Свободная и верующая: Андорра - страна без армии, тюрем и налога с продаж

Андорра – карликовое княжество, которое представляет собой две узкие долины, расположенные между Францией и Испанией и разделенные высокими скалами. Название ее произошло от каталонского andurrial — «пустошь».

В Андорре всего семь городов, которые почти уже слились в один. Но официально столицей является находящийся в Пиренеях на уровне 1029 м город Андорра-ла-Велья- самая высокогорная столица Европы, в которой проживают 28 тыс человек. А всего население Андорры составляет примерно 80 тыс человек, 99% которых являются католиками.

Андорра получила сувернитет в 1278 году, когда соглашение о нем было подписано между французским графом и испанским епископом. Долгое время Андорра была закрытым государством - андоррианцы старались сохранить свои культурные особенности. До сих пор установленная в 1278 году граница Андорры является самой старой сохранившейся до наших дней государственной границей в мире.

Андорра поделена на 7 общин, а по политическому устройству является конституционной монархией под совместным протекторатом Франции и Урхельского епископа. Стоит отметить, что большую часть ландшафта страны составляют горы, места здесь очень мало и земля дорогая, поэтому андоррианцы стараются с умом использовать каждый клочек земли. Люди буквально живут в горах, строя там дома.