Олимпиада будущего: какие технологии используются для удобства спортсменов и персонала в Пекине

Крутые инновации в Китае.
Каждая страна, принимая соревнования такого масштаба, как Олимпийские игры, готовится, чтобы не только сами состязания прошли на должном уровне, но и показывает всем гостям развитие своих технологий и туристическую привлекательность.
Китай в этом значительно преуспел и действительно смог удивить, ведь даже лед на стадионах там особенный — экологически чистый. Система охлаждения для создания ледового покрытия работает на природном диоксиде углерода. Ранее использовались гидрофторуглероды, которые, согласно последним исследованиям, наносят ущерб озоновому слою земли.
Но это далеко не все. В Пекине дали доступ иностранцам к своей цифровой валюте, это позволяет прямо со своего смартфона, например, обменять валюту, что достаточно удобно. Технология впервые стала доступна для иностранцев, которые прибыли в составе спортивных делегаций.
Также китайцы все обложили роботами. Они везде. Готовят еду, варят кофе, моют пол, выносят мусор, могут оказать первую помощь. Умные машины используются, чтобы снизить контакты между людьми из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.
Но это, кстати, не все меры безопасности. Для Олимпийских игр было разработано специальное приложение MY 2022. Без аккредитации там особо не разгуляешься, доступ ко многим локациям закрыт или ограничен. Но исходя из описания, с помощью программного обеспечения можно узнать исторические факты о Китае, использовать гид по Пекину, а также получить информационное обслуживание. Приложение содержит данные об общественном транспорте, экстренных службах, позволяет обмениваться сообщениями. Также можно почитать о местной еде, развлечениях и турах.
Ну и последнее – это умные кровати, о которых написали, наверное, уже все кому не лень, но все же. Специально для спортсменов были подготовлены спальные места с датчиками, которые собирают все данные об общем состоянии здоровья участника Олимпийских игр. Также с помощью элементов управления можно изменять плотность матраса и сделать индивидуальные настройки.
В общем, в Китае подошли к вопросу со всей серьезностью и в каком-то смысле подобный подход является прорывным. Некоторые из нововведений пекинских игр будет в дальнейшем использоваться на международных соревнованиях.
Источник:
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