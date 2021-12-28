Общество «Международный Мемориал» запрещено на территории РФ

Эта контора появилась в далеком 1987 году. Основная цель - увековечить память жертв политических репрессий. Первым председателем общества стал Андрей Сахаров, который был одним из тех, кто создавал водородную бомбу, а потом решил бороться за мир и справедливость. И резко критиковать СССР, «нести людям правду» о репрессиях, тоталитаризме о подавлении советских граждан.

При том, что по воспоминаниям дипломата Валентина Фалина, Сахаров «Выступал за размещение вдоль Атлантического и Тихоокеанского побережья США ядерных зарядов по 100 мегатонн каждый. И при агрессии против нас либо наших друзей нажать кнопки».

Об этом Сахаров мечтал в 1960-х, а в 1975 году, когда его риторика об СССР стала совсем уж негативной, Андрею Дмитриевичу дали Нобелевскую премию за сохранение мира. Понятно, что премия изначально была насквозь пропитана политикой, но… Нобелевский комитет мог хотя бы немного ознакомиться с тем кому и за что они дают такую ​​премию. Хотя о чем это я? Они и Обаме ее вручали, когда США по всему миру воевали.

Возвращаясь к «Мемориалу»: с 1987 года они плотно занялись темой репрессий в СССР. Те фантастические цифры, о 50, 80 и даже 100 миллионах репрессированных - идут как раз отсюда. Ну и немного от Солженицына, он тоже тот еще сказочник был. Так что «Мемориал» старался работать не только по делам о реабилитации, но и активно просвещать наших многострадальных граждан.

Потом Сахаров тихо помер в 1989 году, «Мемориал» возглавили другие люди, но тему репрессий не оставили. Что там можно расследовать 34 года не совсем ясно, даже если уж очень глубоко копать, но тем не менее.

А сегодня обществу наступил кирдык. Подчеркиваю - здесь нет никакого сарказма, я не испытываю негатива к «Мемориалу». Просто на мой взгляд, оно давным-давно выработало свой ресурс. Нельзя постоянно ковыряться в прошлом, делать из него какое-то фэнтези с уголовным оттенком и «непрерывно срывать покровы». Всем это уже надоело, люди хотят жить сегодняшним днем и думать о будущем. А не вот это вот всё.