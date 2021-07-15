Отец нашел похищенного сына спустя 24 года поисков

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Двухлетний сын китайского крестьянина Го Гантана был похищен неизвестной женщиной в сентябре 1997 года, когда он играл возле своего дома в городе Ляочэн.
Более 500 человек искали мальчика на близлежащих автобусных и железнодорожных вокзалах, но безрезультатно.
Местная полиция немедленно сформировала оперативно-следственную группу для расследования этого дела, но не смогла найти ребенка из-за ограниченных на то время технологических средств.
Однако Го Гантан не захотел сдаваться. Прицепив к мотоциклу транспарант с портретом сына,он отправился на поиски своего ребенка. Преодолев около 500 000 км, Го за 24 года побывал почти во всех провинциях страны и сменил за это время 10 мотоциклов.
Он потратил все свои сбережения, расспрашивал всех кто попадался ему на пути,ел что найдет и спал где придется,а однажды ему даже пришлось занять сумму в несколько сотен тысяч юаней.
Однако Го Гантан не захотел сдаваться. Прицепив к мотоциклу транспарант с портретом сына,он отправился на поиски своего ребенка. Преодолев около 500 000 км, Го за 24 года побывал почти во всех провинциях страны и сменил за это время 10 мотоциклов.
Он потратил все свои сбережения, расспрашивал всех кто попадался ему на пути,ел что найдет и спал где придется,а однажды ему даже пришлось занять сумму в несколько сотен тысяч юаней.
"Я подумал о тот, что если я начну искать своего сына сам,есть хоть капля надежды что я его найду.Ведь похитители точно не захотят его вернуть,и, если я останусь дома,то мы никогда не увидимся",сказал Го в интервью.
Трогательная история отцовской любви вдохновила китайских кинематографистов на создание фильма "Потеря и любовь",который вышел на экраны в 2015 году.Главную роль в фильме сыграл не кто-нибудь,а культовый гонконгский актер Энди Лау.
В июне 2021 года произошло чудо:полиция нашла сына Го Гантана использовав национальную базу ДНК КНР.
Оказалось, что его сын жил совсем рядом - в соседней провинции Хэнань.Отец и сын встретились после 24-лет страха,боли,и одиночества:
Оказалось, что его сын жил совсем рядом - в соседней провинции Хэнань.Отец и сын встретились после 24-лет страха,боли,и одиночества:
Отца и сына с радостью поздравил сам Энди Лау:
"Я очень рад и взволнован тем, что сын брата Го наконец-то найден после 24 лет поисков и воссоединился с семьей, благодаря работе полиции.Хотел бы сказать брату Го, что восхищен его настойчивостью и также прошу поддержать всех, кто борется с похитителями детей и надеюсь что все разделенные семьи когда-нибудь увидят друг друга",сказал актер.
"Я очень рад и взволнован тем, что сын брата Го наконец-то найден после 24 лет поисков и воссоединился с семьей, благодаря работе полиции.Хотел бы сказать брату Го, что восхищен его настойчивостью и также прошу поддержать всех, кто борется с похитителями детей и надеюсь что все разделенные семьи когда-нибудь увидят друг друга",сказал актер.
Полиция арестовала пару,подозреваемую в похищении и продаже сына Го Гантана.В КНР сейчас проходит национальная кампания по поиску похищенных детей и только с января этого года было найдено 2609 детей.Одна из жертв была найдена спустя 61 год.
Благодаря зацепкам, предоставленным Го Гантаном, за 24 года полиции удалось найти более 100 похищенных детей, которые числились пропавшими без вести в течение многих лет.
Благодаря зацепкам, предоставленным Го Гантаном, за 24 года полиции удалось найти более 100 похищенных детей, которые числились пропавшими без вести в течение многих лет.
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