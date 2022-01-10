Ученые нашли решение проблемы преждевременной эякуляции: прибор для мужской выдержки

Новый год начинается с новых открытий. Чего сейчас только не придумают и вот когда пластыри от курения и кардиостимуляторы стали обыденностью, человечество начало думать о "действительно насущных" проблемах.
Бывший уролог Джефф Беннетт создал стартап Morari Medical, который занимается весьма деликатной проблемой мужчин и в какой-то степени женщин.
Девайс Morari Patch призван избавиться от преждевременной эякуляции у мужчин.
Представители сильного пола, которых в народе называют "скорострелами" уже в ближайшем будущем смогут изменить свою жизнь, если осмелятся конечно.
Хотя автор приспособления Беннетт утверждает, что прототип работает и он сам уже не раз опробовал его, желающим стоит знать принцип работы девайса.
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Не стоит пугаться, ничего в себя засовывать не понадобится, но без некоторой боли все-таки не обойдется. Речь идет о маломощных разрядах тока в области промежности, куда крепится пластырь Морари.
Во время полового акта, когда мозг мужчины посылает сигналы пенису о семяизвержении, удары тока данного гаджета обманывают организм. Для удобства, гаджет оснащен блютус-адаптер для возможности управлять пластырем с вашего смартфона.
Джефф Беннетт и компания единомышленников докторов и ученых задались целью решить проблему 30% мужчин, которые страдают преждевременной эякуляцией несколько лет назад.
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В 2021 году они получили разрешение этическим комитетом США. Сейчас стартап Morari Medical собирает средства для регистрации патентов и других необходимых документов, и чтобы расширить свою команду и начать выпускать гаджет для коммерческих целей.
Устройство, которое представлено Беннеттом является не единственной методикой лечения данной проблемы, но в отличие от предшествующих вариантов, разработчик надеется, что нейромодуляция сможет решить проблему.
Пользователи в социальных сетях бурно отреагировали на этот "шедевр" среди всех современных изобретений. Некоторые даже в стихотворной форме.
А вашему другу случайно не интересен этот гаджет? Как вы относитесь к подобным инновациям?
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Жена: Муж жалуется на преждевременное семяизвержение!
Муж (недоуменно): Я - жалуюсь?