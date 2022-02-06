Нью-Йорку показали куб из чистого золота

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В Центральном парке Нью-Йорка на обозрение публики был выставлен куб из чистого золота. Инсталляция весом 186 килограммов и стоимостью $11,7 миллиона работы немецкого художника Никласа Кастелло привлекла повышенное внимание публики и потребовала весьма серьезных усилий от службы безопасности парка.
Немецкий художник Никлас Кастелло создал инсталляцию в виде куба из чистого золота и поставил его посреди самой большого парка на Манхэттене. Как оказалось, это был оригинальный рекламный ход, призванный привлечь внимание к новой криптовалюте.
Куб сделан из чистого 24-каратного золота 999,9 пробы и весит 186 килограммов. Середина скульптуры полая. Никласу Кастелло потребовалось более 4500 часов, чтобы создать его.
После того, как куб был выставлен в Центральном парке, его перевезли на частный торжественный ужин на Уолл-стрит.
Уникальная работа была разработана для привлечения внимания к собственной криптовалюте художника, которую он назван «кастелло».
Стоимость оригинального произведения искусства составила $11,7 миллиона.
Все время, что куб был выставлен в парке, группа быстрого реагирования местной службы безопасности дежурила рядом на случай, если появятся злоумышленники и попытаются унести золото.
Впрочем, опасения были весьма условными: быстро сбежать со 186 килограммами золота не под силу никому.
«Никогда еще в истории человечества такое огромное количество золота не отливалось в один чистый объект. Золото – вечный металл, символ солнца, света, добра», — написал Кастелло в пресс-релизе.
Произведение искусства, названное "КУБ Кастелло", было изготовлено на литейном заводе H. Rüetschi в Аарау, Швейцария. Для его изготовления потребовалась традиционная печь с ручным управлением, достаточно большая, чтобы вместить весь объем золота.
Лиза Кандльхофер, венский галерист, присутствовавшая на презенnации куба, сказала: «Это своего рода коммюнике между зарождающейся культурной экосистемой XXI века, основанной на криптографии, и древним миром, где безраздельно царило золото».
В последние несколько дней огромные экраны на Таймс-сквер отображали загадочные координаты: N 40° 46′ 22″ / W 73° 58′ 17″ Как оказалось, это место, где находится куб.
Куб был представлен в среду на частном ужине в ресторане Cipriani's на Уолл-Стрит, где, по сообщениям ArtNet, присутствовало множество знаменитостей.
Несколько человек, посетивших куб дождливым днем на Манхэттене, восхищались золотым произведением искусства. «Отражения просто невероятные, — говорит Бриджит Бентеле, жительница Нью-Йорка. - На снегу он смотрится действительно вдохновляюще».
Тем не менее, большинство зрителей сочло инсталляцию расточительством, учитывая растущий уровень бедности и бездомности в Нью-Йорке. «Золотой куб стоимостью в миллионы, стоящий в Центральном парке, должен быть переплавлен, а вырученные средства должны пойти на нужды бедных и бездомных», — написал один из них.
Историк искусства, доктор Дитер Буххарт, утверждает, что считает куб уникальным объектом, не имеющим аналогов в истории искусства.
Кастелло родился в Восточной Германии в 1978 году, но сейчас живет и работает в Нью-Йорке и Швейцарии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Акуеть, какой быстрый. Малевичу пришлось рисовать свой квадрат целых 7200 часов.
Как тут не вспомнить-
"А официант мне-***-Это крутон!Восемь евро***А внешне-типичная наша гренка.А знаешь почему "крутон"?Потому что не может гренка стоить восемь евро.А крутон-может......***
Художник молодец, создал херню ради рекламы пузыря, чтобы народ нае.. обмануть.
У подобных "творцов" обычно за спиной стоят те, кто и создал крипту. Особенно, если говорят о координатах в публичном пространстве, куче охраны о прочее.
Ну и по классике, представители желтухи полетели об этом писать. Вот не написали бы и о знаменитом 0удожнике никто бы и не знал.
А есть другие работы этого человека? Или в газете об этом не написали?
Сколько, сколько часов???
4500 часов?
Он ЭТО ваял 1.5 года 7 дней в неделю по 8 часов?
Хе-хе.
Не тем мужик занимается)))
С такими нормочасами на проект ему в айти надо!
Озолотился бы!
Зато у наших гаишников золотые унитазы стоят )))))
Я конечно ни на что не намекаю, но куб хоть и золотой сверху, пустотелый внутри...
1. Чему посвящен куб?
2. На что ушло 4500 часов?
3. Откуда дровишки?