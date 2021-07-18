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Полиция задержала мужчину, похитившего аллигатора

Полиция задержала мужчину, похитившего аллигатора (3 фото)

Автор:
18 июля 2021 09:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   аллигатор   гольф-клуб   новости   ну вы даете!   похититель   странные люди   флорида   
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32-летнего Уильяма 'Бубуа' Ходжа из Флориды задержали полицейские, когда он в три часа ночи пытался бить аллигатора, стуча им об крышу машины. Как оказалось, мужчина похитил животное из близлежащего гольф-клуба.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   аллигатор   гольф-клуб   новости   ну вы даете!   похититель   странные люди   флорида   
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7  комментариев
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как часто пишут на Фишках, а где начало конфликта? Может быть, аллигатор его устно оскорблял или неприличные жесты делал? Может быть у них раньше отношения были?
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18k
Юрий 3 минуты назад
Он просто из крокодилихи волшебное кольцо выбить пытался.....
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7k
Перст Указующий 59 минут назад
этого парня лучше вообще больше не выпускать))
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Флоридский мужик аккьюзил и обьюзил аллигатора
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2k
Spanki 2 часа назад
Чувак просто любил в детстве эту передачу смотреть
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13k
Patmaz 2 часа назад
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3k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Веселые забавы грустного наркоши
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