Жизнь наоборот: почему в Болгарии «да» означает «нет»

Все дело в том, что жесты жителей Болгарии немного отличаются от общепринятых. Так, их «да» практически всегда означает «нет», а кивок головок сверху вниз говорит о несогласии. Ниже мы рассказываем, почему у болгар все по-другому и как они сами не путаются.





Происхождение традиции

Существует несколько версий происхождения данной традиции. Согласно первой, данная манера поведения берет свое начало еще в XIV столетии. Тогда страна оказалась под властью Османской империи, чему местные были не очень-то рады. А все потому, что турецкое тогдашнее правительство хотело, чтобы все жители Болгарии приняли ислам. Местные жители же, опасаясь за свою жизнь, все-таки согласились принять новую веру, правда, лишь с виду. Как раз тогда среди узкого круга людей и появился уговор о том, что кивок теперь будет значить несогласие.

Согласно второй версии, жители Болгарии переняли характерные движения от животных. В силу того, что длительный период в истории они считались кочевниками, у них было полным-полно лошадей. Лошади же кивали либо мотали головой в зависимости от того, находилась еда перед ними или нет. Впоследствии люди стали повторять движения животных, однако не совсем понятно зачем.





Некоторые утверждают, что характерные для болгар жесты пришли в эту страну из Индии. Там действительно согласие означает не только кивок, но и медленное мотание головы в разные стороны. Теория состоит в том, что, благодаря множественным боевым действиям и вторжениям, жест каким-то образом обосновался среди турок, а позже его переняли и болгары.









Бесконечная путаница

Иностранцы, приезжая в Болгарию, то и дело путаются, недоумевая, что же именно им хотел сказать собеседник. Многие приезжие и вовсе, не зная об этом удивительном местном правиле, никак не могут понять, как найти выход из какой-либо ситуации, когда все утверждают одно, а имеют в виду совершенно иное. В результате некоторые могут долгое время плутать по городу в поиске своего отеля, либо же пытаться понять, входит чеснок в состав покупаемого блюда или нет.

Примечательно, что многие местные жители идут навстречу туристам: узнав, что человек приехал из другой страны, придерживаются общепринятой системы жестов. Они специально кивают там, где подразумевают согласие, а повороты головы из стороны в сторону тогда явно означают «нет».

Конечно, в таких случаях может тоже произойти путаница, ведь иностранец, который знаком с местными обычаями, сразу же решит, что его собеседник имеет в виду противоположное.

Интересно, что с такой путаницей в жестах можно встретиться еще и в Албании, Северной Македонии, некоторых греческих и турецких районах, так как там тоже следуют данной традиции.