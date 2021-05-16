Лучше одного кота могут быть только два

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Хорошо, что многие хозяева не сомневаются и смело заводят сразу двух котов: вдвоём и к ветеринару ездить не так страшно, и за птичками интересней смотреть
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Как видите, мои котики живут в мире и согласии
"За секунду до этого они уютно лежали и помогали друг другу умываться."
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где два кота. Что такое
теснота? Это дом где три кота.
Что такое пустота? Дом, где
был и нет кота…
Чем больше- тем жизнь слаще.
Мои пофигисты друг на друга вообще никакого внимания не обращают.
Ну а что там у львов, как-то пофиг.