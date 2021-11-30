FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2531 пост • 410 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Ограбление года! Как Месси получил золотой мяч

Ограбление года! Как Месси получил золотой мяч (18 фото)

Автор:
30 ноября 2021 18:26
Сообщество : Спорт
Метки: зм2021   золотой мяч   интересно   левандовски   месси   роналду   скандал   футбол   
1740
18

Футбол - это игра, которую придумали англичане, а выигрывают в ней немцы. Есть такая поговорка среди любителей этого вида спорта. Но последние лет двадцать, в этом сугубо командном виде спорта индивидуальные награды получают по сути несколько человек.

Футбольные болельщики XXI века имели удовольствие наблюдать за противостоянием одних из лучших в истории футболистов: Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

×
×

Но время неумолимо идет и обоим футболистам уже за тридцать. Португалец старше своего аргентинского визави на пару ле. За последние несколько лет, Роналду успел сменить несколько чемпионатов и сейчас пытается вернуть былую славу "красным дьяволам" в Англии.

Месси же после невнятной игры за Барселону в последних нескольких сезонах, вылетая, то от скромной итальянской Ромы, то от великих и ужасных скаузеров из Ливерпуля, в итоге решил покинуть клуб, вместе с которым он сделал себе имя и выиграл много трофеев, в том числе и золотых мячей. С его уходом из Альма-матер также связано множество скандалов. Сейчас клуб находится в плачевном положении. Коронавирус и неадекватная финансовая политика Барселоны фактически привели клуб к разорению. С уходом Лионеля Месси капитализация бренда "Барселоны" упала на 11%, а многие рекламодатели потеряли интерес к клубу. По подсчетам экспертов, Месси приносил Барселоне около 30% всех доходов.

Сейчас Лионель Месси выступает за французский ПСЖ и за первые три месяца уже успел отметиться одним голом чемпионате. Несмотря на фактически провальный сезон в Барсе (если не считать кубок Короля Испании), аргентинец вместе со сборной смог выиграть Кубок Америки, это его первый серьезный трофей со сборной.

С таким реноме Месси подходил к номинации лучший футболист мира 2021 года. Вчера состоялась церемония награждения и Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем этой престижной награды.

Но почему-то не все были рады этому решению. В сети называют это решение Франс Футбол "самой большой аферой" и отказываются признавать Месси победителем.


Икер Касильяс: «Мне все сложнее и сложнее верить в индивидуальные футбольные награды. По моему мнению, Месси — один из пяти лучших игроков в истории футбола, но пора научиться составлять список лучших по итогам сезона. Другие игроки усложняют эту задачу!».

Почему многие так недовольны этим решением? Все дело в том, что в 2020 году награду решили не давать, обосновав это пандемией. А в этом году почему-то решили, что коронавирус не является большой проблемой для того, чтобы вручить награду.

Так как в 2020 году награду лучшего игрока мира пророчили Роберту Левандовски и, как верно сам заметил Лионель Месси во время своей речи победителя, что Франс Футбол следовало в этом году выдать 2 золотых мяча, один - поляку за прошлый год, а второй лучшему игроку 2021 года.

Но организаторы решили видимо сэкономить, ибо один золотой мяч стоит порядка 600 тысяч евро.

Сам поляк Роберт Левандовски поздравил своего аргентинского коллегу и не стал сетовать на судьбу и несправедливость, лишь поблагодарив всех своих партнеров по команде и сборной за помощь в достижении звания "Лучший нападающий 2021 года".

Впрочем, пользователи в комментариях называли его ограбленным и настоящим обладателем золотого мяча.

В то время как под постом Лионеля Месси с седьмым золотым мячом, пользователи писали, что он украл его у Левандовски.

Негодование болельщиков футбола разошлось по всем социальным сетям и фанатам аргентинца было опасно находиться там.

Но были и посты - шедевры троллинга

А как вы считаете, честно ли получил Месси свою седьмую награду лучшему игроку мира?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: зм2021   золотой мяч   интересно   левандовски   месси   роналду   скандал   футбол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
jug 56 минут назад
Это никакое не ограбление. Месси заслуженно получил Золотой мяч. Он лучший футболист в истории.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
64k
Нанук Паналык 2 часа назад
Сначала я нихера не понял,но перечитал,ии опять нихера не понял!
Дзюба лучший игрок в мире?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото) Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото) Миллион долларов: вот за сколько продают салфетку со слезами Месси Миллион долларов: вот за сколько продают салфетку со слезами Месси Польские фанаты освистали вставших на одно колено английских футболистов Польские фанаты освистали вставших на одно колено английских футболистов Роналду и Месси не самые дорогие футболисты в мире: кто стоит больше Роналду и Месси не самые дорогие футболисты в мире: кто стоит больше Месси придется смотреть перед сном на Роналду Месси придется смотреть перед сном на Роналду Лионель Месси ответил на вызов Роналду сменить "Барселону" и возобновить их личное соперничество Лионель Месси ответил на вызов Роналду сменить "Барселону" и возобновить их личное соперничество
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8004



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда снег помешал получить работу мечты
5
189
Когда снег помешал получить работу мечты
Скончался один из основоположников русского рока Александр Градский
5
220
Скончался один из основоположников русского рока Александр Градский
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Ювелир сделал кольцо с 12 тысячами бриллиантов и попал в Книгу рекордов Гиннесса
1
9
Ювелир сделал кольцо с 12 тысячами бриллиантов и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото)
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошие имена
0
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#Россия#история#люди#дтп#подборка#еда#автомир#Ynews
#фото#ватермарк#кино#картинки#аварии#СССР#Рецепт#падение#спорт#фильм
#интересно#животные#факты#интересное#автомобили#как приготовить#вкусно#приколы#авто аварии#кот

На что жалуетесь?

Вернуться