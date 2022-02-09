Удивительные факты о самой знаменитой горе Японии

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Гора Фудзи в Японии - настоящий культовый символ нации. Его узнаваемый конический силуэт можно увидеть на японских гравюрах, картинах и всевозможных сувенирах для туристов. Гора высотой 3776 футов является самой высокой горой в Японии и второй по высоте во всей Азии. Ее концс в ясный день можно увидеть из Токио, расположенного примерно в 100 километрах. И это еще не все ее секреты!
Фудзи - это вулкан
Гора Фудзи — это не просто гора, это еще и действующий стратовулкан. Его коническая форма создана слоями затвердевшей лавы и тефры, подобно вулкану Везувий в Помпеях.
Гора Фудзи священна
Гора Фудзи с древних времен считалась священным местом синтоистской религии. Хозяйка Фудзи - принцесса Коноханасакуя, или Ками, божество горы Фудзи, и у подножия и на вершине горы есть несколько святилищ, посвященных ей. Гора Фудзи также является одной из «трех священных гор» Японии, к которым принадлежат также гора Татэ и гора Хаку.
Первым на вершину Фудзи взошел монах
Согласно историческим источникам, первое известное восхождение на гору Фудзи произошло в 663 году нашей эры. Его совершил безымянный монах. Позже, в 1860 году, на гору Фудзи поднялся первый иностранец по имени сэр Резерфорд Олкок. Он совершил восхождение примерно за восемь часов.
Последнее извержение вулкана Фудзи случилось 100 лет назад
Прошло более 300 лет с момента последнего извержения горы Фудзи, которое произошло в 1707 году. Будучи действующим вулканом, гора Фудзи и сейчас находится под угрозой повторного извержения. Однако текущие данные свидетельствуют о низком риске извержения.
Фудзи окружена пятью озерами
Гора Фудзи — не единственный пример природной красоты в этом районе. Она окружена пятью озерами — Кавагутико, Яманакако, Сайко, Сёдзико и Мотосуко — а также несколькими горячими источниками.
На оборотной стороне банкноты номиналом 1000 иен размещена редкая фотография горы Фудзи, сделанная фотографом Койо Окада, на котором ее отражение можно увидеть в озере Мотосуко.
Происхождение названия горы Фудзи в точности не известно
Одна из теорий происхождения названия исходит от ученого периода Эдо по имени Хирата Ацутане, который предположил, что название происходит от слова, означающего «гора, возвышающаяся в форме колоса (穂) риса».
На горе Фудзи ежегодно проходит фестиваль огня
Каждый год 26 и 27 августа, после окончания сезона скалолазания, в городе Фудзиёсида, расположенном у подножия горы, проводится Фестиваль огня Ёсида. Это действо освещают тысячи зажженных факелов, вереницы которых тянутся на километры. По поверию, они должны подавить гнев горы Фудзи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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...................... Фудзияма 3776 метров
Последнее извержение вулкана Фудзи случилось 100 лет назад. Прошло более 300 лет с момента последнего извержения горы Фудзи, которое произошло в 1707 году.
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