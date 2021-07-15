Отец нашел похищенного сына спустя 24 года поисков

Местная полиция немедленно сформировала оперативно-следственную группу для расследования этого дела, но не смогла найти ребенка из-за ограниченных на то время технологических средств.



Однако Го Гантан не захотел сдаваться. Прицепив к мотоциклу транспарант с портретом сына,он отправился на поиски своего ребенка. Преодолев около 500 000 км, Го за 24 года побывал почти во всех провинциях страны и сменил за это время 10 мотоциклов.



Он потратил все свои сбережения, расспрашивал всех кто попадался ему на пути,ел что найдет и спал где придется,а однажды ему даже пришлось занять сумму в несколько сотен тысяч юаней.