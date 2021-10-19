Шпионская история рекорда: как немцы на воздушном шаре прилетели в российскую глушь

Оно произошло в январе 1914-го года, когда трое немцев сели в воздушный шар и полетели, как говорится, куда Бог пошлёт. Послал он их в Россию, причём, далеко не в столицу - как писала наша пресса, приземлились они "в глуши Пермской губернии".

Наши герои - немецкий экипаж воздушного шара - на старте одной из гонок 12 октября 1913 года

Позже выяснилось, что все трое летчиков являлись членами Немецкого воздухоплавательного союза, а полёт их якобы имел исключительно научно-познавательные цели. По показаниям одного из членов экипажа, они хотели оказаться в Швеции, также они заявляли о желании установить рекорд по дальности полёта на воздушном шаре.

Затем подчёркивалось, что показания их были достаточно противоречивы, так что предположения о шпионских целях были вполне закономерны на фоне полученной фактуры. У всех были паспорта с российскими визами, у команды была карта Европейской части России и даже российские рубли, которые, как выяснилось позже, они обменяли в Берлине незадолго до полёта.

В общем-то, чем-то это даже напоминает анекдот про советского разведчика, которого что-то выдавало - то ли красная звезда на шапке, то ли парашют, тащившийся по земле. Здесь тоже были, скажем так, бросающиеся в глаза детали. Для начала - у всех были паспорта с российскими визами, которые были проставлены менее, чем за 2 недели до полёта.