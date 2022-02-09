Старинные фотографии артистов бродячего цирка, 1910–1911 годы

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В самом начале 20 века по Северной Ирландии гастролировали несколько бродячих цирков. Это было одним из любимейших развлечений публики. И хотя тусклое освещение внутри цирковых шатров не позволяло сделать четкие снимки, местный фотограф Герберт Купер вышел из положения, запечатлев клоунов, акробатов и других артистов на открытом воздухе.
Купер побывал на представлениях нескольких цирков, приезжавших в город Страбан. Основные и самые известные из них - Цирк Даффи, Американский цирк Баффа Билла и Канадский цирк Ханнефорда.
Артисты цирка Баффа Билла (Buff Bill’s Circus)
Цирковое искусство - одно из самых древних. Цирк в его современном понимании появился в Англии примерно в 1770-х годах, когда Филип Астлей, кавалерист и ветеран Семилетней войны, объединил элементы цирка — акробатику, верховую езду и клоунаду — на одной арене в своей школе верховой езды недалеко от Вестминстерского моста в Лондоне. Астлея называют "отцом современного цирка".
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Клоун из цирка Grand Circus
В США концепция цирка была слегка модернизирована: к английскому цирку добавились новые представления и новые подходы. В шоу начали использовать не только лошадей, но и других дрессированных животных (чем экзотичнее - тем лучше), а также фриков (людей с природным уродствами), и постепенно цирк стал процветающей индустрией, в которой каждый хотел получить свою долю.
Труппа Объединенного цирка Уилсона и Даффи
Первый бродячий цирк был создан в Америке и это был Цирк Барнума, который в партнерстве с Уильямом Кэмероном Коупом и Дэном Кателло начал путешествовать по миру и устраивать представления в разных городах и странах. Позже, в 1900-х годах, предприятие было переименовано в Ringling Brothers, Barnum and Bailey circus.
Акт привлечения экзотических животных и людей с природными уродствами или талантами вдохновил циркачей со всего мира, включая Европу. Это была революционная концепция.
Довольно скоро шоумены из Европы стали копировать американскую форму цирка. Продажи билетов резко упали после начала 20 века, когда люди начали больше заботиться о правах животных.
Акт привлечения экзотических животных и людей с природными уродствами или талантами вдохновил циркачей со всего мира, включая Европу. Это была революционная концепция.
Довольно скоро шоумены из Европы стали копировать американскую форму цирка. Продажи билетов резко упали после начала 20 века, когда люди начали больше заботиться о правах животных.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Исторические факты артисты цирка бродячий цирк история как это было старинные фотографии цирк циркачи
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