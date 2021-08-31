Швейцарская глубинка

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Даже в самой богатой стране мира бывают свои медвежьи углы. Да, возможно, выглядят они чуть менее депрессивно, чем наши промзоны и забытые деревни, но зритель с намётанным глазом сможет подметить, что различий здесь не так уж и много!
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Трамвай из Базеля пересекает границу Франции. Кстати, из этого города на трамвае можно уехать ещё и в Германию.
Авторский пост
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пы.сы. Играл в Euro Truck Simulator 2, там реально пейзаж точно такой же.