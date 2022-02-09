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Во Франции есть 137-тонный валун, который может сдвинуть любой желающий

Во Франции есть 137-тонный валун, который может сдвинуть любой желающий (6 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 08:02
Сообщество : Путешествия
Метки: интересное   интересные места   путешествия   физика   франция   
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Если вам очень хочется произвести на кого-нибудь впечатление своей богатырской силой, но при этом вы ленитесь ходить в зал — просто отправляйтесь в коммуну Юэльгоа во Франции и попросите кого-нибудь снять на видео, как вы поднимаете 137-тонный «Дрожащий валун».

Огромный гранитный валун уже много лет привлекает туристов в лес Юэльгоа. «Дрожащий валун» назвали так потому, что если надавить на него в нужном месте, то он начнет раскачиваться взад и вперед — или «дрожать».

В одном видео показано, как мужчина успешно двигает камень длиной семь метров, просто прижимаясь к нему спиной. Другие ролики демонстрируют необычное явление более четко — во втором ролике видно, как валун с легкостью подпрыгивает, несмотря на огромный вес.

Как это возможно? Доктор Марк Уолли из лондонского Института физики (IOP) сказал MailOnline Travel, что «Дрожащий валун» может быть «прекрасным примером» «принципа моментов».

IOP пояснил: «Предположим, что валун лежит на относительно небольшой площади, и его можно разделить на две части. Половина находится слева от точки опоры, а другая — справа. Каждая из них тянется вниз, желая повернуть валун в этом направлении. Однако масса по обе стороны от этой оси распределяется таким образом, что эффект поворота по часовой стрелке уравновешивает эффект поворота против часовой стрелки».

«Мы испытываем это на качелях. Два человека могут сидеть на каждой стороне качелей, и они идеально сбалансированы. Достаточно лишь небольшого толчка, чтобы заставить все подвинуться в ту или иную сторону. Так что вполне возможно, что «Дрожащий валун» — это 137-тонные гранитные качели».

Тем не менее, согласно IOP, камень необходимо изучить, чтобы точно установить, что заставляет его «дрожать». «Без посещения этого места и возможности испытать различные теории невозможно однозначно ответить на этот вопрос», — говорится в заявлении.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   интересные места   путешествия   физика   франция   
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Стебан Шутник 2 часа назад
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