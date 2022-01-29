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Советские и постсоветские релии в картинках

Советские и постсоветские релии в картинках (35 фото)

Автор:
29 января 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Советский союз   история   как это было   плакаты   факты   факты в картинках   фотоархив   фотографии   
4590
35
СССР и постсоветское пространство в открытках, плакатах и фотографиях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Советский союз   история   как это было   плакаты   факты   факты в картинках   фотоархив   фотографии   
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23  комментария
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3k
Timka Час назад
Разметка социальной дистанции в "начале 90-х"? ха=ха
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2k
Андрей 19 минут назад
Пройдет еще лет 20 и все эти ежедневные воздыхательские совковые посты наконец покинут фишки, за отсутствием воздыхателей.
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11k
ALFIE 20 минут назад
Комментарий к фото

в итоге - ни панков, ни КПСС... перемен, ага..
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2k
Роман Бумеров 22 минуты назад
Фото из львова 68го года это яйценюк маленький в платье что ли?
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30k
FAITER 23 минуты назад
Что то белка сильно на собаку смахивает.....
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856
Nick 56 минут назад
РЕЛИИ мля. Дочери реле
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10k
Джон Уик 56 минут назад
Ужасно
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30k
ACU900 Час назад
Сегодня уже так не принято делать. Родители и опека устроили бы взбучу администрации детского сада и воспитателями с заведующим занялась бы прокуратура. Но в далеком 1958 году ставить подобные эксперементы было в порядке вещей да дети болели меньше. А что сейчас? Придумали ковидный омикрон, и вместо того чтобы выгонять заразу бывая на свежем воздухе- надо сидеть в самоизоляции в душном помещении... Да и вообще если бы традиция уничтоженная гаджетами бывать много на свежем воздухе сохранилась (не обязательно спать на морозе, однако просто проводить много времени вне дома, но спать, так уж и быть ,в теплой комнате)- никакой ковид и другие заразы не были бы страшны.

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65k
Доктор Джонс Час назад
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27
Maxim Zhukov Доктор Джонс 49 минут назад
Это Валерия Ильинична )))))
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24
Аванес Мефодиевич Час назад
Вот блин, а я уже и забыл что у меня такой был. Спасибо за ностальгию!
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8
Мрачный Жнец 2 часа назад
Хорошая подборка.
И, кстати, кажется у вас в заглавии буква пропущена.
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293
сергей 2 часа назад
Наверное все же реалии.
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