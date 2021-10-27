Супер-яхта для миллионера-эколога

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Немецкие корабелы спроектировали яхту для миллионера, который мечтает спасти планету. На корабле будет располагаться гигантская экологичная теплица и огород, а ходить судно будет на водороде, чтобы не оставлять в море экологического следа. По словам создателей, судно будет иметь нулевую эмиссию углерода.
Миллионеры с развитым экологическим сознанием - целевая аудитория этой роскошной супер-яхты с гигантской теплицей и огородом на борту.
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Компания, которая спроектировала корабль, базируется в Берлине. Ее представители завили, что заявила, что судно будет настоящим «райским биотопом».
Внутренняя часть корабля будет отделана деревянными панелями и стеклом, на палубах разместятся зеленые территории и декоративные водные резервуары, имитирующие природные водоемы. Дизайнеры считают, что владелец сможет отчасти покрыть затраты на создание экологической лодки, сдавая ее в аренду в образовательных целях.
Открытые борта корабля пропускают огромное количество естественного света для экономии электроэнергии. Однако во время волнения или когда капитан хочет идти быстрее, борта могут быть закрыты.
Корабль будет иметь крейсерскую скорость от 10 до 12 узлов - около 22 километров в час, и будет иметь два электродвигателя, приводимых в действие топливными элементами.
Внутреннее помещение супер-яхты будет просторным, с баром, водопадом и серыми диванами на ложе из травы и папоротников.
Проект ориентирован на охрану природы, он даст богатым владельцам возможность воочию оенить собственный вклад в борьбу с изменениями климата.
Белая с синей окантовкой, яхта почти сможет слиться с морем в безветренный день, - по крайней мере, так обещают концептуальные изображения, опубликованные дизайнерской компанией.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews защита природы зеленое судно игрушки миллионеров новости нулевая эмиссия углерода супер-яхта экология
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ЕС сейчас вь@бет свой неоколониальный налог на выброс углекислого газа всем странам, поставляющим промышленную продукцию в Европу. Как говорится, тепеь можно грабить другие страны, не выходя из дома.
Умеренность потребления - вот главный завет эколога. Роскошь ну ни как не может идти с ним в одном ряду.
Что там на счет нулевой эмиссии углерода?