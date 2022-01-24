Похороненные Google: выживет ли новый проект корпорации Project Iris

Мертвый проект или все таки выпустят: в сети появилась информация о новом устройстве Google

В конце января 2022 года в сети начали появляться слухи о разработке корпорацией Google гарнитуры дополненной реальности Project Iris. В данный момент устройство находится на ранней стадии разработки.

Вроде как гаджет должен выйти в 2024 году, но уже сейчас есть информация, что гарнитура будет иметь камеры для захвата окружения, внутренний дисплей, а также встроенный аккумулятор. Можно предположить, что устройство будет напоминать очки либо очки, как прошлый проект корпорации Glass, либо поглядывая в сторону Meta, на шлем виртуальной реальности.

Учитывая слухи о желании Apple выпустить подобный продукт, ответ от Google очевиден, но есть одно "но"…



В 2012 году корпорация Google решила ворваться на рынок технологий с гарнитурой Glass, которая должна была работать с телефонами на операционной системе Android.

