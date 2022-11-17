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20+ фото величественных мейн-кунов, после которых вы влюбитесь в эту породу

20+ фото величественных мейн-кунов, после которых вы влюбитесь в эту породу

Автор:
17 ноября 2022 21:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Мейн-кун   Питомцы   домашние животные   животные   коты   кошка   кошки   мейнкун   подборка   фото   
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Мейн-куны известны своими крупными размерами. Они считаются самой большой негибридной породой кошек. Сама порода родом из Северной Америки, и её название произошло от названия штата Мэн, где они являются официальной кошкой штата с 1985 года. Многие называют мейн-кунов нежными гигантами - и это правда так. При огромном размере и иногда суровом виде, они обладают мягким характером, они любвеобильны и верны хозяину. Посмотрите на этих красавцев!
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Источник:

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Метки: Мейн-кун   Питомцы   домашние животные   животные   коты   кошка   кошки   мейнкун   подборка   фото   
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12  комментариев
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228
Тамара Витальевна 44 минуты назад
Прокормить такого котика - пенсии не хватит... хороши, ничего не скажешь. но- я на них лучше издали посмотрю. А шерсти сколькооооо. ойййй.
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24k
Slawa49 3 минуты назад
у меня помесь домашней кошки и рыжего мейнкуна)))))))))))))) получился прикольный результат)))))))))))
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12k
Kostick 6 минут назад
два штук, мамаша и дочка) мэйны котопёсы. забаяню

https://youtube.com/shorts/A2rZSI95GQw?feature=share
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9k
Василенко Татьяна 11 минут назад
Хороши сил нет... Уж сколько лет на них любуюсь - прям вот насмотреться не могу. Не по карману мне эти прелести, жаль...
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840
Максим Макашев 41 минуту назад
А где защитники животных??? Тут кошек анаболиками и стероидами накачивают!!!!
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23k
Тигран Саркисян Час назад
Ну коты ну что с них взять , пушистики)))
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4k
Александр Николаевич Час назад
Красовцы, но едят, видать, немерено ...и не только...
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10k
Vacony Час назад
кошка супер конечно.. но великовата
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