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После массовой драки с иностранцами в столице Киргизии вспыхнули беспорядки

После массовой драки с иностранцами в столице Киргизии вспыхнули беспорядки

Автор:
18 мая 2024 10:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   Киргизия   бишкек   драка   иностранные студенты   массовые беспорядки   милиция   
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Несколько дней назад во дворе одного из хостелов Бишкека (столица Кыргызстана) иностранцы избили местных жителей. Киргизы решили отомстить.

Вчера вечером в Бишкеке начался стихийный протест против иностранцев. Толпа численностью около 100 человек (по некоторым данным, количество митингующих было больше - около 300) собралась у хостела, где произошла драка. Они хотели отомстить за избитых горожан.

На место скопления людей спешно прислали силовиков.


Собравшихся начали задерживать под неодобрительный свист и выкрики толпы.


Игнорируя призывы правоохранителей разойтись, собравшиеся перекрыли часть улицы, а затем попытались прорвать кордон силовиков. Эта акция тоже закончилась задержанием.


По тревоге подняли весь личный состав милиции Бишкека. Силовики взяли под охрану все общежития в городе, где проживают иностранцы, т.к. жаждущие мести стали оккупировать места проживания студентов из других стран.


Комментируя ночной митинг возле хостела с иностранцами, Кымчибек Ташиев заявил, что среди задержанных было несколько провокаторов и людей с оружием. Именно они были задержаны. Иностранцев-нарушителей, причастных к драке, он пообещал выдворить из страны.


В посольствах Пакистана и Индии - странах, студенты которых обучаются в Кыргызстане - посоветовали своим гражданам без нужды не выходить за пределы общежития.


«Мы поддерживаем связь с нашими студентами. В настоящее время ситуация спокойная, но студентам рекомендуется пока оставаться дома и в случае возникновения каких-либо проблем связаться с посольством»,цитируют заявление посольства местные СМИ.

Также сообщается, что за время конфликта за медпомощью обратились 29 иностранцев. 17 пострадавших были доставлены в Горбольницу скорой помощи, а остальным помощь оказали на месте. Одному из иностранцев диагностировали перелом челюсти, и его готовят к операции.


После драки 13 мая были задержаны три иностранцы, подозреваемые в непосредственном избиении местных жителей.


Задержанные иностранцы попросили прощения у киргизов и пообещали соблюдать закон.


Впрочем, если верить словам Ташиева, соблюдать законы Кыргызстана иностранцам не придётся, т.к. вскоре они должны покинуть пределы страны.


Председатель ГКНБ Ташиев сообщил, что продолжается работа по выявлению незаконных мигрантов (оказывается, такие есть и в Киргизии!) В основном сюда едут граждане Бангладеш и Пакистана. Всех, кто не имеет прав на пребывание в стране, рано или поздно отсюда выгонят. И тогда заживут!


Что касается причины изначального конфликта, который перерос с драку, о ней никто уже и не вспомнит. Зато каков резонанс!

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Киргизия   бишкек   драка   иностранные студенты   массовые беспорядки   милиция   
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15  комментариев
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gumer Час назад
И разбери кто там иностранец.
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25k
Shtoppi 11 минут назад
просят прощения и все трое стоят в закрытой позе, а говорит это о том что - пи34ят ребята как дышат. классическое раскаяние на отъ36ись перед камерой.
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2k
Руслана Тарасова 14 минут назад
Ехать на заработки в Киргизию? Да ну нах...Мазохисты какие-то.
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798
Alexander Sar 22 минуты назад
вообще не понятны претензии киргизов...
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6k
sergonly Полчаса назад
Желаю успеха обеим сторонам
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5k
Василий Афиногенов Полчаса назад
это какой-то зоопарк
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40k
koleos72 Полчаса назад
Надо из России всех чучмеков обратно к ним вернуть, вот тогда заживут!
Таджики вон, очканули, что 600 тысяч обратно вернутся!
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3k
Igor Grishaev Полчаса назад
Коренные иностранцы повздорили с приезжими иностранцами
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33
Аврашалом Маркович Полчаса назад
Я полагаю, всех местных жителей арестовали за массовое скопление, повлекшее нарушение общественного порядка, как это сделали в России с членами Русской Общины, так ведь?
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10k
Alex Полчаса назад
Все черножопые, хрен там их разберешь.
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379
Александр Мешков 39 минут назад
Все перевернулось с ног на голову. Вот теперь пусть понюхают.
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1k
Антон Час назад
А у них мигранты есть??? Нихт себе!
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168
leonid zilb Роман Полчаса назад
плохой советский настроил. А хороший льценовский развалил.
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3k
Radugananebe Час назад
Непонятно, кем работают в Киргизии пакистанцы и выходцы из Бангладеш, если половина киргизов - на заработках в РФ?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2101 пост (2090 в горячем)

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