Кто придумал мобильные офисы, и почему он считал свою идею безумной

Увы, далеко не всем участникам проекта понравился итоговый вариант. Так, директор по дизайну Джордж Нельсон был настолько возмущен упрощением офисного кабинета, что покинул проект. Ну а сам Роберт Пропст называл кубикл «монолитным безумием». А вот компаниям он пришелся по душе, и кубиклы стали популярны. Action Office II появился на американском рынке в конце шестидесятых, и за несколько десятилетий он становился все меньше и меньше: якобы этого требовала развивающаяся экономика.

Конечно, в конце концов и эти офисы очень сильно изменились, но это отличный пример того, что не всегда хорошие идеи получают отличную реализацию. Впрочем, кубикл — это целая эпоха в развитии офисного пространства и часть жизни миллионов людей, которые много работают и чуть-чуть отдыхают.

Возможно, скоро кубикл отойдет на задний план, ведь привычным офисным пространствам наступает на пятки возможность вести работу удаленно.