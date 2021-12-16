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Сезон охоты кошек на новогодние ёлки объявляется открытым

Сезон охоты кошек на новогодние ёлки объявляется открытым (19 фото)

Автор:
16 декабря 2021 09:43
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: елка   животные   забавно   кот   кошка   новый год   фото   
658
19

Практически каждый владелец прекрасно знает о кошачьей слабости к новогодней ёлке. И если не приложить усилия для защиты зелёной красавицы, то она запросто может пасть жертвой столь неоднозначной любви.

Декабрь — самое время ставить ёлку, и кроме людей это время ждут ещё и котики. Ведь они и главное украшение к Новому году — заклятые враги. Неизвестно, с чего началась эта война, но кошки, коты и котята с рождения знают, что любую ёлку нужно завалить, игрушки с неё раскидать, а гирлянды намотать на себя и тыгыдыкать с ними по квартире. Стоит только оставить питомцев наедине с деревом, как ему тут же придёт конец. А некоторые злодеи так и вообще не стесняются бороться с зелёным врагом у всех на глазах.


Виновник даже не пытался скрыться с места преступления

×
×

Приходишь в ёлку, а там занято

Рыжий ёлколаз

Вижу цель, иду к цели

Кошка-Гринч

Собрание команды по устранению ёлки

Главное украшение уже на месте

А что это ёлку нарядили, а кота нет?

Под надёжной защитой

Мастерский уровень маскировки

Трагедия в четырёх актах

Кусь!

Косплей на дикую рысь в лесу

Этого злодея ничто не остановит

Кот 1:0 дождик

Предательство от хозяев

Преступление, совершённое группой пушистых лиц по предварительному сговору

Поставили ёлку. Прошло 30 секунд

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Метки: елка   животные   забавно   кот   кошка   новый год   фото   
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19k
сёмик патрик 2 часа назад
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Enigma Kuutar 23 минуты назад
Хорошо что у меня ёлка на участке :)
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_Tango_ Полчаса назад
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