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Американское издательство случайно сообщило о «вторжении РФ на Украину»

Американское издательство случайно сообщило о «вторжении РФ на Украину» (3 фото)

Автор:
05 февраля 2022 10:39
Сообщество : Политика
Метки: Bloomberg   Россия   Украина   война   новости   политка   
922
3
Когда, ну очень хочется «горячих» новостей, а их всё нет и нет.

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Метки: Bloomberg   Россия   Украина   война   новости   политка   
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20  комментариев
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13k
Broser Полчаса назад
Журнашлюхи конченые. Вы мрази побудьте в нашей шкуре, поживите у нас на Донбассе. Вырвать вам суки языки и пальцы на руках.
Накипело.
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39k
Андрей 3 минуты назад
А русские опять на войну не пришли...
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2k
stb22 4 минуты назад
Вот когда присоединяли Крым, то никто ничего не знал, и перемещений войск никто не заметил. А сейчас как-то странно всё. На востоке телевидение показывает, как грузятся воинские эшелоны идут в Белоруссию. На западе английская дурочка на танке едет от монгол до татар. Публикуются карты с красными стрелами и указываются сроки начала. Так готовятся войны?
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68k
parallax 5 минут назад
Ну дык. Заготовки уже есть и кто-то случайно ткнул мышкой не туда.
Хорошо, что не в печатной версии всплыло. Удалять такой фейк было бы сложнее.
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5k
ZmeyUA 24 минуты назад
Это не ошибка. Это провокация
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713
kan35 24 минуты назад
На самом деле обыватели полностью проработаны пропагандой по обе стороны. Я разговаривал на днях с "натовцем" (жителем ЕС), при чем в Москве, в ресторане. И он уверен, что мы нападем и что Россия - ось зла и т д и т п. Какие то попытки убедить его, что нет черного и белого не увенчались успехом. Напоминает советских граждан без альтернативного суждения вообще.
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16k
albedo Полчаса назад
Что то анекдот вспомнился:

Горбачев звонит Рейгану:
- Примите наши соболезнования по поводу взрыва "Челленджера! "
- Да, но "Челленджер" взлетит только через 10 секунд...
- А-а-а... Ну извините, я позвоню позже.
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13k
Социум Полчаса назад
Да это не ошибка, с определенной целью всё это делают. Можно же манипулировать общественным мнением, потрясая пакетом с каким-то порошком или снимать постановочные видео с применением якобы химоружия. Вот теперь статейки клепают.
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2k
сеньор Леонсио 37 минут назад
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60k
Андрей 38 минут назад
Да не случайно, просто никак не могут выпихнуть укроину на войну, пихают-пихают - а она упирается. Вот и сейчас: вроде всё на мази было, уже и сообщение разместили - а она опять не пошла. Пришлось извиняться и удалять.
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2k
Иван 41 минуту назад
Ну поторопились маленько.
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1k
Провокатор 43 минуты назад
Упс! Походу не до всех довели об отмене операции "Нападение России".
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822
labus 45 минут назад
Африка тоже поможет!
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3k
RomaXz 49 минут назад
Подобные косяки на новостных саитах часто случаются.
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