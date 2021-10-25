На Филиппинах откроется самый экологичный курорт

Созданный Каллебо уникальный комплекс экологического туризма "Наутилус" состоит из нескольких элементов дизайна, имитирующих естественные процессы и формы в соответствии с золотым сечением. Небольшие башни расположены в форме трех ветвей с видом на тропический пейзаж и повернуты для лучшего доступа солнечного света в течение дня. Павильоны, имитирующие лепестки и кораллы, украшают территорию между корпусами и предоставляют ученым специальное пространство для работы с морскими обитателями с целью улучшения биоразнообразия. В центре лагуны на горе размещаются лаборатории и места для плавания - чтобы побудить туристов и ученых к взаимодействию.