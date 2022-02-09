Прокурор из Владикавказа получила 12 лет за заказное убийство

Через несколько дней Леонов был расстрелян у своего дома. Исполнителями убийства следователя были члены банды Аслана Гагиева, в том числе офицер подмосковного СОБРа «Булат».

Из «уважения к заказчице» убийство совершили бесплатно.

Гагиева задержали в Австрии еще в 2015 году, но лишь в 2018 экстрадировали в Россию. Тогда и стали раскручивать дела, в том числе, убийство Леонова. Всего же на счету его банды, как минимум, 60 заказных убийств. Скорее всего, будет сидеть до конца жизни.

Ну а «бывшего прокурора» Швецову отправили в колонию на 12 лет - за подстрекательство и пособничество в убийстве.

Свою вину она так и не признала.