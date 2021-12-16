Сезон охоты кошек на новогодние ёлки объявляется открытым

Практически каждый владелец прекрасно знает о кошачьей слабости к новогодней ёлке. И если не приложить усилия для защиты зелёной красавицы, то она запросто может пасть жертвой столь неоднозначной любви.
Декабрь — самое время ставить ёлку, и кроме людей это время ждут ещё и котики. Ведь они и главное украшение к Новому году — заклятые враги. Неизвестно, с чего началась эта война, но кошки, коты и котята с рождения знают, что любую ёлку нужно завалить, игрушки с неё раскидать, а гирлянды намотать на себя и тыгыдыкать с ними по квартире. Стоит только оставить питомцев наедине с деревом, как ему тут же придёт конец. А некоторые злодеи так и вообще не стесняются бороться с зелёным врагом у всех на глазах.
Виновник даже не пытался скрыться с места преступления
Приходишь в ёлку, а там занято
Рыжий ёлколаз
Вижу цель, иду к цели
Кошка-Гринч
Собрание команды по устранению ёлки
Главное украшение уже на месте
А что это ёлку нарядили, а кота нет?
Под надёжной защитой
Мастерский уровень маскировки
Трагедия в четырёх актах
Кусь!
Косплей на дикую рысь в лесу
Этого злодея ничто не остановит
Кот 1:0 дождик
Предательство от хозяев
Преступление, совершённое группой пушистых лиц по предварительному сговору
Поставили ёлку. Прошло 30 секунд
Источник:
- Котики и зеркала — это идеальное сочетание
- Кошка карабкается по стене, как профессиональный альпинист
- Кошки, которым платочек к лицу, то есть к усам
- Кошачьи объявления для улучшения настроения
- Лучше одного кота могут быть только два
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