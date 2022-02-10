Охранник дорисовал картину ученицы Малевича

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Охранник нарисовал шариковой ручкой две пары глаз на картине художницы Анны Лепорской «Три фигуры». Картина знаменитой авангардистки, ученицы Казимира Малевича была представлена на выставке в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Ориентировочная стоимость испорченного полотна составляет около 75 миллионов рублей.
Картина стоимостью около 750 миллионов рублей была непоправимо испорчена после того, как она привлекла внимание скучающего охранника. В свой первый рабочий день сотрудник частной охранной фирмы нарисовал шариковой ручкой две пары глаз на картине художницы Анны Лепорской «Три фигуры» (1932–1934), представленной на выставке абстрактного искусства в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Имя охранника не называется, но предположительно ему 60 лет, и он работал в привлеченной для охраны выставочного центра частной структуре.
Дополнительные детали, дорисованные к двум из трех фигур на картине 1930-х годов, обнаружили двое посетителей художественной выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Ельцин-центре. Как оказалось, картина, предоставленная Государственной Третьяковской галереей, была повреждена охранником, которому просто стало скучно на работе. После этого случая он был уволен.
Работа была отправлена в Московскую галерею для осмотра реставратором. В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по факту вандализма, которое предусматривает штраф в размере около 75 миллионов рублей и год исправительных работ.
Сейчас картина реставрируется. Повреждения, нанесенные шариковой ручкой, по словам реставраторов Третьяковской галереи, могут быть устранены без долговременного ущерба произведению. Стоимость реставрации оценивается в 250 000 рублей. Картина была застрахована в страховой компании «Альфа» на 75 миллионов рублей. Сообщается, что ремонт оплачивает компания, в которой работал охранник.
Художница Анна Лепорская, родившаяся в 1900 году и умершая в возрасте 82 лет в 1982 году, была ученицей известного русского художника-авангардиста Казимира Малевича. Она также работала с другими художниками-авангардистами, в том числе с Николаем Суетиным и Львом Юдиным. Она известна прежде всего как мастер художественного фарфора. Помимо Третьяковской галереи, ее работы широко представлены в собрании Русского музея.
Работа была отправлена в Московскую галерею для осмотра реставратором. В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по факту вандализма, которое предусматривает штраф в размере около 75 миллионов рублей и год исправительных работ.
Сейчас картина реставрируется. Повреждения, нанесенные шариковой ручкой, по словам реставраторов Третьяковской галереи, могут быть устранены без долговременного ущерба произведению. Стоимость реставрации оценивается в 250 000 рублей. Картина была застрахована в страховой компании «Альфа» на 75 миллионов рублей. Сообщается, что ремонт оплачивает компания, в которой работал охранник.
Художница Анна Лепорская, родившаяся в 1900 году и умершая в возрасте 82 лет в 1982 году, была ученицей известного русского художника-авангардиста Казимира Малевича. Она также работала с другими художниками-авангардистами, в том числе с Николаем Суетиным и Львом Юдиным. Она известна прежде всего как мастер художественного фарфора. Помимо Третьяковской галереи, ее работы широко представлены в собрании Русского музея.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ПиСи: С глазками смотрится как то лучше.
Какая "свежая" новость!!!
"...Повреждения, нанесенные шариковой ручкой, по словам реставраторов Третьяковской галереи, могут быть устранены без долговременного ущерба произведению..."