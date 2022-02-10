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Слоупок захватывает Японию: теперь он не только почтальон и продавец удона, но и туристический символ

Слоупок захватывает Японию: теперь он не только почтальон и продавец удона, но и туристический символ (7 фото)

Автор:
10 февраля 2022 09:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вкусный хвост   покемон   путешествия   символы   слоупок   
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Ленивый зверь, который смог добиться всего.

Знаменитого тормозного покемона Слоупока сделали официальным туристическим символом. Додумались до этого в японской префектуре Кагава.

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Все желающие смогут переночевать в гостиницах, поездить на автобусах и теплоходах и все это с символикой розового зверька.

Также есть два занимательных момента. Слоупок в Кагаве уже является символом местной почты ( вспоминаем мем «экстренные новости!»), а также продвигает местную лапшу. Здешние макаронные изделия созвучны с японским именем зверька – в Японии его зовут Ядон (созвучно со всем известным видом лапши — удоном). Более привычное имя «Слоупок» животное получило в европейской версии компьютерной игры и мультсериале «Покемон».


Вы сможете, в полной мере, насладиться вездесущим Слоупоком, походить в милой пижамке-кигуруми с хвостом и поспать на подушке в виде покебола. А что еще надо для счастья?

Pokémon или Pocket Monster – японская игра от компании Nintendo, цель в которой поймать карманных монстров, ухаживать за ними, разводить их и устраивать битвы как по сюжету, так и с игроками со всего мира, в режиме онлайн.

Интересный факт. Если в Кагаве Слоу рекламирует еду, то в игре про карманных монстров он в каком-то смысле сам является едой. Хвост этого покемона считается деликатесом и продается в ресторанах и различных магазинах. Звучит жестоко. А говорят, что покемоны для детей. Впрочем, разработчики проекта, а именно студия Game Freak, видимо, решили не перегибать палку и прописали в местном лоре, что при потере хвоста у Слоу он отрастает снова.

И это при том, что основной посыл игры состоит в том, что дружба как с животными, так и с людьми – это главное, но на деле в вымышленном мире корпорации Nintendo все карманные монстры - фауна местного мира, то есть съесть какого-нибудь Пикачу на ужин это норма, а не что-то необычное и зверское.

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Метки: вкусный хвост   покемон   путешествия   символы   слоупок   
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Mowgley 54 минуты назад
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