Американское издательство случайно сообщило о «вторжении РФ на Украину»

Накал страстей достиг своего апогея и у кого-то из сотрудников сдали нервы. В эту субботнюю ночь была опубликована статья с громким заголовком – «Россия вторглась на Украину». А когда досадное недоразумение было обнаружено, то публикацию тут же удалили. Но скрины всё же остались.