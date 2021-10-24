Девятерняшки из Мали собираются домой

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Впервые счастливые родители и врачи показали журналистам сенсацию этого года - девятерню, родившуюся в мае в госпитале в столице Марокко Касабланке. Мать детей, 26-летняя Халима Сиссе из Мали, говорит, что дети растут и развиваются хорошо, и скоро врачи разрешат им уехать домой.
Впервые фотографам удалось запечатлеть девять чудо-младенцев, ставших мировым рекордом: они были рождены от одной матери и все выжили. Теперь большая компания готова отправиться домой.
26-летняя Халима Сиссе празднует победу через пять месяцев после того, как она попала в заголовки новостей по всему миру. Тогда она родила в клинике Айн Борха в Касабланке, Марокко, девятерых, побив предыдущий мировой рекорд, установленный в 2009 году Надей Сулеман, которая родила восемь выживших младенцев.
«Дела у них идут отлично, и за ними приятно ухаживать, - говорит Халима Сисс. - Они становятся сильнее с каждым днем, и вполне возможно, что скоро им разрешат обходиться без помощи врачей, и мы сможем забрать их домой».
26-летняя Халима Сиссе празднует победу через пять месяцев после того, как она попала в заголовки новостей по всему миру. Тогда она родила в клинике Айн Борха в Касабланке, Марокко, девятерых, побив предыдущий мировой рекорд, установленный в 2009 году Надей Сулеман, которая родила восемь выживших младенцев.
«Дела у них идут отлично, и за ними приятно ухаживать, - говорит Халима Сисс. - Они становятся сильнее с каждым днем, и вполне возможно, что скоро им разрешат обходиться без помощи врачей, и мы сможем забрать их домой».
Девять малышей Халимы Сиссе, которые были зачаты естественным путем, при рождении весили от 500 г до 1 кг и должны были несколько недель оставаться в инкубаторах в отделении интенсивной терапии клиники, где за ними круглосуточно присматривала команда врачей и медсестер.
Но теперь все девять набрали вес и продолжают развиваться, а это значит, что они скоро могут вернуться домой, в Мали.
Но теперь все девять набрали вес и продолжают развиваться, а это значит, что они скоро могут вернуться домой, в Мали.
Когда младенцам исполнилось шесть месяцев, Халима Сиссе и ее муж, 35-летний Кадер Арби, отпраздновали это, выпустив трогательные фотографии малышей. Мальчики - Умар, Эльхаджи, Бах и Мохаммед VI - сфотографированы в зеленых комбинезонах с надписью «Брат».
Девочки - Адама, Оумо, Хава, Кадидия и Фатума - участвовали в фотосессии в розовой и голубой одежде.
Все малыши Арби являются гражданами Мали, и на прошлой неделе их посетил Джаминату Сангаре, министр здравоохранения страны, который разработал план их безопасной доставки в Бамако, столицу Мали, где проживает около двух с половиной тысяч человек. Бамако находится примерно в 4000 километрах от Касабланки.
Детей сняли с инкубаторов в начале августа, и с тех пор семья жила вместе в квартире недалеко от больницы, чтобы медицинский персонал мог продолжать наблюдать за детьми.
Все малыши Арби являются гражданами Мали, и на прошлой неделе их посетил Джаминату Сангаре, министр здравоохранения страны, который разработал план их безопасной доставки в Бамако, столицу Мали, где проживает около двух с половиной тысяч человек. Бамако находится примерно в 4000 километрах от Касабланки.
Детей сняли с инкубаторов в начале августа, и с тех пор семья жила вместе в квартире недалеко от больницы, чтобы медицинский персонал мог продолжать наблюдать за детьми.
В первое время с детьми Халима использовала по 100 подгузников и шесть литров молока в день. На тот момент, по ее словам, она была слишком уставшей, чтобы полноценно ухаживать за детьми. Но теперь ее силы тоже возвращаются.
«Родить одного ребенка достаточно сложно, но родить девяти невозможно, - говорит Халима.- Поразительно, сколько работы требуется, чтобы за ними ухаживать. Я благодарна бригаде медиков, которые делают всю тяжелую работу, и правительству Мали за финансовую помощь».
Халима родила детей путем кесарева сечения. Она прибыла в Касабланку в сопровождении своей сестры Аиши, в то время как ее муж сначала остался в их доме в Тимбукту, Мали.
Описывая роды, Халима сказала: «Когда дети рождались, мне казалось, что из меня выходит нескончаемый поток младенцев. Моя сестра держала меня за руку, но все, о чем я могла думать, это как я буду заботиться о них и кто мне поможет?»
«Родить одного ребенка достаточно сложно, но родить девяти невозможно, - говорит Халима.- Поразительно, сколько работы требуется, чтобы за ними ухаживать. Я благодарна бригаде медиков, которые делают всю тяжелую работу, и правительству Мали за финансовую помощь».
Халима родила детей путем кесарева сечения. Она прибыла в Касабланку в сопровождении своей сестры Аиши, в то время как ее муж сначала остался в их доме в Тимбукту, Мали.
Описывая роды, Халима сказала: «Когда дети рождались, мне казалось, что из меня выходит нескончаемый поток младенцев. Моя сестра держала меня за руку, но все, о чем я могла думать, это как я буду заботиться о них и кто мне поможет?»
Счет за услуги на данный момент приближается к $1,5 миллионов, и большая часть его оплачена правительством Мали.
Халима чуть не умерла от потери крови во время родов, и, по оценкам врачей, ее живот весил почти 30 кг.
Халима чуть не умерла от потери крови во время родов, и, по оценкам врачей, ее живот весил почти 30 кг.
Изначально Кадер не мог путешествовать из-за ограничений на поездки из-за COVID, но, наконец, прибыл в Марокко 9 июля, проведя десять дней в карантине. Он сказал: «Быть вместе семьей - лучшее в мире, и мы все время благодарим Бога за это. Самое главное, чтобы все мы были в безопасности, здоровы и в надежных руках».
Пара поженилась в 2017 году, у них есть еще одна дочь Суда, двух с половиной лет, за которой сейчас ухаживают родственники.
Пара поженилась в 2017 году, у них есть еще одна дочь Суда, двух с половиной лет, за которой сейчас ухаживают родственники.
Кадер - моряк малийского военно-морского флота. Он признал, что забота о большой семье будет «сложной» в финансовом отношении.
Супруги живут в скромном доме с тремя спальнями, который, по словам Кадера, теперь им придется расширить, чтобы разместить десять детей. «Нам есть о чем беспокоиться, но мы в основном полны позитивных мыслей, - говорит Кадер. - Мы в первую очередь сосредоточены на том, чтобы заботиться о наших младенцах и доставить их домой. В настоящий момент нам обеспечивают полный уход за детьми, и это благословение, потому что моей жене нужен отдых».
Кадер и Халима также чувствуют себя счастливыми, поскольку они получают «тонны сообщений поддержки от доброжелателей со всего мира, которые публикуют в Интернете душевные комментарии».
Супруги живут в скромном доме с тремя спальнями, который, по словам Кадера, теперь им придется расширить, чтобы разместить десять детей. «Нам есть о чем беспокоиться, но мы в основном полны позитивных мыслей, - говорит Кадер. - Мы в первую очередь сосредоточены на том, чтобы заботиться о наших младенцах и доставить их домой. В настоящий момент нам обеспечивают полный уход за детьми, и это благословение, потому что моей жене нужен отдых».
Кадер и Халима также чувствуют себя счастливыми, поскольку они получают «тонны сообщений поддержки от доброжелателей со всего мира, которые публикуют в Интернете душевные комментарии».
Первоначально паре сказали, что Халима вынашивает семерых младенцев. Врачи в Мали опасались, что вероятность выживания каждого составляет менее 50%.. Халима провела две недели в больнице в Бамако, столице Мали, прежде чем ее перевели в Марокко благодаря вмешательству тогдашнего президента Мали Бах-Н’Дау. В его честь одного из мальчиков зовут Бах. Другой назван Мохамедом VI в честь короля Марокко.
Кадер, набожный мусульманин, сказал: «Моя жена - единственный ребенок, а у меня восемь братьев и сестер. В истории нашей семьи нет ничего, что могло бы объяснить, как это произошло, кроме милости Аллаха. Эти дети - Его дар».
Кадер, набожный мусульманин, сказал: «Моя жена - единственный ребенок, а у меня восемь братьев и сестер. В истории нашей семьи нет ничего, что могло бы объяснить, как это произошло, кроме милости Аллаха. Эти дети - Его дар».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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