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На Филиппинах откроется самый экологичный курорт

На Филиппинах откроется самый экологичный курорт (9 фото)

Автор:
25 октября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   архитектура   курорт   новости   филиппины   экологический дизайн   экологично   экология   
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В последнее время дизайнеры все чаще объединяют архитектуру и экологию в своих дизайн-проектах. Эко-курорт "Наутилус" от итальянского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures являет собой воплощение этой идеи экологического дизайна.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   архитектура   курорт   новости   филиппины   экологический дизайн   экологично   экология   
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