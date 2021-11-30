Ограбление года! Как Месси получил золотой мяч

Футбол - это игра, которую придумали англичане, а выигрывают в ней немцы. Есть такая поговорка среди любителей этого вида спорта. Но последние лет двадцать, в этом сугубо командном виде спорта индивидуальные награды получают по сути несколько человек.
Футбольные болельщики XXI века имели удовольствие наблюдать за противостоянием одних из лучших в истории футболистов: Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Но время неумолимо идет и обоим футболистам уже за тридцать. Португалец старше своего аргентинского визави на пару ле. За последние несколько лет, Роналду успел сменить несколько чемпионатов и сейчас пытается вернуть былую славу "красным дьяволам" в Англии.
Месси же после невнятной игры за Барселону в последних нескольких сезонах, вылетая, то от скромной итальянской Ромы, то от великих и ужасных скаузеров из Ливерпуля, в итоге решил покинуть клуб, вместе с которым он сделал себе имя и выиграл много трофеев, в том числе и золотых мячей. С его уходом из Альма-матер также связано множество скандалов. Сейчас клуб находится в плачевном положении. Коронавирус и неадекватная финансовая политика Барселоны фактически привели клуб к разорению. С уходом Лионеля Месси капитализация бренда "Барселоны" упала на 11%, а многие рекламодатели потеряли интерес к клубу. По подсчетам экспертов, Месси приносил Барселоне около 30% всех доходов.
Сейчас Лионель Месси выступает за французский ПСЖ и за первые три месяца уже успел отметиться одним голом чемпионате. Несмотря на фактически провальный сезон в Барсе (если не считать кубок Короля Испании), аргентинец вместе со сборной смог выиграть Кубок Америки, это его первый серьезный трофей со сборной.
С таким реноме Месси подходил к номинации лучший футболист мира 2021 года. Вчера состоялась церемония награждения и Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем этой престижной награды.
HERE IS THE WINNER!— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021
SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC
Но почему-то не все были рады этому решению. В сети называют это решение Франс Футбол "самой большой аферой" и отказываются признавать Месси победителем.
Casillas : « Messi, c'est l'un des 5 meilleurs joueurs de toute l'histoire du football, mais il faut commencer à savoir cataloguer qui est le plus remarquable après une saison. Ce n'est pas si difficile que ça ! D'autres rendent les choses difficiles ! »— magtanga 👇REVUE DE L’ACTU (@Magtanga1) November 30, 2021
pic.twitter.com/a2J7sIMvg8
Икер Касильяс: «Мне все сложнее и сложнее верить в индивидуальные футбольные награды. По моему мнению, Месси — один из пяти лучших игроков в истории футбола, но пора научиться составлять список лучших по итогам сезона. Другие игроки усложняют эту задачу!».
Левандовски : забивает туеву хучу голов, берет чашку с Баварией— Рычаг давления Саввиди 🔴⚪🔚 (@LenSkyMonster) November 29, 2021
Жоржиньо :берет ЛЧ, ЧЕ
Канте: берет ЛЧ
Месси : выигрывает нахуй никому (кроме него не нужную) Копу Америку (чтобы хоть что-то выиграть со сборной)
@francefootball: ЭТО МЕССИ, ЭТО МЕССИ, ЗМ ЕМУ!!!!!!!!
Кринж
Почему многие так недовольны этим решением? Все дело в том, что в 2020 году награду решили не давать, обосновав это пандемией. А в этом году почему-то решили, что коронавирус не является большой проблемой для того, чтобы вручить награду.
Так как в 2020 году награду лучшего игрока мира пророчили Роберту Левандовски и, как верно сам заметил Лионель Месси во время своей речи победителя, что Франс Футбол следовало в этом году выдать 2 золотых мяча, один - поляку за прошлый год, а второй лучшему игроку 2021 года.
Месси поддержал Левандовского.— Матч ТВ (@MatchTV) November 29, 2021
Просто похлопаем Роберту за потрясающие два года. Он все равно нереально крут 👏👏👏 pic.twitter.com/LQDcCTYwAG
Но организаторы решили видимо сэкономить, ибо один золотой мяч стоит порядка 600 тысяч евро.
Сам поляк Роберт Левандовски поздравил своего аргентинского коллегу и не стал сетовать на судьбу и несправедливость, лишь поблагодарив всех своих партнеров по команде и сборной за помощь в достижении звания "Лучший нападающий 2021 года".
Впрочем, пользователи в комментариях называли его ограбленным и настоящим обладателем золотого мяча.
В то время как под постом Лионеля Месси с седьмым золотым мячом, пользователи писали, что он украл его у Левандовски.
Негодование болельщиков футбола разошлось по всем социальным сетям и фанатам аргентинца было опасно находиться там.
Но были и посты - шедевры троллинга
Месси украл не только золотой мяч у Левандовски, но и костюм у Сергея Пенкина. #BallonDor pic.twitter.com/opFUQn4z0h— Володька (@EtoVolodka) November 29, 2021
🔥 Крупнейшие ограбления 21 века. #BallondOr #Messi pic.twitter.com/NeXdrZHRiw— Футбол Франции (@Franceball) November 30, 2021
том холланд и лео месси— ღ ms.miracle ღ (@vika71rus) November 29, 2021
кроссоверы которых никто не ожидал pic.twitter.com/OZ8RskNHmV
А как вы считаете, честно ли получил Месси свою седьмую награду лучшему игроку мира?
Источник:
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Дзюба лучший игрок в мире?