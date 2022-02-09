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Старинные фотографии артистов бродячего цирка, 1910–1911 годы

Старинные фотографии артистов бродячего цирка, 1910–1911 годы (29 фото)

Автор:
09 февраля 2022 15:48
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   артисты цирка   бродячий цирк   история   как это было   старинные фотографии   цирк   циркачи   
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В самом начале 20 века по Северной Ирландии гастролировали несколько бродячих цирков. Это было одним из любимейших развлечений публики. И хотя тусклое освещение внутри цирковых шатров не позволяло сделать четкие снимки, местный фотограф Герберт Купер вышел из положения, запечатлев клоунов, акробатов и других артистов на открытом воздухе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   артисты цирка   бродячий цирк   история   как это было   старинные фотографии   цирк   циркачи   
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