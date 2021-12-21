Прокуратура запросила 5 лет колонии для блогера, помочившегося на портрет ветерана

Сегодня на заседании Московского городского суда по делу 19-летнего блогера и студента РГГУ Матвея Юферова гособвинитель потребовал для обвиняемого 5 лет тюремного заключения.





Матфей Юферов, будучи обделённым родительским воспитанием и природным интеллектом, 25 ноября на Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны, что на Измайловском проспекте в Москве, записал видео для подписчиков, в котором похвастался, как справляет нужду на один из стендов с героями. И поскольку стенд с ветераном Анатолием Фроловым считается объектом мемориального значения, решившего хайпануть недоросля обвинили в публичном осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества (ч.4 ст. 354.1 УК РФ).