Полицейские предпочли ловить не грабителей, а покемонов

«Суд признал заявителей виновными по нескольким пунктам обвинения в неправомерных действиях, частично основываясь на записи цифровой автомобильной видеосистемы (DICVS), которая зафиксировала заявителей, умышленно отказывающихся от своих обязанностей по оказанию помощи командиру в пресечении происходящего ограбление и играющих в игру посредством мобильных телефонов при исполнении служебных обязанностей», — постановил суд.

Лозано и Митчелл были в пешем патруле в районе Креншоу. В разгар дежурства в полицию стали поступать звонки об ограблении Macy's с несколькими подозреваемыми, и Лозано и Митчелла попросили приехать в этот район, но они не ответили. Сержант Хосе Гомес, их начальник патруля, позже в тот же день спросил пару, почему не было ответа, и они сказали, что не слышали звонков.

Но подозрительный Гомес решил проверить их видеорегистратор. Он обнаружил, что пара слышала звонки и обсуждала, идти или нет. Лозано сказал: «Ой, черт с ним». А еще через пять минут можно было услышать, как Митчелл говорит Лозано, что персонаж Pokemon Go Снорлакс «только что появился» на « углу 46-й и Леймерт».