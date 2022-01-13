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Полицейские предпочли ловить не грабителей, а покемонов

Полицейские предпочли ловить не грабителей, а покемонов (5 фото)

Автор:
13 января 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Pokemon GO   Ynews   Лос-Анджелес   за покемонами   новости   ну вы даете!   ограбление   полиция   
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Двое полицейских из полиции Лос-Анджелеса были уволены за служебную халатность. Служители порядка проигнорировали ограбление, которое происходило практически на их глазах в магазине Macy's, чтобы выследить и поймать Снорлакса - персонажа интерактивной игры Pokemon Go.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Pokemon GO   Ynews   Лос-Анджелес   за покемонами   новости   ну вы даете!   ограбление   полиция   
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