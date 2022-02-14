Зачем немецкие солдаты носили металлический щиток на груди?

Речь идёт о горжете. В Средние века под горжетом подразумевали часть рыцарского доспеха — металлический воротник защищавший ярёмную впадину и горло воина. С развитием огнестрельного оружия, доспехи ушли в прошлое, а горжет превратился в символ рыцарского благородства.

До возникновения погон, такая пластина подчеркивала принадлежность военнослужащего к офицерскому званию и являлась дополнительным элементом воинского различия.

На самом деле, горжет носили даже в российской императорской армии. Ввёл элемент амуниции Петр I, подсмотрев его у европейцев. Русский горжет имел форму полумесяца с государственным гербом по центру. Нагрудный знак помещали под воротник, закрепив его шнурками к эполетам и пуговицам.