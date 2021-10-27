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Супер-яхта для миллионера-эколога

Супер-яхта для миллионера-эколога (11 фото)

Автор:
27 октября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   защита природы   зеленое судно   игрушки миллионеров   новости   нулевая эмиссия углерода   супер-яхта   экология   
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Немецкие корабелы спроектировали яхту для миллионера, который мечтает спасти планету. На корабле будет располагаться гигантская экологичная теплица и огород, а ходить судно будет на водороде, чтобы не оставлять в море экологического следа. По словам создателей, судно будет иметь нулевую эмиссию углерода.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   защита природы   зеленое судно   игрушки миллионеров   новости   нулевая эмиссия углерода   супер-яхта   экология   
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9  комментариев
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10k
insaider 2 часа назад
А делать её видимо будут ручными инструментами без электричества,и из экологически чистых говна и палок.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Живут же люди. Видно, заниматься экологией, достаточно выгодное дело.
ЕС сейчас вь@бет свой неоколониальный налог на выброс углекислого газа всем странам, поставляющим промышленную продукцию в Европу. Как говорится, тепеь можно грабить другие страны, не выходя из дома.
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45k
zloykoyot Час назад
На данный момент не существует экологически чистых технологий производства водорода, это раз. Оборудование для гидропоники тоже будет из дерева сделано? Это два. Кстати, ту же картошку на гидропонике хер вырастишь. Ну и три, а какой угдеродный след останется после изготовления всех узлов этой яхты считал кто-нибудь? Если бы миллиардер хотел экологически выпендриться, то сделал бы плавсредство по примеру творений Тура Хейердала. Но там же невозможно поставить диваны, гидропонику и бар с водопадами. Так что это очередное лицемерие для недалёких зелёных лохов.
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21k
Mike Miller Час назад
Это ЧУШЬ полнейшая. Любой человек с "развитым экологическим сознанием" должен понимать, что ГЛАВНАЯ проблема экологии в потреблении товаров, которые человеку не нужны, по сути. А такие яхты для одного господина - в высшей степени неэкологично.
Умеренность потребления - вот главный завет эколога. Роскошь ну ни как не может идти с ним в одном ряду.
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5k
newegg Час назад
Комментарий к фото
В центре яхты на схеме здоровенный бак для метанола, который предполагается разлагать на водород и оксид углерода.
Что там на счет нулевой эмиссии углерода?
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1k
Sam 2 часа назад
Специально для миллионеров, озабоченных спасением планеты, вдруг они на Фишки заходят.

Ссылка youtu.be
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2k
Алексей 2 часа назад
Насколько мне известно, на данный момент единственный способ получить водород - электролиз воды. И само название уже говорит, что нужно электричество, которое, внезапно, не получается из ниоткуда.
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555
aa7172159 2 часа назад
А производить водород они на борту будут?
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