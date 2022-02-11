Свободная и верующая: Андорра - страна без армии, тюрем и налога с продаж

Что это за страна, спросите вы, почему так мало людей могут сказать, где она находится, а некоторые и вовсе не слышали про ее существование? Здесь нет тюрем, но нет и преступности, нет полезных ископаемых и промышленности, но высокие зарплаты, нет аэропортов и вокзалов, но тысячи туристов находят способ приехать в эту страну, чтобы влюбляются в нее навсегда. Знакомьтесь - это Андорра - загадочная и неповторимая, удивительная и противоречивая.
Андорра – карликовое княжество, которое представляет собой две узкие долины, расположенные между Францией и Испанией и разделенные высокими скалами. Название ее произошло от каталонского andurrial — «пустошь».
В Андорре всего семь городов, которые почти уже слились в один. Но официально столицей является находящийся в Пиренеях на уровне 1029 м город Андорра-ла-Велья- самая высокогорная столица Европы, в которой проживают 28 тыс человек. А всего население Андорры составляет примерно 80 тыс человек, 99% которых являются католиками.
Андорра получила сувернитет в 1278 году, когда соглашение о нем было подписано между французским графом и испанским епископом. Долгое время Андорра была закрытым государством - андоррианцы старались сохранить свои культурные особенности. До сих пор установленная в 1278 году граница Андорры является самой старой сохранившейся до наших дней государственной границей в мире.
Андорра поделена на 7 общин, а по политическому устройству является конституционной монархией под совместным протекторатом Франции и Урхельского епископа. Стоит отметить, что большую часть ландшафта страны составляют горы, места здесь очень мало и земля дорогая, поэтому андоррианцы стараются с умом использовать каждый клочек земли. Люди буквально живут в горах, строя там дома.
Уровень жизни в Андорре высокий, средняя продолжительность - 84,4 года. При этом, из страны не уезжают на заработки в более развитые государства. Средний возраст населения - около 40 лет.
Безработица практически отсутствует, а основной доход страна получает от туристической отрасли. В сфере услуг заняты 78% населения страны.
Не смотря на то, что в стране не развита социальная защита населения и не выплачиваются пособия, уровень жизни в Андорре очень высокий - зарплата не может быть ниже 1100 евро, в основном - 2500 евро.
При этом цены здесь, если сравнивать с другими европейскими странами, даже ниже. Из соседних государств люди приезжают сюда на шоппинг, так как не нужно уплачивать таможенные пошлины, ведь в Андорре действуют особые льготы - здесь, как в Duty Free, нет налога с продаж. А по количеству магазинов на человека, Андорра лидирует и вошла в книгу рекордов Гиннеса.
Медицинское обслуживание в стране предоставляется всем работающим и членам их семей в рамках государственной системы социального страхования, которая финансируется за счёт взносов работодателей и работников, пропорциональных заработной плате. Стоимость медицинского обслуживания покрывается страховкой в размере 75 % в случае амбулаторного лечения (расходы на лекарства и посещения врачей), 90 % — в случае госпитализации, и 100 % — при несчастных случаях на рабочем месте. Оставшиеся расходы могут покрываться частным страховым полисом.
Быть андоррианцем очень престижно, а получить гражданство Андорры можно только по праву рождения в этой стране.
В стране есть залежи полезных ископаемых, но их добычу никто не развивает из-за транспортной недоступности. Есть сельское хозяйство, но его почти нет: для обработки здесь пригодны только 2% земель, соответственно трудится в этой отрасли только 1% населения. На экспорт Андорра отправляет лишь немного табачных изделий и мебели, но в статье доходов страны это не является чем-то определяющим. Кстати, если в стране табака собрали больше, чем смогли бы экспортировать - излишки сжигают.
Образование для всех детей от 6 до 16 лет является обязательным. Среднее предоставляется государством бесплатно.
Существует три типа школ — андорранские, французские и испанские. Обучение ведётся на каталанском, французском и испанском языках, соответственно. Родители могут выбирать тип школы, которую посещают их дети. Все школы построены и содержатся властями Андорры, однако учителя во французских и испанских школах оплачиваются, в основном, Францией и Испанией. Около 50 % андорранских детей поступают во французские начальные школы, остальные — в испанские или андорранские.
Несмотря на крохотные размеры, в Андорре есть свой университет, который был основан оносительно недавно - в 1997 году и есть собственная (!) футбольная команда, хотя и полупрофессиональная. В 1999-м году сборная России играла с Андоррой два раза, в 2007 - еще два раза, а еще наш сборные встречались по разу в 2010-м и 2011-м годах. Все игры закончились в пользу России.
Княжество Андорра считается одним из самых безопасных в Европе. На всю страну приходится около 200 человек полицейских, а армии нет и вовсе. В 1864 году здесь были на законодательном уровне запрещены адвокаты. Их считают защитниками преступников, а закон гласит: «появление ученых юристов, которые могут черное сделать белым, запрещено в наших судах». Местные жители шутят, что даже пытались попросить людей на улице себя ограбить, но желающих не нашли.
Впрочем, даже если в Андорре случится преступление, всякое же бывает, то человека отдадут под суд, а отбывать наказание он будет в соседних государствах: Франции или Испании.
Не смотря на то, что 80% ВВП этого государства составляет туризм (преимущественно лыжный), в этой стране нет ни аэропорта, ни железнодорожного вокзала. Путешественникам приходится добираться сюда через соседние страны — Испанию и Францию. Как правило, туристы долетают в ближайший крупный город на самолете, а там уже берут машину в аренду и едут в Андорру.
Круглый год эта крошечная, но очень «гостеприимная» страна принимает огромное количество туристов (около 9 миллионов), а в период с начала декабря по середину апреля здесь царит настоящий праздник горнолыжного спорта - отдыхающие слетаются в Анорру со всего мира. Эта маленькая страна имеет в своем распоряжении 5 прекрасных горнолыжных центров. Княжество пользуется мировой известностью благодаря своим лыжным курортам, магазинам с весьма низкими ценами и идеальной инфраструктурой в сфере гостеприимства.
Зато в Андорре есть автобусное сообщение с другими городами: Барселоной, Реусом, Таррагоной, Тулузой и Жироной. Большинство автобусных служб принадлежат частным компаниям, а не государству.
В Андорре есть несколько коммерческих вертолетных площадок, а также востребованы канатные дороги.
Кроме того, Андорра – это настоящий рай для любителей природы: 90% ее территории покрыты лесами.
Здесь можно увидеть столько интересного! Но главное – везде вас радушно встретят местные жители и хозяева уютных атмосферных гостиниц и отелей. Маленькое Княжество в Пиренеях готово подарить туристам роскошный отдых. Великолепные отели, красивейшая природа и шикарный шоппинг – неоспоримые преимущества Андорры.
Приезжайте!
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