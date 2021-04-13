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4 запрета, которые нельзя нарушать японским женщинам

4 запрета, которые нельзя нарушать японским женщинам (7 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 13:26
Сообщество : Путешествия
Метки: Культура   Япония   женщины   запреты   интересно   необычно   познавательно   путешествия   
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Во все века в разных странах для женщин существовали многочисленные запреты, связанные с одеждой, занятиями, общением. По большей части, они похожи во всех уголках мира. Но Япония - страна необычная, и запреты для женщин здесь - совсем не такие, как везде. Итак, что же запрещено женщинам в Японии?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Культура   Япония   женщины   запреты   интересно   необычно   познавательно   путешествия   
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6  комментариев
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9k
Голос Вселенной 2 часа назад
Хорошо хоть тра*атья женщинам в Японии пока что позволено...
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57k
Александр Ломовицкий Голос Вселенной 2 часа назад
можно но только если ее гениталии похожи на пиксельное пятно
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5k
TirAn Полминуты назад
А у нас женщин не допускают к приготовлению шашлыка и ухи.
и это хорошо и правильно
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14k
Hairy. 38 минут назад
Не совсем про Японию
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49k
smakido 54 минуты назад
Ау! Феминистки! Где же вы?!
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