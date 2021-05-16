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Сообщество Без кота и жизнь не та 887 постов • 381 подписчик подписаться
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Лучше одного кота могут быть только два

Лучше одного кота могут быть только два (18 фото)

Автор:
16 мая 2021 08:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   забавно   кот   кошка   подборка   фото   
3625
18
Хорошо, что многие хозяева не сомневаются и смело заводят сразу двух котов: вдвоём и к ветеринару ездить не так страшно, и за птичками интересней смотреть
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Метки: животные   забавно   кот   кошка   подборка   фото   
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18  комментариев
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49
Чумной Доктор 4 часа назад
Что такое красота? Это дом
где два кота. Что такое
теснота? Это дом где три кота.
Что такое пустота? Дом, где
был и нет кота…
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973
Усы Пшеничные 20 минут назад
"я не танцую"
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7k
amrita Полчаса назад
Котиков мало не бывает!!!
Чем больше- тем жизнь слаще.
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5k
TirAn Полчаса назад
Лучше одного кота могут быть только два
Лучше одного кота могут быть только два
Лучше одного кота могут быть только два
Лучше одного кота могут быть только два
Лучше одного кота могут быть только два
Лучше одного кота могут быть только два
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Комментарий удален. Причина: флуд
4k
8k
kaboza Час назад
у меня два звездюка, точнее звезды))) одна как футбольный мячик, соответсвенно погоняло мячик, вторая целиком черная в пт 13 родилась...в имении со мной на удаленке,то по... друг на руга, то идут на встречу, чото там усами перетериают, сворачивают в сторону и синхронной походкой куда-то по делам.
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1k
Yuriy Mironenko 2 часа назад
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23k
Андрей 2 часа назад
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1k
Yuriy Mironenko 4 часа назад
Едем в деревню.
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24
sergizs 4 часа назад
На заметку .Когда в доме содержат два кота ,в итоге получаем кота лидера ,второй станет толерантным ,или "пассивным партнёром " . Даже в дикой природе встречается между львами . Неверующим Фомам , ЮТУБ в помощь.
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130
Мимо Пробегала sergizs 4 часа назад
А если их три?

Мои пофигисты друг на друга вообще никакого внимания не обращают.
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446
Lii Wai sergizs 3 часа назад
Очередной Ыхсперт по котам. Тебя на заметку. У моих котов, пассивный партнер это шерстяной плед. И у любых домашних котов, пассивные партнеры это мягкие шерстяные игрушки, пледы и другой текстиль.
Ну а что там у львов, как-то пофиг.
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