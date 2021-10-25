На Филиппинах откроется самый экологичный курорт

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В последнее время дизайнеры все чаще объединяют архитектуру и экологию в своих дизайн-проектах. Эко-курорт "Наутилус" от итальянского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures являет собой воплощение этой идеи экологического дизайна.
«В сужающемся мире проект эко-курорта "Наутилус" стремится расширить сферу действия экологического туризма по принципу тройного нуля: нулевые выбросы, нулевые отходы, нулевая бедность, - объясняет архитектор Винсент Каллебо. - Откройте для себя мир, не искажая его. Оживляйте экосистемы вместо того, чтобы обеднять и загрязнять их. Принимайте активное участие в восстановлении культурного наследия».
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Созданный Каллебо уникальный комплекс экологического туризма "Наутилус" состоит из нескольких элементов дизайна, имитирующих естественные процессы и формы в соответствии с золотым сечением. Небольшие башни расположены в форме трех ветвей с видом на тропический пейзаж и повернуты для лучшего доступа солнечного света в течение дня. Павильоны, имитирующие лепестки и кораллы, украшают территорию между корпусами и предоставляют ученым специальное пространство для работы с морскими обитателями с целью улучшения биоразнообразия. В центре лагуны на горе размещаются лаборатории и места для плавания - чтобы побудить туристов и ученых к взаимодействию.
Массивные зеленые "ракушки" выступают в роли небольших отелей с выставками, посвященными местному климату и проблемам окружающей среды. Эта концепция особенно актуальна для Филиппин. Эта страна сталкивается сегодня со многими экологическими проблемами, связанными с чрезмерным выловом рыбы, неустойчивой погодой и другими явлениями, связанными с климатом. По словам архитекторов, этот проект представляет реакцию дизайнеров на эти проблемы и «решительно привержен концепции сопротивления окружающей среды, способствуя созданию новой социальной системы, которая заботится о здоровье человека и планеты».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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