В Екатеринбурге суд попросил наказать адвоката за маску с надписью "Цирк"

Что касается надписи "LURK", которую адвокат лёгким движением руки превратил в "ЦURK", то это самоназвание хакерской группы, которая, по мнению суда и следствия, в 2015-2016 годах при помощи одноимённого вируса украла у трёх российских банков 1,2 млрд рублей.





В группировке состоит 22 человека. Все фигуранты уже несколько лет находятся на скамье подсудимых, но ни один из них свою вину не признаёт. По мнению адвоката Акчермышева, признаваться им не в чем, поскольку уголовное дело против "хакеров" было создано искусственно, чтобы скрыть незаконные оперативные действия российских правоохранителей, которые переводили из банков "Гарант-Инвест", "Металлинвестбанк" и "Таатта" деньги за границу.





При этом главный обвиняемый Константин Козловский не отрицает, что работал с этой троянской программой и занимался незаконной деятельностью в сфере компьютерных технологий, но настаивает, что действовал под патронажем майора ФСБ Дмитрия Докучаева, которого вместе с интернет-предпринимателем Георгием Фомченковым и сотрудником «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым задержали в 2016 году по обвинению в госизмене. В 2019 году майора приговорили к 6 годам колонии строгого режима, но уже через два года он вышел по УДО. В общем, это очень интересное и запутанное дело, которое кто-то всеми силами пытается превратить в шапито с подсудимыми-марионетками.