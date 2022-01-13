Убойные санкции или живительная санация экономики: откликнулось совсем не так, как ожидали аукающие

О других плюсах санкций говорят отчеты экономического развития страны за прошлый год и весь «пост-крымский» период. Разумеется, экономический и политический прессинг США и их сателлитов имеет и ряд негативных последствий. Но мы с ними справляемся. И пытаемся обратить на пользу стране.



Расширяется список импортозамещаемых товаров. В том числе, в аграрном секторе. ВТО уже по этому поводу рычит, мол, как посмели? А Россия слушает, да ест, и других кормит. Несколько лет мы были на первом месте в мире по производству пшеницы. И много лет — в пятерке лидеров. Есть и другие позитивные итоги. В целом, за прошлый год страна экспортировала продукции АПК на 21,6% больше, чем годом ранее. Объем сельскохозяйственного экспорта оценивается в $36,036 миллиарда