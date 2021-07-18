Полиция задержала мужчину, похитившего аллигатора

Джордж Кинг, генеральный директор гольф-клуба Congo River Golf в Дайтона Бич, позже сообщил полиции, что аллигатор стоил $300 долларов.

Увидев полицейских, Ходж немедленно поднял руки. Когда его спросили, что он делает, Ходж ответил, что «преподает твари урок», при этом было неясно, что именно он имеет в виду. Ходжу были предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, хранении аллигатора и нанесении ему увечий, невооруженном ограблении незанятого жилища, мелкой краже и преступном причинении вреда.

Позже, в камере предварительного заключения Департамента общественной безопасности Дайтона Бич, Ходж начал «намеренно затоплять камеру», забивая унитаз и слив в полу туалетной бумагой.

Тем не менее, Ходж по-прежнему остается под стражей.