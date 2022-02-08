Как советские диверсанты обманули немецкого генерала и ликвидировали его в собственном особняке

Генерал Эрвин Фиров в своем приказе №17 писал: "Солдаты! Харьков, третий индустриальный город России, взят. Этот гордый успех достигнут благодаря вашей отваге… Солдаты, мы гордимся вами... Вперед к победе!".

В это же время фельдмаршал фон Рундштедт назначил командира 68-й пехотной дивизии генерала Георга фон Брауна комендантом Харькова. Генерал прекрасно знал, что советские части, перед тем как оставить город, заминировали все вокруг.

Унтерштурмфюрер СС из дивизии "Викинг" Петер Пойман вспоминал, что каждый шаг в городе был сопряжен с опасностью. Даже неосторожно открытая дверь "приводит в действие одну из оставленных красноармейцами "адских машин" (мин-ловушек)". Согласно записям в его дневнике заминированы были даже самовары, банки с вареньем, бутылки с водкой и колодцы.