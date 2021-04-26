Итальянец 15 лет не ходил на работу, получая зарплату

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Итальянская полиция обвиняет в мошенничестве 66-летнего сотрудника муниципального госпиталя в Калабрии, который в течение 15 лет не появлялся на рабочем месте, при этом продолжая получать зарплату, которая за эти годы составила около полумиллиона евро.
Сотрудник итальянского госпиталя в течение 15 лет не появлялся на работе, при этом исправно продолжая получать зарплату в полном объеме. За то время 66-летний итальянец получил 538 тысяч евро (около 50 миллионов рублей).
По сообщениям итальянской прессы, сотрудник госпиталя Пугильезе Кьяччио в городе Катанцано, Калабрия, перестал появляться на работе еще в 2005 году. Как заявили представители прокуратуры Катанцано, он разными путями избегал появления на работе, в том числе, угрозами добился того, чтобы директор госпиталя не подавал рапорт о его отсутствии на рабочем месте. В конце концов, директор госпиталя предпочел уволиться. Новый директор не знал прогульщика и не был осведомлен о конфликте, поэтому его отсутствие много лет оставалось незамеченным.
По сообщениям итальянской прессы, сотрудник госпиталя Пугильезе Кьяччио в городе Катанцано, Калабрия, перестал появляться на работе еще в 2005 году. Как заявили представители прокуратуры Катанцано, он разными путями избегал появления на работе, в том числе, угрозами добился того, чтобы директор госпиталя не подавал рапорт о его отсутствии на рабочем месте. В конце концов, директор госпиталя предпочел уволиться. Новый директор не знал прогульщика и не был осведомлен о конфликте, поэтому его отсутствие много лет оставалось незамеченным.
В даный момент прогульщик находится под следствием по обвинению в мошенничестве, вымогательстве и угрозах по отношению к коллегам. Кроме того, следствие ведется в отношении еще шести административных сотрудников госпиталя: следователи выясняют, были ли они в курсе ситуации и помогали ли главному обвиняемому продолжать безнаказанно прогуливать работу. Кроме того, они изучают госпитальные документы и ведомости контроля присутствия работников, чтобы понять, когда обвиняемый в последний раз был на работе. При этом администрация госпиталя и отдел персонала уверяют, что ничего не знали о происходящем, поэтому непонятно, что именно заставило полицию начать расследование.
Итальянские медиа уже окрестили героя скандала "королем прогульщиков". Несколько лет назад в Италии уже разгорелась широкая дискуссия о прогулах сотрудников бюджетных организаций: многие из них, едва успев отметиться на работе, отправлялись на пргулку или по магазинам. Тогда же в стране был принят закон, согласно которому, сотрудник государственной организации, уличенный в прогуле, мог быть тотчас уволен. Однако столь грандиозных прогулов длиной в 15 лет здесь не припомнит никто.
Итальянские медиа уже окрестили героя скандала "королем прогульщиков". Несколько лет назад в Италии уже разгорелась широкая дискуссия о прогулах сотрудников бюджетных организаций: многие из них, едва успев отметиться на работе, отправлялись на пргулку или по магазинам. Тогда же в стране был принят закон, согласно которому, сотрудник государственной организации, уличенный в прогуле, мог быть тотчас уволен. Однако столь грандиозных прогулов длиной в 15 лет здесь не припомнит никто.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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