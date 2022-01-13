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Убойные санкции или живительная санация экономики: откликнулось совсем не так, как ожидали аукающие

Убойные санкции или живительная санация экономики: откликнулось совсем не так, как ожидали аукающие (6 фото)

Автор:
13 января 2022 17:46
Сообщество : Политика
Метки: Индия   Китай   газопровод   европа   политика   санкции   сша   экономика   
2975
6
США грозят России новыми акциями экономического и политического давления. А в Европе удивляются неожиданным последствиям прежних.

Американский ястреб vs русский медведь

Зам главы МИД РФ Сергей Рябков заявил: в Конгрессе США сегодня доминирует тотальная антироссийская истерия. Да, там есть разные противоборствующие течения, имеются и здравомыслящие люди, понимающие бесплодность давления на Россию. Есть и некоторое понимание последствий: санкции бумерангом отзываются и на самих Штатах. Тем не менее, пока что голоса разума заглушаются громкими воплями «ястребов». Ну что ж, пусть хлопают крыльями…

Демократы еще вчера внесли в Сенат Конгресса США очередной антироссийский законопроект. Он расписывает вероятные рестрикции в отношении России. За что на этот раз?

На этот раз — превентивно. Предусмотрительные демократы спят и видят, как агрессивный русский медведь вламывается в беззащитную Украину. А тут-то они — раз! И санкционной дубинкой ему по головушке. Для такого случая и припасают. Персональной «антифады» на этот раз удостоили президента РФ, а также премьер-министра, глав МИД, Минобороны и иже с ними, ряд других топ-руководителей. Да, и многострадальный газопровод "СП - 2" тоже не забыли.
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Запад нам не рад? Даёшь восточный триумвират!

Экономист Михаил Хазин и ряд его коллег считают, что со своими потугами коллективный Запад и его апологет опоздали. Не зря же наш президент перед последними встречами с обсуждением гарантий безопасности страны посетил Индию.

Сотрудничество с Китаем у нас уже, в основном, выстроено. Теперь есть весомый шанс образовать «триумвират» России с КНР и Индией. Население — более трех миллиардов. Перспектива освоения развивающихся рынков Азии. Да еще и вне долларовой зоны: новые долгосрочные контракты будут заключаться, по большей части, в национальных валютах.

Так что Штаты, «перекрывая кислород» России на Западе, сами толкнули нас к развороту на Восток. Спасибо Дяде Сэму и «племянникам»!!!

Без казахской целины и украинских черноземов

О других плюсах санкций говорят отчеты экономического развития страны за прошлый год и весь «пост-крымский» период. Разумеется, экономический и политический прессинг США и их сателлитов имеет и ряд негативных последствий. Но мы с ними справляемся. И пытаемся обратить на пользу стране.

Расширяется список импортозамещаемых товаров. В том числе, в аграрном секторе. ВТО уже по этому поводу рычит, мол, как посмели? А Россия слушает, да ест, и других кормит. Несколько лет мы были на первом месте в мире по производству пшеницы. И много лет — в пятерке лидеров. Есть и другие позитивные итоги. В целом, за прошлый год страна экспортировала продукции АПК на 21,6% больше, чем годом ранее. Объем сельскохозяйственного экспорта оценивается в $36,036 миллиарда

Как хороши были «калаши»

Ну, не Америкой единой… Австрийский телеканал Österreichischer Rundfunk показал на днях сюжет о странном воздействии санкций ЕС и США на Россию. Журналисты с удивлением отметили, что ограничения Запада возымели обратный эффект: они приносят пользу российской экономике.

В качестве примера в сюжете приведены успехи оружейного концерна «Калашников». Вашингтон еще в 2014-м ввел против него санкции. В частности, «вето» было наложено на «витринный» вид продукции концерна, на автоматы Калашникова. Американцы потирали ручки и злобно хихикали, мол, всё, кирдык концерну. В смысле, «Game over».

А ракеты и БПЛА — не хуже…

Прошли годы… А дальше — уже по русской пословице: подсчитали — прослезились. Нет, не от умиления. От обиды. Почти восемь лет под санкциями. «Калашников» за этот период увеличил свои обороты в семь раз.

Как? «Don’t Worry, Be Happy!» Мы перестали поставлять АК-47 на Запад. И, опять же, обратили взоры на Восток. Да и у себя «во дворе» забот хватает. Концерн переориентировался на производство беспилотников и ракетных систем. И тут при расчетах использует рубли вместо доллара.

Без иллюзий, но с перспективными планами

Так что пусть пофантазируют, еще что-нибудь «запретят». Нам самим и китайца/индийцам больше достанется.
P.S. Да, на всякий случай. Никто не питает иллюзий по поводу «братьев навек». В политике вообще нет братьев, друзей, это лишь журналистские и популистские штампы. Есть партнеры, союзники, более или менее долговременные. Мы можем сходиться по одним позициям и соперничать по другим, и это нормально.

Главное: находить баланс интересов, те самые взаимовыгодные опции. Мы долго пытались искать эти опорные точки на Западе. Некоторые, пусть и не слишком прочные, все же существуют. Но пришло время глубокого освоения Востока.

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Метки: Индия   Китай   газопровод   европа   политика   санкции   сша   экономика   
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70
Vargard 2 часа назад
Опять старая песня про санкции нам только на пользу? Китай нам друг? А китаю мы для чего собственно нужны кроме как рынок сбыта и источник сырья?
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2k
Vic Twin 3 минуты назад
В Китае кроме коронавируса больше ничего отличного нету.
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417
Олег 4 минуты назад
Геополитика, весьма долгосрочная и тягомотная штукенция конечно.
Помница мне одно выражение прошедшее несколько веков. Двуглавый орёл смотрит одной головой на запад, другая голова смотрит на восток. Собственно, ничего не изменилось. Запад имеет желание поиметь Россию, а восток со своей тысячилетней мудростью принимает нас игнорируя запад. Бред? Факт!!!
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414
да пох 10 минут назад
Ну так пиндосы еще подкинут и все прощай бедная жизнь .. Пост веселый
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1k
Жырный мажор 11 минут назад
Немного напоминает .|. с крыльями

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646
konstantinkaz2016 12 минут назад
Пост чушь конечно, в 2014 купил новую машину, в этом году планирую продать, а стоит она 8 летняя теперь в два раза дороже, чем новая в 2014. Вот вам и санкции
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7k
Фobosgrunt 14 минут назад
главная проблема для тех, с кем я общаюсь- недоступность дешевых европейских кредитов. Можно было организации, например, купить немецкое оборудование под кредит в 1.5% годовых. Как, например, вологодские теплосети, обновили часть оборудования. Теперь осталась все повышающаяся набиуллинская процентная ставка. Китайцы, может, помогут?
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20k
Евгений 16 минут назад
России санкции не страшны. Народ компенсирует потери олигархов из своего кармана. Как всегда.
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4k
Владимир 17 минут назад
Ух, трепещи Запад, нам все по}{ую! Только во рубль за первую неделю провалился по отношению к доллару на сколько там? Ну ничего, мудрое руководство России еще много чего наобещает, а сами купят еще несколько ляров зелени. Фу, бля, противно от всего этого.
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7k
Погулять вышел 23 минуты назад
Тем временем рупель опять падает.
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3k
Dmitrii Ivanov Полчаса назад
Автор прибыл на машине времени из 2014? Там такие опусы 100500 лайков в минуту набирали.
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6k
Валѣнтиныч Полчаса назад
"Население более ТРЕХ миллиардов"... Как то скромно. За какой год данные? Как мне кажется, сегодня это в районе шести миллиардов. Хотя , шесть - это больше трёх , и возможно пандемия ...
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2k
Роман Гамзалиев Полчаса назад
Судя по подаче информации в статье экономика страны зависит от урожая пшеницы и концерна
«Калашников»... А если серьезно то главный показатель влияния тех или иных внешних факторов это уровень жизнь простого работяги . Просто опросите простых людей стало им жить лучше с 2014г и желательно не в столице))
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2k
fraxinus 43 минуты назад
А теперь внимание, вопрос:

Кто-то Индию с Китаем спрашивал, хотят ли они вместе чего-то там делать? У них там взаимные териториальные претензии, мелькие прокси-конфликты, экономические соперничества и тд.

Насчет РФ все намного проще: если эти двое совместно (население 20 раз РФ, экономика - скажем 45 раз РФ) решат, что с Россией вместе будут чего-то там делать, Россия точно поучаствует. Еще и с песнями.

У РФ там еще вариант - с отвращением, но оооочень быстро, войти в НАТО.
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13k
Евгений 44 минуты назад
>>> «триумвират» России с КНР и Индией. Население более трех миллиардов.
Не буду хвастаться, но у нас с Илоном Маском на двоих 304 млрд долларов и 1200 гривен.
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1k
Пихайло 46 минут назад
Пр0пaгaнд0ны шизу свою распространяют опять. Экономика у них растёт. Во всём мире кризис, а у этих шизиков в их облаках всё нормас!
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23
сульфазин 47 минут назад
очередной бред пропагандона сидящего на шее, сука, выйди по магазинам прошвырнись хоть!
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302
Cаня 49 минут назад
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663
alex.alex 52 минуты назад
что за пропагандонский высер? Россия все больше в жопе. еда гавно, цены как в Европе. Какие [мат] прорывы? Где эта польза от санкций и кому?
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8k
Света 56 минут назад
Это конечно отлично что мы там повернулись к лесу задом, но... Хлебушек за лето и осень дважды дорожал. Курочка опять же на буржуинских кормах не дешевеет. Даже картоха родимая дорожала в этом сезоне пошибче папуасских бананов. Это несомненно прорыв и стабильность. А ещё рост экономики при даже по сомнительной статистике инфляции. Конечно радует отсутствие собственного производства сложных технологий, электроники всякой. Да нафига она нам сдалася! Куда попроще то с китайщины детальки прикупить, нашим русским кинуть копеечку и они сляпают зашибительско летающие ракетки, али самолётики сами порхающие. А так то конечно! Русский с китайцем, индийцем братья навек! Где то я уже это читала...
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3k
Kozlodoev 58 минут назад
Аффтар, это не ты тов. Дынин?
Ссылка youtu.be
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