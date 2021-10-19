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Шпионская история рекорда: как немцы на воздушном шаре прилетели в российскую глушь

Шпионская история рекорда: как немцы на воздушном шаре прилетели в российскую глушь (6 фото)

Автор:
19 октября 2021 08:40
Метки: воздушный шар   интересно   история рекорда   немцы   факты   фото   
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В "Королевских номерах" держали первых предполагаемых немецких шпионов, когда те совершили одно из самых необычных путешествий иностранцев в Россию.


Оно произошло в январе 1914-го года, когда трое немцев сели в воздушный шар и полетели, как говорится, куда Бог пошлёт. Послал он их в Россию, причём, далеко не в столицу - как писала наша пресса, приземлились они "в глуши Пермской губернии".


Наши герои - немецкий экипаж воздушного шара - на старте одной из гонок 12 октября 1913 года

Позже выяснилось, что все трое летчиков являлись членами Немецкого воздухоплавательного союза, а полёт их якобы имел исключительно научно-познавательные цели. По показаниям одного из членов экипажа, они хотели оказаться в Швеции, также они заявляли о желании установить рекорд по дальности полёта на воздушном шаре.


Затем подчёркивалось, что показания их были достаточно противоречивы, так что предположения о шпионских целях были вполне закономерны на фоне полученной фактуры. У всех были паспорта с российскими визами, у команды была карта Европейской части России и даже российские рубли, которые, как выяснилось позже, они обменяли в Берлине незадолго до полёта.


В общем-то, чем-то это даже напоминает анекдот про советского разведчика, которого что-то выдавало - то ли красная звезда на шапке, то ли парашют, тащившийся по земле. Здесь тоже были, скажем так, бросающиеся в глаза детали. Для начала - у всех были паспорта с российскими визами, которые были проставлены менее, чем за 2 недели до полёта.

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Также у команды была карта Европейской части России и даже российские рубли, которые, как выяснилось позже, они обменяли в Берлине за несколько дней до полёта. В общем, оказалось, что залёт на российскую территорию случайностью назвать очень сложно. Даже в бортовом журнале была сделана запись о том, что воздушный шар пересёк границу с Россией.

Это случилось над территорией Ковинской губернии (город Ковно ныне - Каунас) на высоте 205 метров. Никаких попыток остановить шар (повернуть было сложно - шар не имел управления) предпринято не было. Лётчики, впрочем, уверяли, что не вели никакого наблюдения, да и высота была очень большой - но и эти утверждения вступали в противоречия с другими фактами.

Так на найденной у них карте были помечены места, над которыми пролетал шар - таким образом был составлен маршрут этого нечаянного путешествия. Отмечены были в том числе железные дороги и заводы, которые они они определяли, например, по свету газового пламени. В определённый момент экипаж воздушного шара даже смог уточнить местное время - по бою колоколов оказавшейся внизу церкви.

Подобные записи заканчивались в Костромской области, последняя пометка относится к вечеру 27-го января. Впрочем, оказалось, что Ганс Берлинер, Александр Гаазе и Арнольд Николаи - так звали членов экипажа этого то ли шпионского, то ли научно-туристического воздушного шара - знали и о том, что приземляться где-то под Пермью и, собственно, сделали это сами, открыв клапаны и спустив шар на землю.

Собственно, именно под Пермью немногим ранее был установлен предыдущий "рекорд дальности полёта". Не прошло даже двух месяцев - 4 декабря 1913 года в 26 километрах от Перми приземлился ровно такой же шар с аналогичным экипажем из троих немцев, и даже стартовало это воздухоплавательное средство в том же немецком городке под названием Биттерфельд.

Тогда, что интересно, случай вызвал меньший резонанс. Экипаж самостоятельно добрался до Москвы, там был задержан, доброшен и, если не считать каких-то административных наказаний, отпущен домой. Эти немцы тоже говорили о спортивном интересе и о том, что вообще отправлялись в Константинополь, а в Россию их занесло случайно - неудачная погода, так сказать.

В общем, единственный повод упомянуть этот случай - это то, что именно после него в России появилось указание впредь подобные происшествия тщательного расследовать. Так что по поводу нового появления шара над землёй русской было накопано очень много информации - не в пользу объяснений немцев, конечно. Скажем, было выяснено, что на день вылета метеоусловия в Германии были "не лучшими" для полёта именно в Швецию.

Были и другие "торчащие уши" - вроде отсутствия на борту судна приборов, необходимых для проведения научных наблюдений, которые декларировались как одна из целей путешествия. Впечатляет и тот факт, что один из членов экипажа, Арнольд Николаи, был родным братом руководителя немецкой разведки Вальтера Николаи.

В общем, дело стало достаточно резонансным и дошло до суда. Само расследование с привлечением специалистов шло практически два месяца, после чего состоялся суд. И всё это время, как уже отмечено в начале статьи, нарушителей держали именно в "Королевских номерах" в Перми - так называли гостиницу, считавшейся самой лучшей в городе.

Подследственные, судя по всему, вообще неплохо проводили время, не забывая заниматься своими "шпионскими штучками". Причём, как сказали бы сейчас, не особо боясь "спалиться". Так Ганс Берлинер, будучи в гостях у земского начальника Муханова (который хорошо владел немецким языком и в дом которого немецких лётчиков привели после их приземления, ещё до отправки в Пермь), расспрашивал того о схемах местной мобилизации и других особенностях местного военного устройства.

Но в итоге суд не посчитал немцев шпионами, вменив им в вину лишь незаконный перелёт через российскую границу, и приговорив к 6 месяцам ареста с учётом двух месяцев, проведённых под следствием. То есть этот приговор, вынесенный 17 апреля 1914 года, позволяет нам считать этих немцев простыми путешественниками и, видимо, не позволяет называть шпионами.

Да и срок в 6 месяцев - не такой большой, тем более, что отбывать его не пришлось. Обратная дорога из Россию обошлась этим немцам в 6 тысяч рублей сверху, именно такая сумма залога была определена судом и вскоре выплачена. До вступления России в войну с Германией и её союзниками оставалось 3 с небольшим месяца.

В качестве P.S. Всемирная федерация воздушного спорта, кстати, и сейчас признаёт за мировой рекорд этот полёт Ханса Берлинера (он считается организатором) - 3052,7 км.

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Метки: воздушный шар   интересно   история рекорда   немцы   факты   фото   
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