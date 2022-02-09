Удивительные факты о самой знаменитой горе Японии

Гора Фудзи в Японии - настоящий культовый символ нации. Его узнаваемый конический силуэт можно увидеть на японских гравюрах, картинах и всевозможных сувенирах для туристов. Гора высотой 3776 футов является самой высокой горой в Японии и второй по высоте во всей Азии. Ее концс в ясный день можно увидеть из Токио, расположенного примерно в 100 километрах. И это еще не все ее секреты!

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Фудзи - это вулкан 0 Источник: Гора Фудзи — это не просто гора, это еще и действующий стратовулкан. Его коническая форма создана слоями затвердевшей лавы и тефры, подобно вулкану Везувий в Помпеях.

Гора Фудзи священна 0 Источник: Гора Фудзи с древних времен считалась священным местом синтоистской религии. Хозяйка Фудзи - принцесса Коноханасакуя, или Ками, божество горы Фудзи, и у подножия и на вершине горы есть несколько святилищ, посвященных ей. Гора Фудзи также является одной из «трех священных гор» Японии, к которым принадлежат также гора Татэ и гора Хаку.

Первым на вершину Фудзи взошел монах 0 Источник: Согласно историческим источникам, первое известное восхождение на гору Фудзи произошло в 663 году нашей эры. Его совершил безымянный монах. Позже, в 1860 году, на гору Фудзи поднялся первый иностранец по имени сэр Резерфорд Олкок. Он совершил восхождение примерно за восемь часов.

Последнее извержение вулкана Фудзи случилось 100 лет назад 0 Источник: Прошло более 300 лет с момента последнего извержения горы Фудзи, которое произошло в 1707 году. Будучи действующим вулканом, гора Фудзи и сейчас находится под угрозой повторного извержения. Однако текущие данные свидетельствуют о низком риске извержения.

Фудзи окружена пятью озерами 0 Источник: Гора Фудзи — не единственный пример природной красоты в этом районе. Она окружена пятью озерами — Кавагутико, Яманакако, Сайко, Сёдзико и Мотосуко — а также несколькими горячими источниками.

0 Источник: На оборотной стороне банкноты номиналом 1000 иен размещена редкая фотография горы Фудзи, сделанная фотографом Койо Окада, на котором ее отражение можно увидеть в озере Мотосуко.

Происхождение названия горы Фудзи в точности не известно 0 Источник: Одна из теорий происхождения названия исходит от ученого периода Эдо по имени Хирата Ацутане, который предположил, что название происходит от слова, означающего «гора, возвышающаяся в форме колоса (穂) риса».