Американское издательство случайно сообщило о «вторжении РФ на Украину»

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Когда, ну очень хочется «горячих» новостей, а их всё нет и нет.
В американском информагентстве Bloomberg уже устали ждать, когда же Россия нападёт на Украину, и решили хоть чем-то занять свое время, заранее написав несколько статей с разными сценариями развития событий.
Накал страстей достиг своего апогея и у кого-то из сотрудников сдали нервы. В эту субботнюю ночь была опубликована статья с громким заголовком – «Россия вторглась на Украину». А когда досадное недоразумение было обнаружено, то публикацию тут же удалили. Но скрины всё же остались.
В агентстве уже извинились за "непреднамеренную публикацию", пообещав разобраться в случившимся.
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Накипело.
Хорошо, что не в печатной версии всплыло. Удалять такой фейк было бы сложнее.
Горбачев звонит Рейгану:
- Примите наши соболезнования по поводу взрыва "Челленджера! "
- Да, но "Челленджер" взлетит только через 10 секунд...
- А-а-а... Ну извините, я позвоню позже.