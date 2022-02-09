Старинные фотографии артистов бродячего цирка, 1910–1911 годы

Первый бродячий цирк был создан в Америке и это был Цирк Барнума, который в партнерстве с Уильямом Кэмероном Коупом и Дэном Кателло начал путешествовать по миру и устраивать представления в разных городах и странах. Позже, в 1900-х годах, предприятие было переименовано в Ringling Brothers, Barnum and Bailey circus.



Акт привлечения экзотических животных и людей с природными уродствами или талантами вдохновил циркачей со всего мира, включая Европу. Это была революционная концепция.



Довольно скоро шоумены из Европы стали копировать американскую форму цирка. Продажи билетов резко упали после начала 20 века, когда люди начали больше заботиться о правах животных.