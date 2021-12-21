Прокуратура запросила 5 лет колонии для блогера, помочившегося на портрет ветерана

Можно было и больше, заслужил.
Сегодня на заседании Московского городского суда по делу 19-летнего блогера и студента РГГУ Матвея Юферова гособвинитель потребовал для обвиняемого 5 лет тюремного заключения.
Матфей Юферов, будучи обделённым родительским воспитанием и природным интеллектом, 25 ноября на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны, что на Измайловском проспекте в Москве, записал видео для подписчиков, в котором похвастался, как справляет нужду на один из стендов с героями. И поскольку стенд с ветераном Анатолием Фроловым считается объектом мемориального значения, решившего хайпануть недоросля обвинили в публичном осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества (ч.4 ст. 354.1 УК РФ).
Кадр из видео Юферова
Узнав, что ему грозит реальный срок, Юферов пустился в бега. Но скрыться от следствия ему не удалось - зассыху задержали в столичной электричке по пути в Санкт-Петербург и тут же определили в СИЗО. Может быть, суд немного и смягчит наказание для блогера, но условным сроком он уже не отделается. Не воспитали дома, воспитают там.
Источник:
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Понравилось117
Или уже.
Сцать на облик,на память о тех, благодаря кому мы живём НЕ ГОЖЕ !
Длиннохвостый педрилко, нет слов, дебил, а кто его воспитал? Надо задать много вопросов родителям.
Но каждый понедельник розги, а в остальные 6 дней сортиры выгребные чистить.
И с прямой трансляцией в его профиль.
Пусть все у кого есть желание или когда то появятся видели бы это и знали что хайпа не получится.
https://ok.ru/video/1584716321034https://ok.ru/video/1584716321034