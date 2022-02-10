Слоупок захватывает Японию: теперь он не только почтальон и продавец удона, но и туристический символ

Интересный факт. Если в Кагаве Слоу рекламирует еду, то в игре про карманных монстров он в каком-то смысле сам является едой. Хвост этого покемона считается деликатесом и продается в ресторанах и различных магазинах. Звучит жестоко. А говорят, что покемоны для детей. Впрочем, разработчики проекта, а именно студия Game Freak, видимо, решили не перегибать палку и прописали в местном лоре, что при потере хвоста у Слоу он отрастает снова.