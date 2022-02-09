Прокурор из Владикавказа получила 12 лет за заказное убийство

Она обратилась к главарю банды и «заказала» следователя, который ей не угодил.
Ольга Швецова, теперь уже бывший прокурор Иристонского района Владикавказа.
В 2012 году ее сестра надумала разводиться и стала делить имущество с супругом. Ее муж - Александр Леонов, был старшим следователем Северного следственного отдела Московского межрегионального управления СКР на транспорте. А совместно нажитого имущества у них было на 25 миллионов рублей.
Швецова решила защитить сестренку, заодно оставить все деньги в семье. Она приехала в Москву, связалась с «авторитетом» Асланом Гагиевым и попросила «решить вопрос».
Через несколько дней Леонов был расстрелян у своего дома. Исполнителями убийства следователя были члены банды Аслана Гагиева, в том числе офицер подмосковного СОБРа «Булат».
Из «уважения к заказчице» убийство совершили бесплатно.
Гагиева задержали в Австрии еще в 2015 году, но лишь в 2018 экстрадировали в Россию. Тогда и стали раскручивать дела, в том числе, убийство Леонова. Всего же на счету его банды, как минимум, 60 заказных убийств. Скорее всего, будет сидеть до конца жизни.
Ну а «бывшего прокурора» Швецову отправили в колонию на 12 лет - за подстрекательство и пособничество в убийстве.
Свою вину она так и не признала.
Источник:
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в 90е хотя бы примерно было понятно кто есть кто
Заказчик - ПРОКУРОР
Исполнитель непосредственный - боец СОБР
Задержали - в австрии.
Капец блин. Осталось выяснить, что судья по делу об убийстве тоже не чист и пазл сойдется.
Вот такие нам и охраняют ...как волки овец.
Никого не жалко, все воры и взяточники (это о 25 млн. официального имущества 10 лет назад)