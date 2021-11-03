Технологические "фишки" старых домов, которые сегодня практически бесполезны

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Требования к комфортному жилищу всегда включали в себя использование в нем новейших удобств и приспособлений. Естественно, технологии развиваются и меняются. Но в старых зданиях, например, особняках, где когда-то жили хозяева и их слуги, до сих пор остались технологические приметы прошлого.
Они восходят к тем временам, когда люди еще не знали, что такое мобильные телефоны, центральное отопление или холодильники.
Анкерная пластина (стеновой анкер)
Анкерные пластины, часто в форме звезды или буквы «S», иногда можно найти на внешней стороне старых домов. Их закладывали в кирпичную кладку в качестве структурного усиления, чтобы предотвратить прогибание стен.
Чаще всего они сделаны из чугуна, хотя могут быть из кованого железа или стали. Обычно встречаются в старых европейских городах, но их также можно увидеть в таких местах, как Нью-Йорк, Филадельфия и Сан-Франциско.
Чаще всего они сделаны из чугуна, хотя могут быть из кованого железа или стали. Обычно встречаются в старых европейских городах, но их также можно увидеть в таких местах, как Нью-Йорк, Филадельфия и Сан-Франциско.
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Дверца для угля или желоб для угля
До того, как в 1940-х годах было введено газовое отопление, большинство домов отапливалось с помощью дерева или угля.
Раньше уголь доставлялся почти так же, как молоко - его развозил на тележке угольщик. Уголь не оставляли на пороге и не заносили в прихожую, а засыпали через небольшую дверь сбоку в стене. От двери в подвал или угольный погреб спускался желоб. В тех домах, где была печь в подвале, уголь можно было перекидать лопатой прямо в печь. В других домах его переправляли наверх в ведрах.
Раньше уголь доставлялся почти так же, как молоко - его развозил на тележке угольщик. Уголь не оставляли на пороге и не заносили в прихожую, а засыпали через небольшую дверь сбоку в стене. От двери в подвал или угольный погреб спускался желоб. В тех домах, где была печь в подвале, уголь можно было перекидать лопатой прямо в печь. В других домах его переправляли наверх в ведрах.
Угольные желобы на старых зданиях можно увидеть и сегодня, но они закрыты металлическими крышками.
Приспособление для очистки обуви от грязи
Такой скребок для чистки обуви от грязи и снега располагался обычно у входа в дом. На французском он называется "декроттуар". Декроттуары были крайне необходимы в 1700-х и 1800-х годах, поскольку отсутствие мощеных дорог означало, что посетитель мог прийти к вам домой в ботинках, покрытых не только обычной грязью, но и лошадиным навозом.
Дверца или шкафчик для доставки молока
В стенах некоторых домов была установлена специальная "молочная" дверца, чтобы молочник мог оставить там новые бутылки и забрать пустую тару. Это что-то вроде шкафа, встроенного в стену, одна дверь которого открывается снаружи, другая изнутри.
Погреб для хранения припасов
Погреб может быть просто небольшой частью подвала или кладовой, используемой для хранения свежих фруктов, джемов, консервов и овощей. Однако некоторые домовладельцы фактически строили второй подвал, который можно было использовать исключительно для хранения скоропортящихся продуктов в холодные месяцы. В зависимости от погоды, влажности и состояния урожая овощи и фрукты могут храниться в погребе в течение недель или даже месяцев.
Фрамуга с окнами (над дверьми)
Во времена, когда не было электричества, в подъездах было очень темно и мрачно. Поэтому придумали такую вещь как фрамуга. Это верхняя часть входной двери, которую можно остеклить и она будет пропускать свет. А если сделать ее подвижной, то окна можно открывать для проветривания.
Кнопка для вызова дворецкого, спрятанная в полу
Видели когда-нибудь такие странные кнопки прямо в полу? Оказывается, у них есть имя и цель. Их называют "кнопками дворецкого", и они были популярны в конце 1900-х годов как способ вызвать обслуживающий персонал. Кнопки размещались в центре комнаты, а затем провод обычно подводился (под ковриком) к столу или тумбочке, где было устройство вызова.
Спальные веранды
Спальные веранды наполовину находились внутри дома, наполовину снаружи. Они не обязательно были расположены у входной двери или на уровне земли, несмотря на название "веранды". Это были балконы или палубы, иногда закрытые или окруженные окнами, предназначенные для определенной цели. Эти комнаты были прохладнее остальных, и часто использовались как место, где летом спали дети. Или там спали те, кому требуется больше свежего воздуха. Например, врачи рекомендовали больным туберкулезом спать в таких комнатах круглый год.
Подвальные туалеты или "Питтсбургские горшки"
Отдельные туалеты в подвале прозвали в США "питтсбургскими горшками", поскольку чаще всего такие уборные можно было встретить в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Это исторически промышленный город, где жили металлурги и горняки. И после долгого рабочего дня они шли в свои подвалы, чтобы отмыться - прежде чем заходить в основную часть дома.
Однако это не объясняет, почему в некоторых домах в подвале есть просто одинокий туалет и нет других удобств. Некоторые объясняют это тем, что до Второй мировой войны такое решение помогало избежать проблем со сточными водами.
Однако это не объясняет, почему в некоторых домах в подвале есть просто одинокий туалет и нет других удобств. Некоторые объясняют это тем, что до Второй мировой войны такое решение помогало избежать проблем со сточными водами.
Кухонный лифт
Кухонный лифт представлял собой грузовой мини-лифт, предназначенный для еды. В любом доме, где кухня и столовая находятся на разных этажах, посуду можно было транспортировать с помощью кухонного лифта, а не поднимать по лестнице. Это было быстрее (чтобы еда оставалась теплой) и можно было избежать разливов и столкновений.
В Лондоне 20-го века они были особенно популярны в домах богатых людей, и горничные также использовали такие лифты для перемещения белья из одной комнаты в другую. Тем не менее, лифты также были популярным укрытием для детей, и различные несчастные случаи со смертельным исходом и травмы были одной из причин, по которым эти устройства вышли из моды.
Сегодня они устанавливаются в коммерческих зданиях, таких как больницы, школы, рестораны и дома для престарелых.
В Лондоне 20-го века они были особенно популярны в домах богатых людей, и горничные также использовали такие лифты для перемещения белья из одной комнаты в другую. Тем не менее, лифты также были популярным укрытием для детей, и различные несчастные случаи со смертельным исходом и травмы были одной из причин, по которым эти устройства вышли из моды.
Сегодня они устанавливаются в коммерческих зданиях, таких как больницы, школы, рестораны и дома для престарелых.
Колокольчики для слуг
Это устройство для вызова прислуги находилось обычно чуть ниже потолка кухни. Колокольчики были соединены с ручками в разных комнатах, и этикетка под каждым колоколом сообщала слугам, в какую комнату их вызвали. Звонки с ручным управлением были в конечном итоге заменены зуммером, управляемым кнопкой, а им на смену постепенно пришли домофоны.
Голосовые трубки для связи, 17 век
Иногда вместо (или в дополнение к) колокольчиков для слуг использовались переговорные трубки, соединяющие различные комнаты в доме. Они были предшественниками домофона. Это были в буквальном смысле трубки с мундштуками на концах, проходящие сквозь стены и соединяющие разные комнаты. Иногда мундштук переговорной трубки помещали за входной дверью, чтобы посетители и курьеры могли сообщить о себе.
Кнопочный выключатель света
Кнопочный выключатель света - это тот, у которого есть две кнопки: одна для размыкания контактов, а другая для их замыкания. Когда одна кнопка нажата, другая выскакивает. Переключатель «вкл.» обычно располагался вверху, хотя для дополнительной идентификации он также часто имел белую вставку. Позже их заменили современные переключатели, но кнопочные можно купить и сегодня, если хочется придать своему дому винтажный вид.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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