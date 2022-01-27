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Суровое прошлое и его безумные правила этикета

Суровое прошлое и его безумные правила этикета (13 фото)

Автор:
27 января 2022 22:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   история   правила этикета   этикет   этикет прошлого   
691
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Большинство детей с ранних лет обучают этикету. Разумеется, у каждого он по большому счету свой, но некоторые базовые правила практически едины для всех. Правда, многие из тех, что были популярны в прошлом, сегодня бы посчитали какой-то дикостью. И вот лишь малая часть из них.

Начнём с внешнего вида. Многие известные личности XVIII века изображены на картинах со спрятанной под одежду рукой. А ведь это не выдуманная «фирменная» поза, придуманная художниками, а правило этикета древних греков. У них считалось грубым тоном, если руки находятся вне одежды.

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Но куда хуже во все времена приходилось женщинам. Например, в элитных школах XIX века девушкам лишь на час в неделю разрешалось снимать корсет, потому что по правилам этикета считалось, что её спина всегда должна быть прямой, будь то в сидячем или стоячем положении.

Сегодня какие только прически не увидишь, но в Викторианскую эпоху выбирать не приходилось. Нужно было делать ту, что соответствовала цвету волос. Например, темные волосы должны были собираться в тяжелую копну, тогда как светлые считались идеальными для завивки.

То же самое касалось и ухоженности. Слишком опрятная женщина – дурной тон, поскольку это значило, что она тратит слишком много средств мужа, пытаясь завлечь своим внешним видом других кавалеров.

Также правила этикета не позволяли выходить на люди без перчаток. Мужчинам советовали перед выходом проверять внешний вид своих женщин, так как поправлять что-то на улице воспринималось как нечто позорное.

Любите ли вы играть с младенцами? Успокаиваете ли детей, когда они плачут? Тогда вы далеки от правил, действовавших до середины прошлого столетия. Раньше считалось нормальным игнорировать детский плач, нельзя было играть с младенцем младше 6 месяцев, а также целовать и обнимать своих чад.

Использует ли кто-то из вас фразу «Боже милостивый»? Так вот согласно книге «Американский этикет и правила вежливости», вы практически материтесь, а использовать ненормативную лексику на людях неприлично.


Если вы жених и невеста в Викторианскую эпоху, то вам нельзя брать партнера за руку в обществе по причине вульгарности (видели бы, что сейчас бывает), выходить на улицу вдвоем и шептаться о чём-то.

К слову о вульгарности и непристойности. По одной из версии, люди не улыбались на фотографиях тех времен, так как улыбку ассоциировали с пошлостью и безумием. 

До момента развития автомобильного транспорта, как известно, люди передвигались на экипажах. Так вот мужчина был обязан сидеть спиной к лошади, чтобы защитить женщину. От чего? От возможных лошадиных газов.

Перейдем к еде. Во времена Тюдоров только богатые и знатные дома подавали гостям приборы. Всем же остальным необходимо было приходить на ужин со своим ножом и ложкой.

Многих наверняка родители заставляли сидеть прямо за столом, но во времена древних греках это было бы необязательно. Наоборот, если вы представитель элиты, значит, обязаны есть лежа, таким образом, демонстрируя свою власть и роскошную жизнь.

Как вы думаете, какие правила этикета смогли бы соблюдать сегодня?

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Метки: Исторические факты   история   правила этикета   этикет   этикет прошлого   
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Александр Полчаса назад
Я думаю простые люди ничего этого не придерживались.
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Антибиотик
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