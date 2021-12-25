Их «мяу» передаётся даже через снимки

Когда такие моменты попадают на фотографии, то кажется, что звук вот-вот пройдёт через экран.
У каждой кошки и кота свой характер — совсем как у людей! Кто-то тихий и спокойный, а есть и такие, которым только дай побегать и поохотиться за человеческими ногами. Естественно, среди питомцев бывают и такие, кому всегда ну очень нужно выразить радость, недовольство или даже скуку своим мяу. Причём некоторые совершенно не стесняются и издают звуки такой мощности, что в доме наверняка звенят стаканы.
«Король лев» в реальной жизни
Синхронное неодобрение
Он залезает в раковину и требует воду как минимум три раза в день
Время стирки!
Вопль из темноты
Мяу, полное неодобрения
Довольная мамаша
Как нужно открывать рот у стоматолога
Хозяйке рассказали, что в приюте это был самый громкий кот. И не соврали
Опасный кот
Ну очень мощное мяу
Соседский кот злится, что его не пускают внутрь
Если покричать хозяйке прямо в ухо, то она точно тебя услышит
Кажется, это фотография со звуком
Вообразила себя дикой хищницей
Громкое недовольство
Друзья уехали в отпуск в другую страну и оставили мне двух своих мейн-кунов. Моя кошка Джанет этому явно не рада.
Только дверь спасает людей от громогласного мяуканья
Источник:
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