Итальянец 15 лет не ходил на работу, получая зарплату

В даный момент прогульщик находится под следствием по обвинению в мошенничестве, вымогательстве и угрозах по отношению к коллегам. Кроме того, следствие ведется в отношении еще шести административных сотрудников госпиталя: следователи выясняют, были ли они в курсе ситуации и помогали ли главному обвиняемому продолжать безнаказанно прогуливать работу. Кроме того, они изучают госпитальные документы и ведомости контроля присутствия работников, чтобы понять, когда обвиняемый в последний раз был на работе. При этом администрация госпиталя и отдел персонала уверяют, что ничего не знали о происходящем, поэтому непонятно, что именно заставило полицию начать расследование.

Итальянские медиа уже окрестили героя скандала "королем прогульщиков". Несколько лет назад в Италии уже разгорелась широкая дискуссия о прогулах сотрудников бюджетных организаций: многие из них, едва успев отметиться на работе, отправлялись на пргулку или по магазинам. Тогда же в стране был принят закон, согласно которому, сотрудник государственной организации, уличенный в прогуле, мог быть тотчас уволен. Однако столь грандиозных прогулов длиной в 15 лет здесь не припомнит никто.