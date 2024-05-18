После массовой драки с иностранцами в столице Киргизии вспыхнули беспорядки

Комментируя ночной митинг возле хостела с иностранцами, Кымчибек Ташиев заявил, что среди задержанных было несколько провокаторов и людей с оружием. Именно они были задержаны. Иностранцев-нарушителей, причастных к драке, он пообещал выдворить из страны.

В посольствах Пакистана и Индии - странах, студенты которых обучаются в Кыргызстане - посоветовали своим гражданам без нужды не выходить за пределы общежития.

«Мы поддерживаем связь с нашими студентами. В настоящее время ситуация спокойная, но студентам рекомендуется пока оставаться дома и в случае возникновения каких-либо проблем связаться с посольством», —цитируют заявление посольства местные СМИ.

Также сообщается, что за время конфликта за медпомощью обратились 29 иностранцев. 17 пострадавших были доставлены в Горбольницу скорой помощи, а остальным помощь оказали на месте. Одному из иностранцев диагностировали перелом челюсти, и его готовят к операции.

После драки 13 мая были задержаны три иностранцы, подозреваемые в непосредственном избиении местных жителей.