Похороненные Google: выживет ли новый проект корпорации Project Iris

Корпорация часто закрывает проекты, которые не окупились. Смогут ли новые очки дополнительной реальности что-то изменить?
Мертвый проект или все таки выпустят: в сети появилась информация о новом устройстве Google
В конце января 2022 года в сети начали появляться слухи о разработке корпорацией Google гарнитуры дополненной реальности Project Iris. В данный момент устройство находится на ранней стадии разработки.
Вроде как гаджет должен выйти в 2024 году, но уже сейчас есть информация, что гарнитура будет иметь камеры для захвата окружения, внутренний дисплей, а также встроенный аккумулятор. Можно предположить, что устройство будет напоминать очки либо очки, как прошлый проект корпорации Glass, либо поглядывая в сторону Meta, на шлем виртуальной реальности.
Учитывая слухи о желании Apple выпустить подобный продукт, ответ от Google очевиден, но есть одно "но"…
В 2012 году корпорация Google решила ворваться на рынок технологий с гарнитурой Glass, которая должна была работать с телефонами на операционной системе Android.
Устройство представляло собой ободок или даже очки, на которых размешался миниатюрный прозрачный дисплей и камера. С помощью голосовых команд можно было вести съемку, прочитать сообщение или посмотреть на карту города.
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Проект был интересный и новаторский, но никому не нужный, поэтому в 2015 году Google решила прикрыть как производство Glass, так и разработки в данном направлении.
Спустя четыре года корпорация выпустила Glass Enterprise Edition 2, однако в розничную продажу они не попали и были рассчитаны только на представителей бизнеса.
Именно, учитывая прошлые провалы в разработке данных устройств, новость об очередном заходе Google на рынок дополненной реальности воспринимается со скепсисом.
Корпорация очень часто берется за различные разработки, в которые вливает кучу денег, но в итоге так и не доводит их до конца.
Из последнего можно вспомнить игровой сервис Stadia 2019 года, который должен был стать прорывом в облачном гейминге, для данной платформы планировалось выпускать эксклюзивные игры и активно поддерживать их.
Однако уже в 2021 году планы корпорации резко изменились. О прорывном гейминге все забыли, руководитель игрового направления Джейд Реймонд уволился, а все эксклюзивы были отменены.
В итоге Google отдала бывшую перспективную платформу на откуп сторонним разработчикам и, по сути в данный момент занимается только поддержкой сервиса.
Project Iris может тоже стать жертвой амбиций корпорации, которая привыкла не доводить проекты до ума, если они не кажутся ей перспективными.
При этом можно вспомнить Oculus от Meta, история которого началась в 2013 году благодаря кикстартеру, и выстрелил он только с выходом Quest 2 в 2020 году. Надо понимать, что на развитие таких проектов нужно время, а не только деньги.
Кстати, если копнуть, то можно удивиться, сколько Google похоронила проектов с 2006 года: около 23 приложений, 161 сервис.
Есть даже специальный сайт, где перечислены все наработки гугл, закрытые по тем или иным причинам, называется «Убитые Google», включая модульный смартфон, ноутбук на операционной системе Chrome и своя социальная сеть.
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