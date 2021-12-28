Общество «Международный Мемориал» запрещено на территории РФ

Теперь это «обществу», которое пиарилось на теме репрессий в СССР, пришел конец.
Эта контора появилась в далеком 1987 году. Основная цель - увековечить память жертв политических репрессий. Первым председателем общества стал Андрей Сахаров, который был одним из тех, кто создавал водородную бомбу, а потом решил бороться за мир и справедливость. И резко критиковать СССР, «нести людям правду» о репрессиях, тоталитаризме о подавлении советских граждан.
При том, что по воспоминаниям дипломата Валентина Фалина, Сахаров «Выступал за размещение вдоль Атлантического и Тихоокеанского побережья США ядерных зарядов по 100 мегатонн каждый. И при агрессии против нас либо наших друзей нажать кнопки».
Об этом Сахаров мечтал в 1960-х, а в 1975 году, когда его риторика об СССР стала совсем уж негативной, Андрею Дмитриевичу дали Нобелевскую премию за сохранение мира. Понятно, что премия изначально была насквозь пропитана политикой, но… Нобелевский комитет мог хотя бы немного ознакомиться с тем кому и за что они дают такую премию. Хотя о чем это я? Они и Обаме ее вручали, когда США по всему миру воевали.
Возвращаясь к «Мемориалу»: с 1987 года они плотно занялись темой репрессий в СССР. Те фантастические цифры, о 50, 80 и даже 100 миллионах репрессированных - идут как раз отсюда. Ну и немного от Солженицына, он тоже тот еще сказочник был. Так что «Мемориал» старался работать не только по делам о реабилитации, но и активно просвещать наших многострадальных граждан.
Потом Сахаров тихо помер в 1989 году, «Мемориал» возглавили другие люди, но тему репрессий не оставили. Что там можно расследовать 34 года не совсем ясно, даже если уж очень глубоко копать, но тем не менее.
А сегодня обществу наступил кирдык. Подчеркиваю - здесь нет никакого сарказма, я не испытываю негатива к «Мемориалу». Просто на мой взгляд, оно давным-давно выработало свой ресурс. Нельзя постоянно ковыряться в прошлом, делать из него какое-то фэнтези с уголовным оттенком и «непрерывно срывать покровы». Всем это уже надоело, люди хотят жить сегодняшним днем и думать о будущем. А не вот это вот всё.
Выдержка из речи прокурора на слушании по делу «Мемориала»:
«Очевидно, что Мемориал, спекулируя на теме политических репрессий, создаёт ложный образ Советского союза как террористического государства. С 1991 только Генеральная прокуратура реабилитировала 500 000 человек, а МВД - 3 млн. За последние два года не было ни одного обращения Мемориала к нам за реабилитацией. Почему сейчас мы, потомки победителей должны вместо гордости за страну, победившую фашизм, каяться? Наверное, потому, что за деятельность Мемориала кто-то платит. Организация, претендующая на роль совести нации, не хочет напоминать в каждой публикации, кто платит за ее деятельность. И вот эта подлинная причина того яростного неприятия, с которым открещивается «Мемориал» от статуса иностранного агента».
Вот постановление суда:
Так что «Международный мемориал» - всё. Закончился.
Решение вызвало в обществе некоторый резонанс:
Что ж, это их право.
Но сам итог работы «Мемориала» (теперь уж по всей форме: признано иностранным агентом и его деятельность запрещена на территории РФ) опять же, без всякого негатива - немного грустный. Их тема вычерпана до дна, делать больше нечего. А поддержать их пришла небольшая кучка сторонников, которые больше улыбаются и делают селфи.
И это после 34 лет существования общества.
Источник:
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Т.е, и Россия проплачивает Британский и Американский Мемориал?
Они там есть эти Мемориалы? Нет? Тогда хрен ли нам такой Мемориал нужен?
- Пусть регистрируются в РФ и здесь же ищут спонсоров.
- Да. Надо бы провести ревизию того что наворотил этот Мемориал.
Почитай комменты в любом посте про СССР.
Тогда до кучи добавить основную массу фильмов, передач на тв, и много чего. А то везде есть злобный НКВДшник, куда не кинь - везде репрессированые, солженицын опять же в почёте...
Видно, что братья работают.
Хотя конечно работы непочатый край, это капля в море.
Какие же вы дебилы...
Это общество действовало ВСЕГДА и при ЛЮБОМ РЕЖИМЕ не для жертв репрессий режима, как они заявляли, а для того чтобы и СССР и правопреемница Россия покаялись за эти и ТЕ "дела" и стали ПЛАТИТЬ и компенсации и РЕПАРАЦИИ и всё в том же духе...
Это кратко.
Это же всё совершенно не то,
Что хотели сванидзе и прочие мрази,
За потоки вранья на страну и грязи.
"В Европейском суде по правам человека уже много лет ожидает рассмотрения иск "Мемориала" о том, что сам российский закон об иностранных агентах нарушает Европейскую конвенцию о правах человека. Ответчиком в этом споре от имени России выступает как раз генпрокуратура, которой Владимир Путин весной этого года передал функцию представлять Россию в международных судах (раньше этим занимался минюст).