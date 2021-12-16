Сезон охоты кошек на новогодние ёлки объявляется открытым

Декабрь — самое время ставить ёлку, и кроме людей это время ждут ещё и котики. Ведь они и главное украшение к Новому году — заклятые враги. Неизвестно, с чего началась эта война, но кошки, коты и котята с рождения знают, что любую ёлку нужно завалить, игрушки с неё раскидать, а гирлянды намотать на себя и тыгыдыкать с ними по квартире. Стоит только оставить питомцев наедине с деревом, как ему тут же придёт конец. А некоторые злодеи так и вообще не стесняются бороться с зелёным врагом у всех на глазах.

Виновник даже не пытался скрыться с места преступления