Их «мяу» передаётся даже через снимки

У каждой кошки и кота свой характер — совсем как у людей! Кто-то тихий и спокойный, а есть и такие, которым только дай побегать и поохотиться за человеческими ногами. Естественно, среди питомцев бывают и такие, кому всегда ну очень нужно выразить радость, недовольство или даже скуку своим мяу. Причём некоторые совершенно не стесняются и издают звуки такой мощности, что в доме наверняка звенят стаканы.

«Король лев» в реальной жизни