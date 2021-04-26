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Итальянец 15 лет не ходил на работу, получая зарплату

Итальянец 15 лет не ходил на работу, получая зарплату (3 фото)

Автор:
26 апреля 2021 11:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   госпиталь   италия   нерадивый сотрудник   новости   ну вы даете!   прогульщик   хитрые люди   
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Итальянская полиция обвиняет в мошенничестве 66-летнего сотрудника муниципального госпиталя в Калабрии, который в течение 15 лет не появлялся на рабочем месте, при этом продолжая получать зарплату, которая за эти годы составила около полумиллиона евро.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   госпиталь   италия   нерадивый сотрудник   новости   ну вы даете!   прогульщик   хитрые люди   
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Sandmann 52 минуты назад
Мечта! Только свалить надо было вовремя.
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Сергей Sandmann Полчаса назад
походу незаметно можно было свалить только при старом директоре. У нового возникли бы вопросы, когда ему на подпись принесли бы заявление об увольнении. Ну, или дождаться, когда новый уйдет в отпуск и договориться о тихом уходе с его ВИО
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4k
Свирепый Бамбр 40 минут назад
У этого хера уже внуки умерли от старости, а ты все постишь эту херню, выдавая за новость.
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15k
Maks Es 50 минут назад
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