецкая жандармерия получила прозвище «цепные псы».
Впрочем, свое прозвище полиция с лихвой оправдывала. Основной функцией жандармов было обнаружение и задержание дезертиров, большинство которых приговаривались к высшей мере наказания. Также полиция принимала участие в массовых арестах и отправках людей в концлагеря, завоевав дурную славу даже у своих соотечественников.
Нужно добавить, что на Восточном фронте горжеты немцы не носили. Столь заметный отличительный знак делал офицеров слишком уязвимыми перед советскими снайперами, разведчиками и партизанами, которые с первых дней войны устроили настоящую охоту за горжетоносцами.
Источник:
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2. Фельджандармы - это подразделение Вермахта с функциями ВАИ - регулировка, проверка на дорогах, плюс функции военной полиции.
3. В массовых арестах и т.д. принимала участие в рамках своих обязанностей - сопровождение спецколонн и т.д.
Наверное снайперы были очень довольны