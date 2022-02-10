Олимпиада будущего: какие технологии используются для удобства спортсменов и персонала в Пекине

Каждая страна, принимая соревнования такого масштаба, как Олимпийские игры, готовится, чтобы не только сами состязания прошли на должном уровне, но и показывает всем гостям развитие своих технологий и туристическую привлекательность.

Китай в этом значительно преуспел и действительно смог удивить, ведь даже лед на стадионах там особенный — экологически чистый. Система охлаждения для создания ледового покрытия работает на природном диоксиде углерода. Ранее использовались гидрофторуглероды, которые, согласно последним исследованиям, наносят ущерб озоновому слою земли.