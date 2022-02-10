Охранник дорисовал картину ученицы Малевича

Дополнительные детали, дорисованные к двум из трех фигур на картине 1930-х годов, обнаружили двое посетителей художественной выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Ельцин-центре. Как оказалось, картина, предоставленная Государственной Третьяковской галереей, была повреждена охранником, которому просто стало скучно на работе. После этого случая он был уволен.

Работа была отправлена ​​в Московскую галерею для осмотра реставратором. В настоящее время полиция возбудила уголовное дело по факту вандализма, которое предусматривает штраф в размере около 75 миллионов рублей и год исправительных работ.

Сейчас картина реставрируется. Повреждения, нанесенные шариковой ручкой, по словам реставраторов Третьяковской галереи, могут быть устранены без долговременного ущерба произведению. Стоимость реставрации оценивается в 250 000 рублей. Картина была застрахована в страховой компании «Альфа» на 75 миллионов рублей. Сообщается, что ремонт оплачивает компания, в которой работал охранник.

Художница Анна Лепорская, родившаяся в 1900 году и умершая в возрасте 82 лет в 1982 году, была ученицей известного русского художника-авангардиста Казимира Малевича. Она также работала с другими художниками-авангардистами, в том числе с Николаем Суетиным и Львом Юдиным. Она известна прежде всего как мастер художественного фарфора. Помимо Третьяковской галереи, ее работы широко представлены в собрании Русского музея.