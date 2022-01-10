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Ученые нашли решение проблемы преждевременной эякуляции: прибор для мужской выдержки

Ученые нашли решение проблемы преждевременной эякуляции: прибор для мужской выдержки (12 фото + 2 видео + 1 гиф)

Автор:
10 января 2022 11:03
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: инновации   интересно   нейромодуляция   патч   стартап   технологии   уролог   эякуляция   
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Новый год начинается с новых открытий. Чего сейчас только не придумают и вот когда пластыри от курения и кардиостимуляторы стали обыденностью, человечество начало думать о "действительно насущных" проблемах.

Бывший уролог Джефф Беннетт создал стартап Morari Medical, который занимается весьма деликатной проблемой мужчин и в какой-то степени женщин.

Девайс Morari Patch призван избавиться от преждевременной эякуляции у мужчин.

Представители сильного пола, которых в народе называют "скорострелами" уже в ближайшем будущем смогут изменить свою жизнь, если осмелятся конечно.

Хотя автор приспособления Беннетт утверждает, что прототип работает и он сам уже не раз опробовал его, желающим стоит знать принцип работы девайса.

Не стоит пугаться, ничего в себя засовывать не понадобится, но без некоторой боли все-таки не обойдется. Речь идет о маломощных разрядах тока в области промежности, куда крепится пластырь Морари.

Во время полового акта, когда мозг мужчины посылает сигналы пенису о семяизвержении, удары тока данного гаджета обманывают организм. Для удобства, гаджет оснащен блютус-адаптер для возможности управлять пластырем с вашего смартфона.

Джефф Беннетт и компания единомышленников докторов и ученых задались целью решить проблему 30% мужчин, которые страдают преждевременной эякуляцией несколько лет назад.

В 2021 году они получили разрешение этическим комитетом США. Сейчас стартап Morari Medical собирает средства для регистрации патентов и других необходимых документов, и чтобы расширить свою команду и начать выпускать гаджет для коммерческих целей.

Устройство, которое представлено Беннеттом является не единственной методикой лечения данной проблемы, но в отличие от предшествующих вариантов, разработчик надеется, что нейромодуляция сможет решить проблему.

Пользователи в социальных сетях бурно отреагировали на этот "шедевр" среди всех современных изобретений. Некоторые даже в стихотворной форме.

А вашему другу случайно не интересен этот гаджет? Как вы относитесь к подобным инновациям?

Источник:

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Метки: инновации   интересно   нейромодуляция   патч   стартап   технологии   уролог   эякуляция   
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10  комментариев
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4k
Том Джоуд 45 минут назад
"Но, к сожалению, лучшие умы и ресурсы были сосредоточены на борьбе с выпадением волос и продлением эрекции." (с)

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1k
Vovan Petroff 7 минут назад
Кто последний - тот сосиска.
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12k
Bill 8 минут назад
Пусть повесит эту фотку в изголовье кровати - вообще никогда не кончит.
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9k
Алексей 14 минут назад
Поржал)))) Какие еще будут варианты применений?))))
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1k
Сергей Полчаса назад
пусть бабы учатся побыстрее кончать, а то всё мужик им чего-то обязан )))
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27k
lem02 Полчаса назад
Как в анекдоте: Жена приводит мужа к сексопатологу. Врач: На что жалуетесь?
Жена: Муж жалуется на преждевременное семяизвержение!
Муж (недоуменно): Я - жалуюсь?
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36k
jonnyD Полчаса назад
Страшная вещь - электричество ...
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5k
Вадик 36 минут назад
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647
SHAGREEN 45 минут назад
Я в деле. Где забрать патент?
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1k
poбт 55 минут назад
ага ага
просто старый вместо того чтоб халявно качать пресс "бабочкой", решил оригинально подрочить и оказалось что когда е*башит током ваще не до кончаний

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