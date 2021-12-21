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Прокуратура запросила 5 лет колонии для блогера, помочившегося на портрет ветерана

Прокуратура запросила 5 лет колонии для блогера, помочившегося на портрет ветерана (2 фото)

Автор:
21 декабря 2021 16:58
Сообщество : Криминал
Метки: блогер   ветераны   мемориал   осквернение   прокурор   суд   
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Можно было и больше, заслужил.

Сегодня на заседании Московского городского суда по делу 19-летнего блогера и студента РГГУ Матвея Юферова гособвинитель потребовал для обвиняемого 5 лет тюремного заключения.


Матфей Юферов, будучи обделённым родительским воспитанием и природным интеллектом, 25 ноября на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны, что на Измайловском проспекте в Москве, записал видео для подписчиков, в котором похвастался, как справляет нужду на один из стендов с героями. И поскольку стенд с ветераном Анатолием Фроловым считается объектом мемориального значения, решившего хайпануть недоросля обвинили в публичном осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества (ч.4 ст. 354.1 УК РФ).

Узнав, что ему грозит реальный срок, Юферов пустился в бега. Но скрыться от следствия ему не удалось - зассыху задержали в столичной электричке по пути в Санкт-Петербург и тут же определили в СИЗО. Может быть, суд немного и смягчит наказание для блогера, но условным сроком он уже не отделается. Не воспитали дома, воспитают там.

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Метки: блогер   ветераны   мемориал   осквернение   прокурор   суд   
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43  комментария
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Все 5 лет поставить памятники и стены отмывать и убирать в парках и скверах, вот по моему достойное наказание и ума добавит. А к уголовникам пускать, такое себе, только ещё один преступный элемент воспитывать.
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795
vijilante Минуту назад
Чёткая "машка" будет.
Или уже.
Сцать на облик,на память о тех, благодаря кому мы живём НЕ ГОЖЕ !
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2k
Аркадий 20 минут назад
5 лет за такое, мне кажется перебор
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18k
Mexanik79 20 минут назад
Волосы длинные норм получится.

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1k
ФЫВАПРОЛ 21 минуту назад
Мой дед воевал, раненый, контуженый. Эта гнида ссыт на людей которые его защищали, языком заставить отчищать осквернение ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ.
Длиннохвостый педрилко, нет слов, дебил, а кто его воспитал? Надо задать много вопросов родителям.
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325
Flexx U Полчаса назад
Один вопрос зачем или может накуя???
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−53
RUSOFOB919LVL 38 минут назад
А что он такого сделал, не вижу не чего плохого, простить и отпустить
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495
SHAGREEN RUSOFOB919LVL 16 минут назад
Не умеешь не тролли.
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4
Андрей 38 минут назад
Да уж. Ему не позавидуешь. Весёлая жизнь его ожидает. Уссытся.
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−19
На хер ЗАПАД! 40 минут назад
Видимо мозги ушли в рост и волосы
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1k
rgubaev 43 минуты назад
А сажать нужно вместе с родителями - не представляю что бы мои что то подобное вытворили. Сам прибью...
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14k
Sama 43 минуты назад
Будем надеяться, что там найдут правильные слова)
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381
АлоКин 44 минуты назад
А оператор типа не при делах? Явно же одобряет такие действия.
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381
АлоКин eddie Полчаса назад
С такими друзьями и врагов не надо)
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8k
Ivan 48 минут назад
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8k
*Сергей* 49 минут назад
Если бы я был судьей я бы дал ему 1 год.
Но каждый понедельник розги, а в остальные 6 дней сортиры выгребные чистить.
И с прямой трансляцией в его профиль.
Пусть все у кого есть желание или когда то появятся видели бы это и знали что хайпа не получится.

https://ok.ru/video/1584716321034https://ok.ru/video/1584716321034
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9k
кот базилий 53 минуты назад
Чтоб тебе башку на зоне проломили и в рот нассали и в очко отодрали.
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511
parhi 54 минуты назад
Тварь, гнить бы ему лет 10 паскуде
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2k
Буратино 56 минут назад
Потом будет внукам рассказывать, как за анекдот сидел.
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8k
КОСТЯН 59 минут назад
Дебила закроют и правильно, может хоть другие дебилы глядя на него перестанут ссать на памятники героям и жарить сосиски на вечном огне.
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495
SHAGREEN 59 минут назад
Меня мучает вопрос : на. Х. Е. Р. А? Просто залезть бы ему в башку и узнать его мотивацию.
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1k
GoInDown Час назад
ММММ на зоне любят патлатых петушков.
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685
Chaim Kushnir Час назад
Отлично! Надеюсь, коллеги по заключению на ближайшие годы по достоинству оценят его поступок и сделают пребывание в тюрьме поистине незабываемым. А обществу повод задуматься, на каком этапе своей никчемной жизни эта перхоть ощутила позывы осуществить то, что сотворила.
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