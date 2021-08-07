15 антистрессовых картинок, чтобы отдохнуть после рабочей недели

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В жизни бывают моменты, когда кажется, что всё против тебя, и настроение стремится у нулю. И в такой ситуации, остаётся только проявить свои самые сильные качества и надеяться, что скоро всё наладится. А фотографии в этом посте помогут вам найти хотя бы небольшой повод для положительных эмоций и позитива.
Курносая рыжая мартышка выглядит как ребёнок в карнавальном костюме
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Приходится еду выпрашивать
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Встреча мальчика и давно потерявшейся кошки
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