15 антистрессовых картинок, чтобы отдохнуть после рабочей недели

В жизни бывают моменты, когда кажется, что всё против тебя, и настроение стремится у нулю. И в такой ситуации, остаётся только проявить свои самые сильные качества и надеяться, что скоро всё наладится. А фотографии в этом посте помогут вам найти хотя бы небольшой повод для положительных эмоций и позитива.