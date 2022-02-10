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Охранник дорисовал картину ученицы Малевича

Охранник дорисовал картину ученицы Малевича (3 фото)

Автор:
10 февраля 2022 13:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Анна Лепорская   Три фигуры   живопись. выставка   новости   ну вы даете!   охранник   хулиганство   
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Охранник нарисовал шариковой ручкой две пары глаз на картине художницы Анны Лепорской «Три фигуры». Картина знаменитой авангардистки, ученицы Казимира Малевича была представлена на выставке в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Ориентировочная стоимость испорченного полотна составляет около 75 миллионов рублей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Анна Лепорская   Три фигуры   живопись. выставка   новости   ну вы даете!   охранник   хулиганство   
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13  комментариев
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121k
DeOrio Час назад
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30k
Мойша Минуту назад
А в чем тут кипеж? Выставка как называется - «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Рождение нового искусства! Так вот оно и родилось.
ПиСи: С глазками смотрится как то лучше.
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1k
Алексей 4 минуты назад
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436
антискакуас 13 минут назад
что малевич, что эта коза - придурки
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4k
Outcast 16 минут назад
Подозреваю что после шумихи в сми цена только возросла. Так же непонятно с чего искусство "тоталитарного" периода вдруг в "светочи свободы" существующего на бюджетные деньги выставили. Есть более подходящие современные картины иллюстрирующие в том числе и период персонажа в честь которого этот центр был назван..
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12k
Kucher 22 минуты назад
Доброе утро!
Какая "свежая" новость!!!
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6k
Владимир Полчаса назад
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6k
Invertor Полчаса назад
Что за поток бреда? Картина стоит то 75, то 750 миллионов. Штраф 75 миллионов за этот "шедевр"!? Стоимость реставрации "непоправимо испорченного" куска холстины с творением психически нездорового человека 250000 рублей!!! Четыре кружка, сделанные шариковой ручкой, которые действительно не ухудшили эту бездарную мазню. И за их удаление 250000!? Да любой советский школьник такие реставрации в своем дневнике за 5 минут и 0 копеек делал.
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10k
Andrei 45 минут назад
"...Картина стоимостью около 750 миллионов рублей была непоправимо испорчена..."
"...Повреждения, нанесенные шариковой ручкой, по словам реставраторов Третьяковской галереи, могут быть устранены без долговременного ущерба произведению..."
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6k
Борис Карабанов 47 минут назад
Честно говоря, жаль охранника. Соболезную. Я его хорошо понимаю, ибо заподозрить высокое (на 75 миллионов высоты) искусство в этом полотне для простого человека, ради которого, болезного, и насаждаются, якобы, все либерально-демократические ценности, очень непросто. Действительно, я тоже поймал себя на том, что хочется как-то оживить пустые овалы жопо-лиц. А он, бедный, смотрел на ЭТО каждый день часами и не удержался. Соболезную.
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12k
Александр 51 минуту назад
Норм так подзаработают, убрать 6 кружков от ручки, 250 косаря
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7k
Игорь Час назад
в твое село интернет провели? ждем еще "новостей"
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6k
Bartello Час назад
А даже лучше стала.
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