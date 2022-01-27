Суровое прошлое и его безумные правила этикета

Использует ли кто-то из вас фразу «Боже милостивый»? Так вот согласно книге «Американский этикет и правила вежливости», вы практически материтесь, а использовать ненормативную лексику на людях неприлично.

Если вы жених и невеста в Викторианскую эпоху, то вам нельзя брать партнера за руку в обществе по причине вульгарности (видели бы, что сейчас бывает), выходить на улицу вдвоем и шептаться о чём-то.