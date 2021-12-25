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Сообщество Без кота и жизнь не та 1067 постов • 404 подписчика подписаться
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Их «мяу» передаётся даже через снимки

Их «мяу» передаётся даже через снимки (18 фото)

Автор:
25 декабря 2021 09:12
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Мяу   Питомец   животные   забавно   кот   кошка   фото   
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Когда такие моменты попадают на фотографии, то кажется, что звук вот-вот пройдёт через экран.

У каждой кошки и кота свой характер — совсем как у людей! Кто-то тихий и спокойный, а есть и такие, которым только дай побегать и поохотиться за человеческими ногами. Естественно, среди питомцев бывают и такие, кому всегда ну очень нужно выразить радость, недовольство или даже скуку своим мяу. Причём некоторые совершенно не стесняются и издают звуки такой мощности, что в доме наверняка звенят стаканы.


«Король лев» в реальной жизни

×
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Синхронное неодобрение

Он залезает в раковину и требует воду как минимум три раза в день

Время стирки!

Вопль из темноты

Мяу, полное неодобрения

Довольная мамаша

Как нужно открывать рот у стоматолога

Хозяйке рассказали, что в приюте это был самый громкий кот. И не соврали

Опасный кот

Ну очень мощное мяу

Соседский кот злится, что его не пускают внутрь

Если покричать хозяйке прямо в ухо, то она точно тебя услышит

Кажется, это фотография со звуком

Вообразила себя дикой хищницей

Громкое недовольство

Друзья уехали в отпуск в другую страну и оставили мне двух своих мейн-кунов. Моя кошка Джанет этому явно не рада.


Только дверь спасает людей от громогласного мяуканья

Источник:

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Метки: Мяу   Питомец   животные   забавно   кот   кошка   фото   
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