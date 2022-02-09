FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2259 постов • 492 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Удивительные факты о самой знаменитой горе Японии

Удивительные факты о самой знаменитой горе Японии (8 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Япония   гора   достопримечательности   интересно   познавательно   природа   путешествия   фудзи   
798
8
1
Гора Фудзи в Японии - настоящий культовый символ нации. Его узнаваемый конический силуэт можно увидеть на японских гравюрах, картинах и всевозможных сувенирах для туристов. Гора высотой 3776 футов является самой высокой горой в Японии и второй по высоте во всей Азии. Ее концс в ясный день можно увидеть из Токио, расположенного примерно в 100 километрах. И это еще не все ее секреты!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Япония   гора   достопримечательности   интересно   познавательно   природа   путешествия   фудзи   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
seller-k Час назад
"Гора высотой 3776 футов является самой высокой горой в Японии и второй по высоте во всей Азии"
Джомолунгма 8848м
К2 8611м
Канченджанга 8586м .....................
...................... Фудзияма 3776 метров

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Egoro 20 минут назад
Гора высотой 3776 футов - точно футов?
Последнее извержение вулкана Фудзи случилось 100 лет назад. Прошло более 300 лет с момента последнего извержения горы Фудзи, которое произошло в 1707 году.

Сам не читал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Шиц Час назад
Может всё таки 3776 метров? а то какой то холм получается!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
KiploksAKS 2 часа назад
На склоне Фудзи находится военный полигон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной 26 стран и городов, которые полны сюрпризов 26 стран и городов, которые полны сюрпризов 10 феноменальных геологических образований на Земле 10 феноменальных геологических образований на Земле 4 запрета, которые нельзя нарушать японским женщинам 4 запрета, которые нельзя нарушать японским женщинам Как выглядят японские заброшки Как выглядят японские заброшки 8 российских достопримечательностей, похожих на мировые 8 российских достопримечательностей, похожих на мировые
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50106



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
56
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не выступлением своих спортсменов, а участием в Олимпиаде русских
0
140
Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не выступлением своих спортсменов,...
Набирающие популярность в сообществах
Топ 10 преступления животных
0
3
Топ 10 преступления животных
15 камуфляжных наряда от дуэта художников, которые любого превратят в настоящего хамелеона
0
8
15 камуфляжных наряда от дуэта художников, которые любого превратят в настоящего хамелеона
Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото)
Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика!
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#люди#США#СССР#картинки#Ynews#кино#Жизнь
#фото#животные#факты#дтп#авто аварии#подборка#Приколы#Россия#новости#природа
#прикол#ватермарк#история#аварии#автомобили#кот#автомир#дети#Разное#наука

На что жалуетесь?

Вернуться