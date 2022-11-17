20+ фото величественных мейн-кунов, после которых вы влюбитесь в эту породу

Мейн-куны известны своими крупными размерами. Они считаются самой большой негибридной породой кошек. Сама порода родом из Северной Америки, и её название произошло от названия штата Мэн, где они являются официальной кошкой штата с 1985 года. Многие называют мейн-кунов нежными гигантами - и это правда так. При огромном размере и иногда суровом виде, они обладают мягким характером, они любвеобильны и верны хозяину. Посмотрите на этих красавцев!

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Просто статуэтка, а не кот! 0 Источник:

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Его величество мейн-кун 0 Источник:

Котик по кличке Кефир 0 Источник:

Мейн-кун в сравнении с обычной короткошерстной кошкой 0 Источник:

Большие кошечки 0 Источник:

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Какие они красавцы 0 Источник:

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9-недельные мейн-куны ждут приёма ветеринара 0 Источник:

А вот котёнок мейн-куна в 12 недель 0 Источник:

Добыча хищника 0 Источник:

Они любят спать в странных позах 0 Источник:

Сплошная пушистость 0 Источник:

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Полгода разницы 0 Источник:

А какие они фотогеничные 0 Источник:

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Трехлапая кошечка 0 Источник:

Трон для короля 0 Источник:

Мейн-кунов многие называют нежными гигантами 0 Источник:

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Любовь к коробкам - это у всех котов 0 Источник:

С таким 15-килограммовым счастьем можно и тренироваться 0 Источник:

"А когда я также вырасту?" 0 Источник:

"Наш мейн-кун отказывается признавать, что он уже вырос из этого кошачьего домика" 0 Источник: