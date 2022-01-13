Полицейские предпочли ловить не грабителей, а покемонов

149
5
Двое полицейских из полиции Лос-Анджелеса были уволены за служебную халатность. Служители порядка проигнорировали ограбление, которое происходило практически на их глазах в магазине Macy's, чтобы выследить и поймать Снорлакса - персонажа интерактивной игры Pokemon Go.
Двое полицейских полиции Лос-Анджелеса, которые проигнорировали вызов на ограбление из близлежащего магазина Macy's, чтобы поиграть в покемонов, не смогли добиться отмены увольнения.
Во вторник апелляционный суд Калифорнии постановил, что Луи Лозано и Эрик Митчелл были законно уволены после того, как отказались явиться на место ограбления в торговом центре Crenshaw. Как сообщается, услышав вызов, Лозано сказал: "Ой, черт с ним!" После этого коллеги отправились выслеживать Снорлакса - покемона из игры Pokemon Go. В игре разным покемонам присваивается разное количество очков, и более редкие персонажи помогают игрокам набрать гораздо больше очков. Видимо, поэтому копы не смогли устоять перед Снорлаксом. Поначалу напарники настаивали на том, что в то время они на самом деле не играли в игру, но суд отклонил их апелляцию из-за компрометирующего звука с места инцидента.
Во вторник апелляционный суд Калифорнии постановил, что Луи Лозано и Эрик Митчелл были законно уволены после того, как отказались явиться на место ограбления в торговом центре Crenshaw. Как сообщается, услышав вызов, Лозано сказал: "Ой, черт с ним!" После этого коллеги отправились выслеживать Снорлакса - покемона из игры Pokemon Go. В игре разным покемонам присваивается разное количество очков, и более редкие персонажи помогают игрокам набрать гораздо больше очков. Видимо, поэтому копы не смогли устоять перед Снорлаксом. Поначалу напарники настаивали на том, что в то время они на самом деле не играли в игру, но суд отклонил их апелляцию из-за компрометирующего звука с места инцидента.
×
×
«Суд признал заявителей виновными по нескольким пунктам обвинения в неправомерных действиях, частично основываясь на записи цифровой автомобильной видеосистемы (DICVS), которая зафиксировала заявителей, умышленно отказывающихся от своих обязанностей по оказанию помощи командиру в пресечении происходящего ограбление и играющих в игру посредством мобильных телефонов при исполнении служебных обязанностей», — постановил суд.
Лозано и Митчелл были в пешем патруле в районе Креншоу. В разгар дежурства в полицию стали поступать звонки об ограблении Macy's с несколькими подозреваемыми, и Лозано и Митчелла попросили приехать в этот район, но они не ответили. Сержант Хосе Гомес, их начальник патруля, позже в тот же день спросил пару, почему не было ответа, и они сказали, что не слышали звонков.
Но подозрительный Гомес решил проверить их видеорегистратор. Он обнаружил, что пара слышала звонки и обсуждала, идти или нет. Лозано сказал: «Ой, черт с ним». А еще через пять минут можно было услышать, как Митчелл говорит Лозано, что персонаж Pokemon Go Снорлакс «только что появился» на « углу 46-й и Леймерт».
Лозано и Митчелл были в пешем патруле в районе Креншоу. В разгар дежурства в полицию стали поступать звонки об ограблении Macy's с несколькими подозреваемыми, и Лозано и Митчелла попросили приехать в этот район, но они не ответили. Сержант Хосе Гомес, их начальник патруля, позже в тот же день спросил пару, почему не было ответа, и они сказали, что не слышали звонков.
Но подозрительный Гомес решил проверить их видеорегистратор. Он обнаружил, что пара слышала звонки и обсуждала, идти или нет. Лозано сказал: «Ой, черт с ним». А еще через пять минут можно было услышать, как Митчелл говорит Лозано, что персонаж Pokemon Go Снорлакс «только что появился» на « углу 46-й и Леймерт».
Затем они обсудили лучший маршрут к месту происшествия, и Лоано сказал: «Я спущусь на 11-е место и поднимусь на Креншоу. Я знаю, что таким образом я могу добраться до него». Митчелл поначалу предложил другой маршрут, а затем сказал Лозано: «У нас есть четыре минуты».
Далее примерно в течение 20 минут на записи с системы автомобильной регистрации полицейские обсуждали разные места, где персонаж покемона появлялся на их мобильных телефонах.
По пути к местонахождению Снорлакса Митчелл сказал Лозано, что «только что появился Тогетик».
По словам специалистов по Pokemon Go, в то время Тогетик был одним из самых сложных для поимки покемонов в игре. Вскоре Митчелл, очевидно, поймал Снорлакса и крикнул: «Попался!» Митчелл сказал, что «все еще ловит своего», добавив: «Черт возьми, это круто. Парни будут завидовать».
Далее примерно в течение 20 минут на записи с системы автомобильной регистрации полицейские обсуждали разные места, где персонаж покемона появлялся на их мобильных телефонах.
По пути к местонахождению Снорлакса Митчелл сказал Лозано, что «только что появился Тогетик».
По словам специалистов по Pokemon Go, в то время Тогетик был одним из самых сложных для поимки покемонов в игре. Вскоре Митчелл, очевидно, поймал Снорлакса и крикнул: «Попался!» Митчелл сказал, что «все еще ловит своего», добавив: «Черт возьми, это круто. Парни будут завидовать».
В результате полицейским было предъявлено обвинение по шести пунктам неправомерных действий при исполнении служебных обязанностей, в том числе в том, что они не ответили на звонок о происходящем ограблении, играли в Pokemon Go во время патрулирования и давали ложные показания во время расследования. Суд назвал поведение обвиняемых «непрофессиональным и постыдным»,
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- В Москве "понаехавший" таксист вместе с подельником организовали кражу денег у пассажира
- Премия за самые дурацкие научные открытия объявила победителей
- Полиция задержала мужчину, похитившего аллигатора
- Девятерняшки из Мали собираются домой
- Северным корейцам запретили носить кожаные пальто
16
Понравилось16
Новости партнёров