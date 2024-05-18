После массовой драки с иностранцами в столице Киргизии вспыхнули беспорядки

Несколько дней назад во дворе одного из хостелов Бишкека (столица Кыргызстана) иностранцы избили местных жителей. Киргизы решили отомстить.
Вчера вечером в Бишкеке начался стихийный протест против иностранцев. Толпа численностью около 100 человек (по некоторым данным, количество митингующих было больше - около 300) собралась у хостела, где произошла драка. Они хотели отомстить за избитых горожан.
На место скопления людей спешно прислали силовиков.
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Собравшихся начали задерживать под неодобрительный свист и выкрики толпы.
Игнорируя призывы правоохранителей разойтись, собравшиеся перекрыли часть улицы, а затем попытались прорвать кордон силовиков. Эта акция тоже закончилась задержанием.
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По тревоге подняли весь личный состав милиции Бишкека. Силовики взяли под охрану все общежития в городе, где проживают иностранцы, т.к. жаждущие мести стали оккупировать места проживания студентов из других стран.
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Комментируя ночной митинг возле хостела с иностранцами, Кымчибек Ташиев заявил, что среди задержанных было несколько провокаторов и людей с оружием. Именно они были задержаны. Иностранцев-нарушителей, причастных к драке, он пообещал выдворить из страны.
В посольствах Пакистана и Индии - странах, студенты которых обучаются в Кыргызстане - посоветовали своим гражданам без нужды не выходить за пределы общежития.
«Мы поддерживаем связь с нашими студентами. В настоящее время ситуация спокойная, но студентам рекомендуется пока оставаться дома и в случае возникновения каких-либо проблем связаться с посольством», —цитируют заявление посольства местные СМИ.
Также сообщается, что за время конфликта за медпомощью обратились 29 иностранцев. 17 пострадавших были доставлены в Горбольницу скорой помощи, а остальным помощь оказали на месте. Одному из иностранцев диагностировали перелом челюсти, и его готовят к операции.
После драки 13 мая были задержаны три иностранцы, подозреваемые в непосредственном избиении местных жителей.
Задержанные иностранцы попросили прощения у киргизов и пообещали соблюдать закон.
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Впрочем, если верить словам Ташиева, соблюдать законы Кыргызстана иностранцам не придётся, т.к. вскоре они должны покинуть пределы страны.
Председатель ГКНБ Ташиев сообщил, что продолжается работа по выявлению незаконных мигрантов (оказывается, такие есть и в Киргизии!) В основном сюда едут граждане Бангладеш и Пакистана. Всех, кто не имеет прав на пребывание в стране, рано или поздно отсюда выгонят. И тогда заживут!
Что касается причины изначального конфликта, который перерос с драку, о ней никто уже и не вспомнит. Зато каков резонанс!
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Таджики вон, очканули, что 600 тысяч обратно вернутся!
PS Ну и морально поддержим наших релокантов