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Прокурор из Владикавказа получила 12 лет за заказное убийство

Прокурор из Владикавказа получила 12 лет за заказное убийство (6 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 15:31
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   владикавказ   прокурор   развод   самоубийство   сестра   следователь   суд   
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Она обратилась к главарю банды и «заказала» следователя, который ей не угодил.

Ольга Швецова, теперь уже бывший прокурор Иристонского района Владикавказа.

В 2012 году ее сестра надумала разводиться и стала делить имущество с супругом. Ее муж - Александр Леонов, был старшим следователем Северного следственного отдела Московского межрегионального управления СКР на транспорте. А совместно нажитого имущества у них было на 25 миллионов рублей.

Швецова решила защитить сестренку, заодно оставить все деньги в семье. Она приехала в Москву, связалась с «авторитетом» Асланом Гагиевым и попросила «решить вопрос».

Через несколько дней Леонов был расстрелян у своего дома. Исполнителями убийства следователя были члены банды Аслана Гагиева, в том числе офицер подмосковного СОБРа «Булат».

Из «уважения к заказчице» убийство совершили бесплатно.

Гагиева задержали в Австрии еще в 2015 году, но лишь в 2018 экстрадировали в Россию. Тогда и стали раскручивать дела, в том числе, убийство Леонова. Всего же на счету его банды, как минимум, 60 заказных убийств. Скорее всего, будет сидеть до конца жизни.

Ну а «бывшего прокурора» Швецову отправили в колонию на 12 лет - за подстрекательство и пособничество в убийстве.

Свою вину она так и не признала.

Источник:

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Метки: Москва   владикавказ   прокурор   развод   самоубийство   сестра   следователь   суд   
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23  комментария
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26k
Батончик с маком 50 минут назад
Прокурорских и всяких судей надо не на пенсию отправлять, а срок давать лет по 20. Каждый будет знать за что сидит и радоваться такому маленькому сроку
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34k
Опаньки 24 секунды назад
атмосферненько у них там... прокурор просит СОБРовца удалить следака с заработком 25 млн ...

в 90е хотя бы примерно было понятно кто есть кто
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1k
Mazter 5 минут назад
В этой истории прекрасно все
Заказчик - ПРОКУРОР
Исполнитель непосредственный - боец СОБР
Задержали - в австрии.
Капец блин. Осталось выяснить, что судья по делу об убийстве тоже не чист и пазл сойдется.
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21k
Mike Miller 9 минут назад
25 млн имущества у следака с зп тысяч в 40 в месяц. В 2012 явно не больше. Так что убитый был так же замазанным какой-то грязью.
Вот такие нам и охраняют ...как волки овец.
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−59
Племянник Путина 9 минут назад
вроде профи, а такое просто преступление организовать не могут... позор!
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584
bobobo 10 минут назад
Прокурорша, видать, честная. 12 млн - это ж крохи для её должности для Владика. Я думаю, она за день-другой такую сумму собрать может. Может, дело в принципе?
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2k
Андрей 18 минут назад
Власть во всей ее красе
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−6
хлебосол 24 минуты назад
через год амнистируют, вернуть должность
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23
Николай Скобеев Полчаса назад
Бывшую жену убитого никто ни за что не привлекал я так понимаю...
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10k
Максимка Полчаса назад
«Суд Камбиса», или «Сдирание кожи с продажного судьи» картина-диптих нидерландского художника Герарда Давида, закончена в 1498 году. Картина, написанная для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге, была призвана напоминать о необходимости судить справедливо.
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5k
Бу 39 минут назад
Неужели это не дискредитации системы законодательной власти?(
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442
Faithless Бу 19 минут назад
Нет, к законодательной власти прокуратура отношения не имеет.
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30k
Fat Lynx 42 минуты назад
По ходу с Хахалевой один ВУЗ окончили...
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1k
Сергей 43 минуты назад
на Гошу Куценко похож ))
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5k
onebibis 47 минут назад
"У них там своя атмосфэра" ©
Никого не жалко, все воры и взяточники (это о 25 млн. официального имущества 10 лет назад)
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22k
Ego sum qui sum 52 минуты назад
неплохо, неплохо
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