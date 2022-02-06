FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8508 постов • 1273 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Нью-Йорку показали куб из чистого золота

Нью-Йорку показали куб из чистого золота (24 фото + 1 видео)

Автор:
06 февраля 2022 09:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Никлас Кастелло   Нью-Йорк   золотой куб   инсталляция   искусство   новости   центральный парк   
478
24
1
В Центральном парке Нью-Йорка на обозрение публики был выставлен куб из чистого золота. Инсталляция весом 186 килограммов и стоимостью $11,7 миллиона работы немецкого художника Никласа Кастелло привлекла повышенное внимание публики и потребовала весьма серьезных усилий от службы безопасности парка.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Никлас Кастелло   Нью-Йорк   золотой куб   инсталляция   искусство   новости   центральный парк   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
68k
parallax Час назад
"Никласу Кастелло потребовалось более 4500 часов, чтобы создать его."

Акуеть, какой быстрый. Малевичу пришлось рисовать свой квадрат целых 7200 часов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Taf Taffus 9 минут назад
Хм... Не знал, что золото настолько подорожало, что жалкие 4.8 грамма (именно столько золота ушло на изготовление этого кубика) стоят аж 11 лямов дохлый презиков. Или это бакс так аццки упал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Past 9 минут назад
Понравилась фраза про то, что охрана не нужна.))) Если без охраны куб воруется за 5 мин. 4 дырки по бокам, золото(особенно 999) очень мягкий метал пробить 1см толщины элементарно или перфораторами одновременно, вставляется 2 трубы и вот тебе носилки весом 186+вес труб. 4 нормальных мужика даже бегом унесут, а уж до машины 200-300 метров тем более.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
foggen2 17 минут назад
Лиза Кандльхофер, венский галерист, присутствовавшая на презенnации куба, сказала: «Это своего рода коммюнике между зарождающейся культурной экосистемой XXI века, основанной на криптографии, и древним миром, где безраздельно царило золото».
Как тут не вспомнить-
"А официант мне-***-Это крутон!Восемь евро***А внешне-типичная наша гренка.А знаешь почему "крутон"?Потому что не может гренка стоить восемь евро.А крутон-может......***
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Andrey G Полчаса назад
Статья говно, одними те же цитаты по несколько раз.
Художник молодец, создал херню ради рекламы пузыря, чтобы народ нае.. обмануть.
У подобных "творцов" обычно за спиной стоят те, кто и создал крипту. Особенно, если говорят о координатах в публичном пространстве, куче охраны о прочее.
Ну и по классике, представители желтухи полетели об этом писать. Вот не написали бы и о знаменитом 0удожнике никто бы и не знал.
А есть другие работы этого человека? Или в газете об этом не написали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vagon1 Полчаса назад
Середина скульптуры полая. Никласу Кастелло потребовалось более 4500 часов, чтобы создать его.

Сколько, сколько часов???
4500 часов?
Он ЭТО ваял 1.5 года 7 дней в неделю по 8 часов?
Хе-хе.
Не тем мужик занимается)))
С такими нормочасами на проект ему в айти надо!
Озолотился бы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Alex Полчаса назад
Цыган только туда не пускайте. Сопрут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mixan 44 минуты назад
Неплохо пропиарился ...
Зато у наших гаишников золотые унитазы стоят )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ф Ив Час назад
Уникальное явление говорите?
Я конечно ни на что не намекаю, но куб хоть и золотой сверху, пустотелый внутри...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
sasha Час назад
че то я проглядел, куб то полый? потому как если нет, то судя по размерам он должен весить гораздо больше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Denissg Час назад
Из статьи не понятно:
1. Чему посвящен куб?
2. На что ушло 4500 часов?
3. Откуда дровишки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Час назад
А в чëм искусство?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Дарвина уволят из Музея естественной истории Дарвина уволят из Музея естественной истории Полицейские приковали к больничной койке мужчину с инсультом, приняв его за наркомана Полицейские приковали к больничной койке мужчину с инсультом, приняв его за наркомана В Помпеях обнаружили эротическую фреску с женщиной и лебедем В Помпеях обнаружили эротическую фреску с женщиной и лебедем Более двух тысяч человек вышли на акцию "Бессмертный полк" в Нью-Йорке Более двух тысяч человек вышли на акцию "Бессмертный полк" в Нью-Йорке Адриана Лима расплакалась на показе Victoria's Secret Адриана Лима расплакалась на показе Victoria's Secret
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

48538



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
51
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Нервная победа: сборная Россия вынесла Украину в полуфинальном матче
0
214
Нервная победа: сборная Россия вынесла Украину в полуфинальном матче
Набирающие популярность в сообществах
Середина жизни – путь к одиночеству?
0
18
Середина жизни – путь к одиночеству?
Сколько стоят знаменитости?
1
21
Сколько стоят знаменитости?
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#картинки#интересное#новости#аварии#США#истории#сарказм
#факты#интересно#история#Россия#кино#олимпиада#дтп#фотографии#коты#Ynews
#фото#прикол#ватермарк#подборка#комментарии#СССР#Приколы#авто аварии#пекин#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться