«Дьявольские» кошки, немцы на «первитине» и другие занимательные исторические факты

История сравнима с хорошим вином – чем старше исторические факты, тем они интереснее. Именно о них и пойдет речь, вопреки мнению людей о том, что эта самая история может быть скучной.
Сегодня Франция считается одной из самых цивилизованных европейских стран. Однако именно там в 1977 году всё ещё казнили людей средневековым методом – гильотиной. А ведь в это время на экраны уже вышел первый фильм «Звездные войны».
Несмотря на то, что первое упоминание о презервативах восходит к XVI веку, до Канады они явно не дошли. Ведь там в качестве противозачаточных мер применялись настойки с содержанием семенников бобров.
Во время Второй мировой войны случалось немало ситуаций, когда немцы были неостановимы. Например, во время Арденнской операции они бодрствовали трое суток подряд. Причина этого крылась в «первитине», более известном сегодня как метамфетамин.
В марте 1944 года отличился финский солдат Аймо Койвунен, прибывший в качестве разведчика на фронт. Правда, довольно быстро он был вынужден спасаться бегством, съев сразу 30 таблеток «первитина». Как итог, он проехал на лыжах 400 км. Когда его обнаружили, его пульс зашкаливал до 200 ударов, а вес упал до 43 кг.
Сегодня компания Heinz – известный производитель соусов и солений. Правда, продажа идет не в том виде, в каком проходила в начале XX столетия. Тогда у них существовал набор макетов огурцов, с помощью которых покупателям демонстрировали количество солений в продаваемых бочках.
В послевоенное время разведка США решилась на проведение операции «Скрепка». Её суть заключалась в вывозе немецких ученых и инженеров для работы на американское правительство. При этом тогдашний президент Гарри Трумэн запретил вербовать умы фашистской Германии из-за членства в нацистской партии. Для чего тогда это делалось? Чтобы военные наработки не оказались в руках Великобритании и СССР.
Несмотря на то, что фотошоп появился лишь в 1990 году, Иосиф Сталин в годы своей жизни был настоящим королем ретуширования. Ведь он был сторонником того, чтобы убирать с фотографий погибших или отстраненных от должности людей.
Возникновению бубонной чумы в XIII веке во много поспособствовал Папа римский Григорий IX, который считал кошек поражением дьявола. По этой причине пушистых активно истребляли, что привело к росту численности крыс, распространивших «черную смерть».
Успокаивающий сироп миссис Шарлотты Уинслоу имел особую популярность в США и Англии в XIX веке, поскольку помогал детям уснуть и снижал любую боль. Очевидно, что спокойный ребенок – мечта любой мамы. Вот только желаемый эффект достигался благодаря содержащимся в сиропе нашатырному спирту и морфину.
Ну и закончим историей возникновения слова «спам», означающего назойливую рекламу, с которой нам всем регулярно приходится сталкиваться. Появился термин благодаря «Летающему цирку Монти Пайтона» в 69-ом году, где «спамом» называли консервированный колбасный фарш.
Это самое название должно было регулярно произноситься в скетче, вызывая раздражение зрителя. Именно таким слово дошло до наших дней, только теперь означая любую бесящую навязчивую рекламу.
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История этой «ветчины» такова: в 1937 году американская фирма «Hormel Foods» выпустила колбасный фарш из скопившегося на фабрике «неликвидного» мяса третьей свежести. Малоаппетитный продукт американцы не стали покупать, поэтому хозяин корпорации мистер Хормель развернул масштабную маркетинговую кампанию, широко разрекламировал свой продукт и начал поставлять свои консервы в военные ведомства и флот.
В 1937 году «Hormel Foods» накормила американские и союзнические войска своей продукцией. Даже в послевоенной Англии, среди экономического кризиса, спам был основным продуктом питания англичан. «Розовые кусочки мяса», описываемые Оруэллом в «1984» это и был спам 1948 года. Так слово приобрело значение чего-то отвратительного, но неизбежного.
А потом, в декабре 1970 года в 25-ом выпуске скетча театральной группы Monty Python’s Flying Circus, спам был использован в роли шутки - посетители попадают в ресторан, где в каждом блюде содержится ветчина «спам». Официантка расписывает преимущества спама. Хор, переодетый в викингов, на заднем плане ревет «Спам, спам, спам!», полностью заглушая разговоры посетителей.
Так термин «спам» начал ассоциироваться с нежелательной, надоедливой, избыточной информацией, которая «глушит» даже полезные сообщения.