Советские и постсоветские релии в картинках

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СССР и постсоветское пространство в открытках, плакатах и фотографиях.
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Космонавт Евгений Крикалев в 1991 году проверл 10 месяцев на орбите - и вернулся в другую страну
Сон на свежем воздухе, детский сад №155 Дзержинского района Москвы, 1958 (фото Дмитрий Бальтерманц)
Советская пловчиха Мария Гавриш поздравляет с победой соперницу и товарища по команде Елену Коваленко на Спартакиаде народов СССР, 1956
Юрий Гагарин и Герман Титов в автобусе, направляющемся к стартовой площадке космического корабля "Восток", 12 апреля 1961
Гостиницу "Аманауз" на Домбае начали строить при СССР, но потом стройка остановилась, и здание так и не завершили - 1985
Источник: — переведено специально для fishki.net
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в итоге - ни панков, ни КПСС... перемен, ага..
Я со школьного выпускного в носках шёл, а заранее купленные парадные туфли в руках нёс, т.к. идти в них не мог. Одевал их потом, всего один раз, благо кеды с собой были. Потом отдал их младшему двоюродному брату. 1988г.
И, кстати, кажется у вас в заглавии буква пропущена.