Во Франции есть 137-тонный валун, который может сдвинуть любой желающий

IOP пояснил: «Предположим, что валун лежит на относительно небольшой площади, и его можно разделить на две части. Половина находится слева от точки опоры, а другая — справа. Каждая из них тянется вниз, желая повернуть валун в этом направлении. Однако масса по обе стороны от этой оси распределяется таким образом, что эффект поворота по часовой стрелке уравновешивает эффект поворота против часовой стрелки».

«Мы испытываем это на качелях. Два человека могут сидеть на каждой стороне качелей, и они идеально сбалансированы. Достаточно лишь небольшого толчка, чтобы заставить все подвинуться в ту или иную сторону. Так что вполне возможно, что «Дрожащий валун» — это 137-тонные гранитные качели».