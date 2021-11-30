Ограбление года! Как Месси получил золотой мяч

Месси же после невнятной игры за Барселону в последних нескольких сезонах, вылетая, то от скромной итальянской Ромы, то от великих и ужасных скаузеров из Ливерпуля, в итоге решил покинуть клуб, вместе с которым он сделал себе имя и выиграл много трофеев, в том числе и золотых мячей. С его уходом из Альма-матер также связано множество скандалов. Сейчас клуб находится в плачевном положении. Коронавирус и неадекватная финансовая политика Барселоны фактически привели клуб к разорению. С уходом Лионеля Месси капитализация бренда "Барселоны" упала на 11%, а многие рекламодатели потеряли интерес к клубу. По подсчетам экспертов, Месси приносил Барселоне около 30% всех доходов.