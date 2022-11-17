20+ фото величественных мейн-кунов, после которых вы влюбитесь в эту породу

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Мейн-куны известны своими крупными размерами. Они считаются самой большой негибридной породой кошек. Сама порода родом из Северной Америки, и её название произошло от названия штата Мэн, где они являются официальной кошкой штата с 1985 года. Многие называют мейн-кунов нежными гигантами - и это правда так. При огромном размере и иногда суровом виде, они обладают мягким характером, они любвеобильны и верны хозяину. Посмотрите на этих красавцев!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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