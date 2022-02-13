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Кто придумал мобильные офисы, и почему он считал свою идею безумной

Кто придумал мобильные офисы, и почему он считал свою идею безумной (5 фото)

Автор:
13 февраля 2022 08:37
Сообщество : Факты
Метки: идея   люди   мобильные офисы   офис   работы   факты   фото   
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Рабочие места с перегородками стали настоящими героями мемов и роликов на YouTube: так кто же придумал это офисное безумие?

Офисное пространство, разделенное на множество ячеек, у нас называется кубикл. Эту систему в 1960-х годах придумал американец Роберт Пропст. Удивительно, но изначально она предназначалась для того, чтобы освободить офисных работников от кодифицированной и иерархической рутины существования, обеспечить им место для творчества и вдохновения.

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В большинстве случаев они были крохотными, ведь эти гиганты тогда только начинали развиваться. Но в 1960-х годах были и большие корпорации с большим количеством сотрудников. Тогда офис представлял собой огромное помещение, где рядами выставлено множество столов, за которыми восседали сотрудники. Поэтому было решено модернизировать офис, сделать его лучше и комфортнее, чтобы у работников было место для уединения. И конечно, благодаря этому повысить производительность.


Роберт Пропст, которого называют отцом кубикла, разработал проект такого офиса: он получил название Action Office. Он представлял собой уединенное помещение, отделенное от такого же помещения перегородкой.

Офис был роскошен и буквально напичкан мебелью: два стола, у которых регулировалась высота, несколько стульев, шкаф, подставки для папок. Здесь даже была вертикальная стойка, которая позволяла работать стоя и могла одновременно служить разделителем для другого сотрудника. Ну просто мечта, а не рабочее место, согласитесь. Наверняка такой офис мог бы позволить сотрудникам быть более продуктивными и творческими. Увы, на деле этот проект остался лишь в воспоминаниях, прежде всего потому, что не подходил для больших компаний. Ведь для такого количества мебели, как в Action Office, необходимо было большое помещение, да и конструкция мобильного офиса была слишком сложной в сборке и дорогой.

Тогда Пропст вместе со своими коллегами вернулся к проекту и решил его модернизировать. Так и получился Action Office II, некое подобие Action Office, но гораздо меньших размеров. Согласно корректировкам, каждому сотруднику нужен был один письменный стол и стул, а отгородить рабочее место решено было низкими тонкими стенами. Они позволяли с одной стороны уединиться, а с другой привстать и пообщаться с коллегами. Ну и конечно, это позволяло сдвинуть ближе друг к другу столы, а значит, и максимально рационально использовать площадь помещения.

Увы, далеко не всем участникам проекта понравился итоговый вариант. Так, директор по дизайну Джордж Нельсон был настолько возмущен упрощением офисного кабинета, что покинул проект. Ну а сам Роберт Пропст называл кубикл «монолитным безумием». А вот компаниям он пришелся по душе, и кубиклы стали популярны. Action Office II появился на американском рынке в конце шестидесятых, и за несколько десятилетий он становился все меньше и меньше: якобы этого требовала развивающаяся экономика.

Конечно, в конце концов и эти офисы очень сильно изменились, но это отличный пример того, что не всегда хорошие идеи получают отличную реализацию. Впрочем, кубикл — это целая эпоха в развитии офисного пространства и часть жизни миллионов людей, которые много работают и чуть-чуть отдыхают.

Возможно, скоро кубикл отойдет на задний план, ведь привычным офисным пространствам наступает на пятки возможность вести работу удаленно.

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Метки: идея   люди   мобильные офисы   офис   работы   факты   фото   
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61k
Андрей Час назад
Всех в стойло.
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6k
klop 2 минуты назад
Советский кубикл
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