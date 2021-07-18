Полиция задержала мужчину, похитившего аллигатора

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32-летнего Уильяма 'Бубуа' Ходжа из Флориды задержали полицейские, когда он в три часа ночи пытался бить аллигатора, стуча им об крышу машины. Как оказалось, мужчина похитил животное из близлежащего гольф-клуба.
Житель Флориды был арестован после того, как украл аллигатора, и пытался забросить его на крышу машины, раскачивая за хвост.
Полиция Дайтона Бич сообщила, что 32-летний Уильям «Бубба» Ходж из Форт-Майерса, был задержан, когда нес аллигатора около 3 часов ночи по шоссе A1A. Полицейские видели, как Ходж схватил аллигатора за хвост и ударил им по крыше Metz Lounge.
Полиция Дайтона Бич сообщила, что 32-летний Уильям «Бубба» Ходж из Форт-Майерса, был задержан, когда нес аллигатора около 3 часов ночи по шоссе A1A. Полицейские видели, как Ходж схватил аллигатора за хвост и ударил им по крыше Metz Lounge.
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По данным полиции, Ходж перепрыгнул через забор и забрался в вольер для аллигаторов на поле для мини-гольфа, где и украл рептилию после «короткой схватки». «Чтобы войти в вольер аллигаторов, нужно перепрыгнуть через деревянное и веревочное ограждение, окружающее вольер, и спрыгнуть в вольер», - отметили полицейские в отчете об инциденте.
Джордж Кинг, генеральный директор гольф-клуба Congo River Golf в Дайтона Бич, позже сообщил полиции, что аллигатор стоил $300 долларов.
Увидев полицейских, Ходж немедленно поднял руки. Когда его спросили, что он делает, Ходж ответил, что «преподает твари урок», при этом было неясно, что именно он имеет в виду. Ходжу были предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, хранении аллигатора и нанесении ему увечий, невооруженном ограблении незанятого жилища, мелкой краже и преступном причинении вреда.
Позже, в камере предварительного заключения Департамента общественной безопасности Дайтона Бич, Ходж начал «намеренно затоплять камеру», забивая унитаз и слив в полу туалетной бумагой.
Тем не менее, Ходж по-прежнему остается под стражей.
Увидев полицейских, Ходж немедленно поднял руки. Когда его спросили, что он делает, Ходж ответил, что «преподает твари урок», при этом было неясно, что именно он имеет в виду. Ходжу были предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, хранении аллигатора и нанесении ему увечий, невооруженном ограблении незанятого жилища, мелкой краже и преступном причинении вреда.
Позже, в камере предварительного заключения Департамента общественной безопасности Дайтона Бич, Ходж начал «намеренно затоплять камеру», забивая унитаз и слив в полу туалетной бумагой.
Тем не менее, Ходж по-прежнему остается под стражей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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