Технологические "фишки" старых домов, которые сегодня практически бесполезны

Кухонный лифт представлял собой грузовой мини-лифт, предназначенный для еды. В любом доме, где кухня и столовая находятся на разных этажах, посуду можно было транспортировать с помощью кухонного лифта, а не поднимать по лестнице. Это было быстрее (чтобы еда оставалась теплой) и можно было избежать разливов и столкновений.



В Лондоне 20-го века они были особенно популярны в домах богатых людей, и горничные также использовали такие лифты для перемещения белья из одной комнаты в другую. Тем не менее, лифты также были популярным укрытием для детей, и различные несчастные случаи со смертельным исходом и травмы были одной из причин, по которым эти устройства вышли из моды.



Сегодня они устанавливаются в коммерческих зданиях, таких как больницы, школы, рестораны и дома для престарелых.