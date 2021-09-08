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Жизнь наоборот: почему в Болгарии «да» означает «нет»

Жизнь наоборот: почему в Болгарии «да» означает «нет» (4 фото)

Автор:
08 сентября 2021 09:27
Сообщество : Жизнь
Метки: болгария   в мире   да нет   жизнь   люди   факты   фото   
565
4

Иногда иностранцам понять болгар так же сложно, как мужчинам самых загадочных женщин.


Все дело в том, что жесты жителей Болгарии немного отличаются от общепринятых. Так, их «да» практически всегда означает «нет», а кивок головок сверху вниз говорит о несогласии. Ниже мы рассказываем, почему у болгар все по-другому и как они сами не путаются.


Происхождение традиции

Существует несколько версий происхождения данной традиции. Согласно первой, данная манера поведения берет свое начало еще в XIV столетии. Тогда страна оказалась под властью Османской империи, чему местные были не очень-то рады. А все потому, что турецкое тогдашнее правительство хотело, чтобы все жители Болгарии приняли ислам. Местные жители же, опасаясь за свою жизнь, все-таки согласились принять новую веру, правда, лишь с виду. Как раз тогда среди узкого круга людей и появился уговор о том, что кивок теперь будет значить несогласие.

Благодаря обману болгарам удалось спасти жизнь. Фото: Theresa Knott/flickr.com


Согласно второй версии, жители Болгарии переняли характерные движения от животных. В силу того, что длительный период в истории они считались кочевниками, у них было полным-полно лошадей. Лошади же кивали либо мотали головой в зависимости от того, находилась еда перед ними или нет. Впоследствии люди стали повторять движения животных, однако не совсем понятно зачем.


Некоторые утверждают, что характерные для болгар жесты пришли в эту страну из Индии. Там действительно согласие означает не только кивок, но и медленное мотание головы в разные стороны. Теория состоит в том, что, благодаря множественным боевым действиям и вторжениям, жест каким-то образом обосновался среди турок, а позже его переняли и болгары.


Возможно, странный жест пришел из Индии. Фото: Ulbrecht Hopper/flickr.com


Бесконечная путаница

Иностранцы, приезжая в Болгарию, то и дело путаются, недоумевая, что же именно им хотел сказать собеседник. Многие приезжие и вовсе, не зная об этом удивительном местном правиле, никак не могут понять, как найти выход из какой-либо ситуации, когда все утверждают одно, а имеют в виду совершенно иное. В результате некоторые могут долгое время плутать по городу в поиске своего отеля, либо же пытаться понять, входит чеснок в состав покупаемого блюда или нет.

Иностранцы из-за этой традиции часто теряются на улицах городов. Фото: Sami C/flickr.com



Примечательно, что многие местные жители идут навстречу туристам: узнав, что человек приехал из другой страны, придерживаются общепринятой системы жестов. Они специально кивают там, где подразумевают согласие, а повороты головы из стороны в сторону тогда явно означают «нет».


Конечно, в таких случаях может тоже произойти путаница, ведь иностранец, который знаком с местными обычаями, сразу же решит, что его собеседник имеет в виду противоположное.

Интересно, что с такой путаницей в жестах можно встретиться еще и в Албании, Северной Македонии, некоторых греческих и турецких районах, так как там тоже следуют данной традиции.

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Метки: болгария   в мире   да нет   жизнь   люди   факты   фото   
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16k
Serg2001 Час назад
Весь пост можно уместить в одно предложение: "А хрен его знает, почему у них всё наоборот!"... )
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4k
VL 24 секунды назад
А ещё у них традиция за добро предательством платить. Жалкая, продажная и никчемная нация. Тьфу на это гАвно.
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7k
Пуриц Жорж 19 минут назад
Проще сказать да или нет по английски
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