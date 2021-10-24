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Девятерняшки из Мали собираются домой

Девятерняшки из Мали собираются домой (9 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2021 09:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Халима Сиссе   девятерняшки   касабланка   мали   марокко   новости   ну вы даете!   
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Впервые счастливые родители и врачи показали журналистам сенсацию этого года - девятерню, родившуюся в мае в госпитале в столице Марокко Касабланке. Мать детей, 26-летняя Халима Сиссе из Мали, говорит, что дети растут и развиваются хорошо, и скоро врачи разрешат им уехать домой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Халима Сиссе   девятерняшки   касабланка   мали   марокко   новости   ну вы даете!   
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7  комментариев
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50
Кентавр Час назад
Скоро появится новый мем. :))))))))

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17
Санчес Полчаса назад
Папа - моряк ВМФ Мали. Только, сцуко, Мали не имеет выхода к морю. Он что, на колесном паруснике по пустыне ездит?
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605
дункан Полчаса назад
Теперь эта женщина-кошка может покупать одежду оптом.
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3k
a_komolow 44 минуты назад
Вот это настругали!

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1k
Yow Час назад
По новостям, почти сразу после новости о родах, сказали что это фейк
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29k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Сдается мне, насчет естественного зачатия кой-кто оч сильно киздит.
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