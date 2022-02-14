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Зачем немецкие солдаты носили металлический щиток на груди?

Зачем немецкие солдаты носили металлический щиток на груди? (5 фото)

Автор:
14 февраля 2022 10:00
Сообщество : Военное
Метки: война   интересно   металлический щиток   немцы   факты   фото   
2078
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Нередко на фотографиях Второй Мировой войны можно заметить странный аксессуар на форме немецких военнослужащих — металлический щиток треугольной формы с рельефной накладкой и надписью.

Сегодня аксессуар стал желанной добычей среди коллекционеров и почти не встречается на рынке антиквариата.

Что это за предмет, и для чего он был нужен?


Привет из Средневековья

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Речь идёт о горжете. В Средние века под горжетом подразумевали часть рыцарского доспеха — металлический воротник защищавший ярёмную впадину и горло воина. С развитием огнестрельного оружия, доспехи ушли в прошлое, а горжет превратился в символ рыцарского благородства.

До возникновения погон, такая пластина подчеркивала принадлежность военнослужащего к офицерскому званию и являлась дополнительным элементом воинского различия.

На самом деле, горжет носили даже в российской императорской армии. Ввёл элемент амуниции Петр I, подсмотрев его у европейцев. Русский горжет имел форму полумесяца с государственным гербом по центру. Нагрудный знак помещали под воротник, закрепив его шнурками к эполетам и пуговицам.

К середине XIX века горжет ушёл из повседневной жизни, став декоративным элементом парадной формы. К началу XX века в большинстве стран стальной медальон оказался окончательно забыт.


Рыцари XX века

Упорство в ношении горжетов проявили только немецкие офицеры, продолжавшие считать себя наследниками старого германского рыцарства.

В результате нагрудный знак оказался распространен среди множества военных служб, например, у полевой, железнодорожной и береговой жандармерии, военной комендатуры и некоторых других родов войск.

Конечно, у каждой службы существовал индивидуальный горжет, отличавшийся формой, цветом и накладкой.

Носить его могли как на цепи, так и с помощью трёх кламмеров. Изготавливали медальон штамповкой из нейзильбера — сплава меди, никеля и цинка. Сверху он покрывался серебреным или золотым напылением. Все определяющие знаки: орёл, надписи и знамёна покрывались люминофоровым светящимся лаком. На обратной стороне горжет был подбит тёмным сукном.


Цепные псы

Любопытно, что за ношение серебряного горжета на цепи, больше похожего на ошейник с табличкой, немецкая жандармерия получила прозвище «цепные псы».

Впрочем, свое прозвище полиция с лихвой оправдывала. Основной функцией жандармов было обнаружение и задержание дезертиров, большинство которых приговаривались к высшей мере наказания. Также полиция принимала участие в массовых арестах и отправках людей в концлагеря, завоевав дурную славу даже у своих соотечественников.

Нужно добавить, что на Восточном фронте горжеты немцы не носили. Столь заметный отличительный знак делал офицеров слишком уязвимыми перед советскими снайперами, разведчиками и партизанами, которые с первых дней войны устроили настоящую охоту за горжетоносцами.


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Метки: война   интересно   металлический щиток   немцы   факты   фото   
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8  комментариев
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22k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Бляха фельджандармерии по факту - прообраз нынешних полицейских жетонов. Легко видно, сложно подделать, быстро подделку не уничтожишь
2. Фельджандармы - это подразделение Вермахта с функциями ВАИ - регулировка, проверка на дорогах, плюс функции военной полиции.
3. В массовых арестах и т.д. принимала участие в рамках своих обязанностей - сопровождение спецколонн и т.д.
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1k
manul74 17 минут назад
Да ценная штука для коллекционеров. Сам пытался как то найти оригинал. Когда то коллекционировал подобные вещи. Очень много поделок. Новоделов состаренных.
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24k
Юрьевич 58 минут назад
"Все определяющие знаки: орёл, надписи и знамёна покрывались люминофоровым светящимся лаком."

Наверное снайперы были очень довольны
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14k
Кархародон 59 минут назад
На Пикабу гораздо интереснее пост на эту тему. С фото, с историческими данными, с применениями жандармерии на разных фронтах. А тут просто куцый пересказ. Главное было вставить кусок пропаганды, что тут немцы горжет не носили. Носили. Множество фото и видео. Да и в х/ф жандармерия (ВАИ по нашему) на дорогах и постах как правило с горжетами.
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3k
Frank Borman Час назад
Аксессуар обозначал, что солджер принадлежал к Фельджандармери. Фельджандармы ловили дезертиров, контролировали документы, шутали партизанов. В общем, милитарные полицаи.
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6k
Виталий Касандров Час назад
Ну жандармы это таки тыловые части , на фронте появлялись редко. с соответственно попасть под огонь советского снайпера дыло скорее исключение А вот для партизан знатная добыча и действительно уже концу лета 1941 военная полиция вермахта стала брезговать надевать сей знак .Ибо это предвещало скорую смерь.
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11k
котегRUS 2 часа назад
А скажи автор, когда мы эту нечисть с лица Земли сметём ?
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458
Faithless котегRUS 2 часа назад
Кто-нибудь понял о чем этот гражданин вопрошает? Кого планируете смести фашистов, металлические щитки, людей, носивших эти щитки?
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