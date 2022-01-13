Убойные санкции или живительная санация экономики: откликнулось совсем не так, как ожидали аукающие

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США грозят России новыми акциями экономического и политического давления. А в Европе удивляются неожиданным последствиям прежних.
Американский ястреб vs русский медведь
Зам главы МИД РФ Сергей Рябков заявил: в Конгрессе США сегодня доминирует тотальная антироссийская истерия. Да, там есть разные противоборствующие течения, имеются и здравомыслящие люди, понимающие бесплодность давления на Россию. Есть и некоторое понимание последствий: санкции бумерангом отзываются и на самих Штатах. Тем не менее, пока что голоса разума заглушаются громкими воплями «ястребов». Ну что ж, пусть хлопают крыльями…
Демократы еще вчера внесли в Сенат Конгресса США очередной антироссийский законопроект. Он расписывает вероятные рестрикции в отношении России. За что на этот раз?
На этот раз — превентивно. Предусмотрительные демократы спят и видят, как агрессивный русский медведь вламывается в беззащитную Украину. А тут-то они — раз! И санкционной дубинкой ему по головушке. Для такого случая и припасают. Персональной «антифады» на этот раз удостоили президента РФ, а также премьер-министра, глав МИД, Минобороны и иже с ними, ряд других топ-руководителей. Да, и многострадальный газопровод "СП - 2" тоже не забыли.
Демократы еще вчера внесли в Сенат Конгресса США очередной антироссийский законопроект. Он расписывает вероятные рестрикции в отношении России. За что на этот раз?
На этот раз — превентивно. Предусмотрительные демократы спят и видят, как агрессивный русский медведь вламывается в беззащитную Украину. А тут-то они — раз! И санкционной дубинкой ему по головушке. Для такого случая и припасают. Персональной «антифады» на этот раз удостоили президента РФ, а также премьер-министра, глав МИД, Минобороны и иже с ними, ряд других топ-руководителей. Да, и многострадальный газопровод "СП - 2" тоже не забыли.
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Запад нам не рад? Даёшь восточный триумвират!
Экономист Михаил Хазин и ряд его коллег считают, что со своими потугами коллективный Запад и его апологет опоздали. Не зря же наш президент перед последними встречами с обсуждением гарантий безопасности страны посетил Индию.
Сотрудничество с Китаем у нас уже, в основном, выстроено. Теперь есть весомый шанс образовать «триумвират» России с КНР и Индией. Население — более трех миллиардов. Перспектива освоения развивающихся рынков Азии. Да еще и вне долларовой зоны: новые долгосрочные контракты будут заключаться, по большей части, в национальных валютах.
Так что Штаты, «перекрывая кислород» России на Западе, сами толкнули нас к развороту на Восток. Спасибо Дяде Сэму и «племянникам»!!!
Сотрудничество с Китаем у нас уже, в основном, выстроено. Теперь есть весомый шанс образовать «триумвират» России с КНР и Индией. Население — более трех миллиардов. Перспектива освоения развивающихся рынков Азии. Да еще и вне долларовой зоны: новые долгосрочные контракты будут заключаться, по большей части, в национальных валютах.
Так что Штаты, «перекрывая кислород» России на Западе, сами толкнули нас к развороту на Восток. Спасибо Дяде Сэму и «племянникам»!!!
Без казахской целины и украинских черноземов
О других плюсах санкций говорят отчеты экономического развития страны за прошлый год и весь «пост-крымский» период. Разумеется, экономический и политический прессинг США и их сателлитов имеет и ряд негативных последствий. Но мы с ними справляемся. И пытаемся обратить на пользу стране.
Расширяется список импортозамещаемых товаров. В том числе, в аграрном секторе. ВТО уже по этому поводу рычит, мол, как посмели? А Россия слушает, да ест, и других кормит. Несколько лет мы были на первом месте в мире по производству пшеницы. И много лет — в пятерке лидеров. Есть и другие позитивные итоги. В целом, за прошлый год страна экспортировала продукции АПК на 21,6% больше, чем годом ранее. Объем сельскохозяйственного экспорта оценивается в $36,036 миллиарда
Расширяется список импортозамещаемых товаров. В том числе, в аграрном секторе. ВТО уже по этому поводу рычит, мол, как посмели? А Россия слушает, да ест, и других кормит. Несколько лет мы были на первом месте в мире по производству пшеницы. И много лет — в пятерке лидеров. Есть и другие позитивные итоги. В целом, за прошлый год страна экспортировала продукции АПК на 21,6% больше, чем годом ранее. Объем сельскохозяйственного экспорта оценивается в $36,036 миллиарда
Как хороши были «калаши»
Ну, не Америкой единой… Австрийский телеканал Österreichischer Rundfunk показал на днях сюжет о странном воздействии санкций ЕС и США на Россию. Журналисты с удивлением отметили, что ограничения Запада возымели обратный эффект: они приносят пользу российской экономике.
В качестве примера в сюжете приведены успехи оружейного концерна «Калашников». Вашингтон еще в 2014-м ввел против него санкции. В частности, «вето» было наложено на «витринный» вид продукции концерна, на автоматы Калашникова. Американцы потирали ручки и злобно хихикали, мол, всё, кирдык концерну. В смысле, «Game over».
В качестве примера в сюжете приведены успехи оружейного концерна «Калашников». Вашингтон еще в 2014-м ввел против него санкции. В частности, «вето» было наложено на «витринный» вид продукции концерна, на автоматы Калашникова. Американцы потирали ручки и злобно хихикали, мол, всё, кирдык концерну. В смысле, «Game over».
А ракеты и БПЛА — не хуже…
Прошли годы… А дальше — уже по русской пословице: подсчитали — прослезились. Нет, не от умиления. От обиды. Почти восемь лет под санкциями. «Калашников» за этот период увеличил свои обороты в семь раз.
Как? «Don’t Worry, Be Happy!» Мы перестали поставлять АК-47 на Запад. И, опять же, обратили взоры на Восток. Да и у себя «во дворе» забот хватает. Концерн переориентировался на производство беспилотников и ракетных систем. И тут при расчетах использует рубли вместо доллара.
Как? «Don’t Worry, Be Happy!» Мы перестали поставлять АК-47 на Запад. И, опять же, обратили взоры на Восток. Да и у себя «во дворе» забот хватает. Концерн переориентировался на производство беспилотников и ракетных систем. И тут при расчетах использует рубли вместо доллара.
Без иллюзий, но с перспективными планами
Так что пусть пофантазируют, еще что-нибудь «запретят». Нам самим и китайца/индийцам больше достанется.
P.S. Да, на всякий случай. Никто не питает иллюзий по поводу «братьев навек». В политике вообще нет братьев, друзей, это лишь журналистские и популистские штампы. Есть партнеры, союзники, более или менее долговременные. Мы можем сходиться по одним позициям и соперничать по другим, и это нормально.
Главное: находить баланс интересов, те самые взаимовыгодные опции. Мы долго пытались искать эти опорные точки на Западе. Некоторые, пусть и не слишком прочные, все же существуют. Но пришло время глубокого освоения Востока.
P.S. Да, на всякий случай. Никто не питает иллюзий по поводу «братьев навек». В политике вообще нет братьев, друзей, это лишь журналистские и популистские штампы. Есть партнеры, союзники, более или менее долговременные. Мы можем сходиться по одним позициям и соперничать по другим, и это нормально.
Главное: находить баланс интересов, те самые взаимовыгодные опции. Мы долго пытались искать эти опорные точки на Западе. Некоторые, пусть и не слишком прочные, все же существуют. Но пришло время глубокого освоения Востока.
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Помница мне одно выражение прошедшее несколько веков. Двуглавый орёл смотрит одной головой на запад, другая голова смотрит на восток. Собственно, ничего не изменилось. Запад имеет желание поиметь Россию, а восток со своей тысячилетней мудростью принимает нас игнорируя запад. Бред? Факт!!!
Внезапно имеет миллионы, которыми компенсирует что то кому то?
Ты что куришь, дупел?
«Калашников»... А если серьезно то главный показатель влияния тех или иных внешних факторов это уровень жизнь простого работяги . Просто опросите простых людей стало им жить лучше с 2014г и желательно не в столице))
Как сейчас помню, до 2014 года была куча вакансий по любым отраслям, зарплаты в 40-50 это норма.
После - остались продавцы, таксисты и Евросеть. зарплаты 15-20 тысяч.
С тех пор перебрал штук пять работ, не везде было как обещано в объявлении.
В итоге устроился рядом с домом за небольшую но стабильную зарплату в госорганизацию.
Например "за МКАДОМ" хороший и грамотный сварщик или слесарь могут получать, и получают, больше чем в Москве директор фирмы "купи-продай".
Вам, несчастным, с вашим ограниченым сознанием, этого не осознать.
Кто-то Индию с Китаем спрашивал, хотят ли они вместе чего-то там делать? У них там взаимные териториальные претензии, мелькие прокси-конфликты, экономические соперничества и тд.
Насчет РФ все намного проще: если эти двое совместно (население 20 раз РФ, экономика - скажем 45 раз РФ) решат, что с Россией вместе будут чего-то там делать, Россия точно поучаствует. Еще и с песнями.
У РФ там еще вариант - с отвращением, но оооочень быстро, войти в НАТО.
Не буду хвастаться, но у нас с Илоном Маском на двоих 304 млрд долларов и 1200 гривен.
Догоним и перегоним Америку!