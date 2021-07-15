FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1676 постов • 722 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
Отец нашел похищенного сына спустя 24 года поисков

Отец нашел похищенного сына спустя 24 года поисков (7 фото + 2 видео)

Автор:
15 июля 2021 11:29
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Китай   Энди Лау   видео   отец   позитив   похищение ребенка   родители и дети   семья   
323
7
2
Двухлетний сын китайского крестьянина Го Гантана был похищен неизвестной женщиной в сентябре 1997 года, когда он играл возле своего дома в городе Ляочэн.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Китай   Энди Лау   видео   отец   позитив   похищение ребенка   родители и дети   семья   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Elena Ki 39 минут назад
Мог бы просто на пляж сходить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце Плодитесь и размножайтесь: в Китае парам разрешили иметь трех детей Плодитесь и размножайтесь: в Китае парам разрешили иметь трех детей Китайские астронавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос Китайские астронавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос Отец казанского стрелка рассказал, как живёт их семья после трагедии в школе Отец казанского стрелка рассказал, как живёт их семья после трагедии в школе Слоненок, который очень любит валяться в грязи Слоненок, который очень любит валяться в грязи Сильный торнадо прошелся по Уханю Сильный торнадо прошелся по Уханю
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

699958



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
33 примера умного дизайна, который скрашивает жизнь
2
100
33 примера умного дизайна, который скрашивает жизнь
Как детишки в СССР украшали свои велосипеды
2
66
Как детишки в СССР украшали свои велосипеды
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Fiat 600 Savio Jungla — разработанному для военных Fiat нашлось место на Лазурном берегу
0
0
Fiat 600 Savio Jungla — разработанному для военных Fiat нашлось место на Лазурном берегу
Самые странные автомобили, который когда-либо продавали в США
0
1
Самые странные автомобили, который когда-либо продавали в США
Как жителю самопровозглашенной республики получить паспорт гражданина РФ
Как жителю самопровозглашенной республики получить паспорт гражданина РФ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
2
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#прикол#ynews#автомобили#животные#екатеринбург#картинки#фотографии#полицейский
#фото#Россия#дтп#подборка#СССР#Москва#приколы#происшествие#авто аварии#познавательно
#интересно#история#люди#аварии#автомир#инцидент#интересное#сша#прикольные#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться