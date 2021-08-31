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Швейцарская глубинка

Швейцарская глубинка (30 фото)

Автор:
31 августа 2021 23:00
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: город   горы   деревня   европа   урбанистика   швейцария   эстетика   
197
30
Даже в самой богатой стране мира бывают свои медвежьи углы. Да, возможно, выглядят они чуть менее депрессивно, чем наши промзоны и забытые деревни, но зритель с намётанным глазом сможет подметить, что различий здесь не так уж и много!
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Метки: город   горы   деревня   европа   урбанистика   швейцария   эстетика   
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2  комментария
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Pasha Lim Час назад
на 4й даже надпись по РУССКИ: ТорСС.
пы.сы. Играл в Euro Truck Simulator 2, там реально пейзаж точно такой же.
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Андрей Иванов Час назад
А что здесь депрессивного? Отсутствие ночных клубов?
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сообщество о красоте городских окраин, промзон, сельской глубинки и иных труднодоступных мест
https://vk.com/yebenya
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