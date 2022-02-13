Калейдоскоп позитива в чёрно белых тонах. Выпуск 96

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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего со всего мира на злободневные темы в картинках и видео.
23.
Enjoykin, возвращайся!
Надеюсь с парнем всё хорошо, а то пропал совсем где-то.
Коллега Энджойкина по ютубу снял вот видео в поддержку всеми любимого ютубера и композитора таксказать.
Я посмотрел и как-то тепло стало, лампово)
Enjoykin, возвращайся, кароч)
Надеюсь с парнем всё хорошо, а то пропал совсем где-то.
Коллега Энджойкина по ютубу снял вот видео в поддержку всеми любимого ютубера и композитора таксказать.
Я посмотрел и как-то тепло стало, лампово)
Enjoykin, возвращайся, кароч)
30.
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Авторский пост
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