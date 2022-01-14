«Дьявольские» кошки, немцы на «первитине» и другие занимательные исторические факты

В послевоенное время разведка США решилась на проведение операции «Скрепка». Её суть заключалась в вывозе немецких ученых и инженеров для работы на американское правительство. При этом тогдашний президент Гарри Трумэн запретил вербовать умы фашистской Германии из-за членства в нацистской партии. Для чего тогда это делалось? Чтобы военные наработки не оказались в руках Великобритании и СССР.