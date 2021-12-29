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В Екатеринбурге суд попросил наказать адвоката за маску с надписью "Цирк"

В Екатеринбурге суд попросил наказать адвоката за маску с надписью "Цирк" (4 фото)

Автор:
29 декабря 2021 17:03
Сообщество : Криминал
Метки: адвокат   екатеринбург   курьёз   наказание   суд   цирк   
843
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Адвокат уверен, что если бы слуга Фемиды занималась правосудием, то не обратила бы внимания на какую-то надпись.

Судья Кировского районного суда Екатеринбурга Лариса Шаньгина обратилась в адвокатскую палату, чтобы там проверили действия коллеги Фёдора Акчермышева, который заявился на заседание суда в маске с надписью, похожей на слово "ЦИРК". В своем обращении судья написала, что "подобное поведение адвоката в ходе отправления судом правосудия является недопустимым". 

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По словам Акчермышева, судья истолковала надпись неверно - на самом деле на ней было написано слово "LURK", к которому красным маркером приделали хвостик. Адвокат заявил, что не жалеет о своём поступке и уверен в несостоятельности обвинений со стороны оскорблённой судьи.


"Палата меня уведомила. Я ничего не нарушал, никакого контекста ни в чью сторону не было. Если суд подумал, что это к нему относится, это его субъективное мнение, основанное на внутреннем восприятии. Данное обращение суда я воспринимаю как давление на сторону защиты. Суд уже добавил к своим полномочиям функцию обвинения. Я не жалею. Я надеюсь, палата примет объективное решение, проявляя независимость от судебной власти. Бояться мне здесь нечего. Поскольку мои действия ничего не нарушают, ни к чему не призывают. Из этой надписи кто, что хочет, то и воспринимает. Это версия защиты, что обвинение несостоятельно. Это логическое продолжение нашей позиции в прениях", - прокомментировал жалобу в свой адрес Фёдор Акчермышев.

Что касается надписи "LURK", которую адвокат лёгким движением руки превратил в "ЦURK", то это самоназвание хакерской группы, которая, по мнению суда и следствия, в 2015-2016 годах при помощи одноимённого вируса украла у трёх российских банков 1,2 млрд рублей.


В группировке состоит 22 человека. Все фигуранты уже несколько лет находятся на скамье подсудимых, но ни один из них свою вину не признаёт. По мнению адвоката Акчермышева, признаваться им не в чем, поскольку уголовное дело против "хакеров" было создано искусственно, чтобы скрыть незаконные оперативные действия российских правоохранителей, которые переводили из банков "Гарант-Инвест", "Металлинвестбанк" и "Таатта" деньги за границу.


При этом главный обвиняемый Константин Козловский не отрицает, что работал с этой троянской программой и занимался незаконной деятельностью в сфере компьютерных технологий, но настаивает, что действовал под патронажем майора ФСБ Дмитрия Докучаева, которого вместе с интернет-предпринимателем Георгием Фомченковым и сотрудником «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым задержали в 2016 году по обвинению в госизмене. В 2019 году майора приговорили к 6 годам колонии строгого режима, но уже через два года он вышел по УДО. В общем, это очень интересное и запутанное дело, которое кто-то всеми силами пытается превратить в шапито с подсудимыми-марионетками.

Акчермышев отметил, что суд не впервые жалуется на него в адвокатскую контору и считает такие действия давлением на защиту. Что касается наказания, то если адвокатская контора увидит в его действиях нарушение этики, то Фёдору Акчермышеву может грозить от предупреждения до лишения статуса адвоката.

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Метки: адвокат   екатеринбург   курьёз   наказание   суд   цирк   
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7k
sivanov1079 Час назад
Цирк - это когда тебя наняли для противоправных действий, с нанимателб сказал что он фсбшник и ты подумал что тебе ничего за это не будет
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30k
Юр21 10 минут назад
Что сказать... Поздравляю поцанов с выбором адвоката! Редких полудурок!
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10k
K7OO 17 минут назад
Ну что - молодец адвокат. Креативный и смелый. И насрать, что его подзащитные в результате его выходки схватят лишние сроки. Главное ведь - это самому выпендриться. Видимо, за это ему подзащитные и платят, собственная судьба их вряд ли интересует.))
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1k
No pasaran Полчаса назад
Цирк - это когда адвокат рисует на одноразовой маске "ЦИРК",
а затем всем врёт, что это "LURK"
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254
Трям Час назад
Почему этому менту позволяют работать? Он давно в декрете должен быть!
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100
Сигизмунд Лазаревич Час назад
судья определённо клоун
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