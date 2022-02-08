Как советские диверсанты обманули немецкого генерала и ликвидировали его в собственном особняке

В октябре 1941 года, после Киевской битвы, немцы развернули свою 6-ю армию по направлению к Харькову. После нескольких дней боев против ослабленной 38-й армии РККА, город пал. Немецкому ликованию не было предела.
Генерал Эрвин Фиров в своем приказе №17 писал: "Солдаты! Харьков, третий индустриальный город России, взят. Этот гордый успех достигнут благодаря вашей отваге… Солдаты, мы гордимся вами... Вперед к победе!".
В это же время фельдмаршал фон Рундштедт назначил командира 68-й пехотной дивизии генерала Георга фон Брауна комендантом Харькова. Генерал прекрасно знал, что советские части, перед тем как оставить город, заминировали все вокруг.
Унтерштурмфюрер СС из дивизии "Викинг" Петер Пойман вспоминал, что каждый шаг в городе был сопряжен с опасностью. Даже неосторожно открытая дверь "приводит в действие одну из оставленных красноармейцами "адских машин" (мин-ловушек)". Согласно записям в его дневнике заминированы были даже самовары, банки с вареньем, бутылки с водкой и колодцы.
Новый комендант города генерал Георг фон Браун не собирался рисковать. Он тщательно выбирал себе резиденцию. Основными критериями служили пункты по удобству и безопасности. Лучшим вариантом оказался особняк по адресу Дзержинского, 17. Ранее в доме жил руководитель Украины Косиор. После того, как его репрессировали дом разделили на квартиры для высоких партийных чиновников.
Дом полностью устраивал генерала. Но он распорядился его тщательно проверить. Саперы обыскали его и нашли в подвале в куче угля огромную мину. Ее обезвредили и сообщили фон Брауну, что можно заселяться. Чувствуя себя в безопасности генерал решил обезопасить и своих людей. Первым его приказом было следующее:
...Каждый житель города Харькова, который знает места, где заложены мины, бомбы замедленного действия, подрывные заряды, или же подозревает о заминировании каких-либо объектов, обязан немедленно сообщить об этом в специальный отдел... () За правильные сведения будет выдаваться денежное вознаграждение в размере от 1000 до 10000 рублей. С другой стороны, каждый, кто скроет известные ему сведения о заминированных участках и не сообщит об этом в комендатуру, будет ликвидирован. За каждое здание, взорванное в городе Харькове... () оккупационными властями в качестве репрессии будет уничтожено 100 жителей города (Источник: Горчаков, Овидий Александрович "Внимание: чудо-мина!")
Некоторые жители не желая репрессий по отношению к себе или желая получить вознаграждение действительно сообщали о найденных ловушках и "сюрпризах". Но таких было немного. Только вот разминирование по приказу генерала проводилось руками захваченных советских солдат и проходило не всегда успешно. Но генерала это не особо волновало. Ведь своих людей при обезвреживании он не терял.
Тем не менее в городе то там то тут срабатывали минные ловушки. На многих из них был установлен таймер. То там то здесь без боя немецкая армия теряла людей. Работами по разминированию руководил майор Карл Гендель. Жители неохотно шли с ним на контакт. Георг фон Браун был недоволен медленно текущим процессом. Половина города все еще оставалась опасной.
Нужно отметить, что по некоторым сведениям сам Георг был двоюродным братом известного немецкого создателя ракет Фау-1 и Фау-2 барона Вернера фон Брауна. Тем не менее эта информация достоверно не подтверждена.
Генерал фон Браун даже не подозревал о том, что о его "заселении" уже доложили советским разведчикам, которые сообщили обо всем начальнику оперативных заграждений на Западном фронте Старинову Илье Григорьевичу. В подчинении у Старинова находились пять батальонов и пять оперативных групп, которые перед уходом из Харькова и занимались его минированием.
Именно солдаты Старинова заложили под некоторыми объектами города радиомины Ф-10, которые стояли на вооружении Красной армии. В вермахте радиомины не использовались. Как писал еще в 1929 немецкий специалист по минам Вольфганг Фляйшер "Рейхсвер не нашел им области применения".
Всего в Харькове было заложено от 8 до 13 радиомин. Ставили их на самые важные или стратегически значимые объекты, среди которых были: здание штаба Харьковского округа, диспетчерская с узлом связи аэродрома Гражданского флота, железнодорожный мост, Холодногорский и Усовский виадуки и дом по адресу Дзержинского, 17, где поселился немецкий генерал. Впоследствии две мины Ф-10 по невыясненным обстоятельствам не сработали.
28 октября немецкие саперы обнаружили и обезвредили радиомину в Усовском виадуке. 29 октября на железнодорожном мосту. Была также обезврежена мина в штабе округа. Немецкие саперы обнаружили торчащую из земли антенну и нашли место установки Ф-10. Но при извлечении сработала мина-ловушка и немцы потеряли одного сапера. Тем не менее радиомину удалось обезвредить.
Очень скоро немцы нашли способ подавить сигналы, которые использовались для активации радиомин. Для этого они применяли полуторокиловаттные передатчики. В итоге из всех заложенных в Харькове радиомин (которых было до 30 штук) сработало только 6. Гораздо лучше показали себя часовые и электрохимические мины МЗД-1, МЗД-2, МЗД-3. Из 315 установленных немцы смогли найти только 37.
И вот, несмотря на подавление радиосигнала, 14 ноября, когда фон Браун находился в своем особняке сработала спрятанная в особняке радиомина, которая просто стерла дом с лица города. Оказалось, что радиосигнал поступил из поселка Семилуки в Воронежской области что находился за 600 километров от Харькова.
Почему же немцы обыскавшие особняк не нашли там установленную радиомину? По словам самого Старинова саперы установили одну мину-обманку так, чтобы ее легко было обнаружить. А вторую мину закопали поглубже в землю защищая ее другими ловушками. Неподалеку спрятали радиоприемные устройства.
В результате этой диверсии вермахт потерял генерал-майора фон Брауна, пару офицеров и около десятка солдат. Самому Георгу после этого присвоили звание генерал-лейтенанта. На посту его сменил новый комендант Эрвин Фиров. Сама операция со временем обросла мифами и легендами. Многие продолжают спорить о значимости генерала для немецкой армии и о том, что намного целесообразнее было бы уничтожить стратегические объекты.
Тем не менее факт остается фактом. Немецкий генерал, комендант города Харькова, что проводил репрессивную политику по отношению к местному населению был ликвидирован вместе со своими офицерами штаба. Даже если не брать в расчет его значимость для немецкой армии, он все равно получил по заслугам. А значит операция была проведена блестяще.
Источник:
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"В итоге из всех заложенных в Харькове радиомин (которых было до 30 штук) ..."
???