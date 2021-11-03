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Технологические "фишки" старых домов, которые сегодня практически бесполезны

Технологические "фишки" старых домов, которые сегодня практически бесполезны (15 фото)

Автор:
03 ноября 2021 15:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   исторически факты   познавательно   старые здания   старые устройства   технологии   устройства   хочу все знать   
991
15
Требования к комфортному жилищу всегда включали в себя использование в нем новейших удобств и приспособлений. Естественно, технологии развиваются и меняются. Но в старых зданиях, например, особняках, где когда-то жили хозяева и их слуги, до сих пор остались технологические приметы прошлого.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   исторически факты   познавательно   старые здания   старые устройства   технологии   устройства   хочу все знать   
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7  комментариев
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66k
7guest Час назад
Я живу в частном доме и у меня на участке есть погреб. Активно его эксплуатируем для хранения консервации и овощей. Не считаю, что он бесполезен.
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25k
Max Shtirlic 58 минут назад
Тут какое то гонево - это вентиляционное отверстие в паркетном полу! У нас такие на старой квартире :) в доме 1970 г постройки, Питер. И чой то я никаких горничных у родителей не наблюдал!!!

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137
Yura Filatoff Час назад
Забыли указать нишу в стене под подоконником с дыркою на улицу :)
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7k
Чё Час назад
Честно говоря, пост не понравился.
Не особо интересно про их унитазы в подвалах читать.
А название было такое многообещающее...
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