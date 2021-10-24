Девятерняшки из Мали собираются домой

В первое время с детьми Халима использовала по 100 подгузников и шесть литров молока в день. На тот момент, по ее словам, она была слишком уставшей, чтобы полноценно ухаживать за детьми. Но теперь ее силы тоже возвращаются.

«Родить одного ребенка достаточно сложно, но родить девяти невозможно, - говорит Халима.- Поразительно, сколько работы требуется, чтобы за ними ухаживать. Я благодарна бригаде медиков, которые делают всю тяжелую работу, и правительству Мали за финансовую помощь».

Халима родила детей путем кесарева сечения. Она прибыла в Касабланку в сопровождении своей сестры Аиши, в то время как ее муж сначала остался в их доме в Тимбукту, Мали.

Описывая роды, Халима сказала: «Когда дети рождались, мне казалось, что из меня выходит нескончаемый поток младенцев. Моя сестра держала меня за руку, но все, о чем я могла думать, это как я буду заботиться о них и кто мне поможет?»