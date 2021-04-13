4 запрета, которые нельзя нарушать японским женщинам

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Во все века в разных странах для женщин существовали многочисленные запреты, связанные с одеждой, занятиями, общением. По большей части, они похожи во всех уголках мира. Но Япония - страна необычная, и запреты для женщин здесь - совсем не такие, как везде. Итак, что же запрещено женщинам в Японии?
Взбираться на гору Омине
Гора Омине в префектуре Нара, также известная как гора Сандзё, - одна из священных гор для последователей духовного учения сюгэндо. Сюда восходили отшельники-ямабуси, считая, что путь к вершине Омине позволит им отрешиться от материального мира и приблизитьсяк миру духовному. Считалось, что присутствие женщин помешает отшельникам идти духовным путем, создав им соблазны.
По склону горы Омине много веков проходит паломническая тропа к синтоистским святыням Кумано - и это единственное место на горе, где могут находиться женщины. Но пондиматься выше, к храму Оминесандзи, им запрещено. В утешение женщинам, пососедству есть другая гора, Инамура, которую здесь называют "женской Ониме". Туда дамам вход, конечно же, разрешен.
Сегодня тропы горы Омине по-прежнему популярны среди туристов, однако современные туристические группы продолжают соблюдать запрет. Как рассказывают местные экскурсоводы, вряд ли кто-нибудь будет пытаться перегораживать путь женщине, если она решит направиться к вершине, однако местныежители гордятся своей историей, включая и эту странную вековую традицию, и могут быть очень недовольны кощунством.
Принимать участие в борьбе сумо и связанных с ней ритуалах
Ассоциация сумо Японии не так давно заявила, что, поскольку женщинам веками было запрещено появляться на площадке сумо и вообще иметь отношение к этой борьбе, то нарушать этот запрет с их стороны было бы оскорблением предков. Это заявление было сделано в ответ на попытки позволить приглашать женщин хотя бы для вручения призов сумоистам. Но руководители сумо Японии остались непреклонны.
Удивительно при этом, что в Япони, параллельно с мужским, существует и женское сумо - оннозумо. Этот спорт развивается с XVIII века, и им занимается множество японских женщин самых разных возрастов. Правда, в статусе профессиональных спортсменов им отказывают - онназумо существует лишь на любительском уровне.
Останавливаться в капсульных отелях
Формального запрета для женщин пользоваться капсульными отелями не существует, однако практически на всех таких гостиницах в Японии висит табличка: "Только для мужчин". Капсульные отели завоевали в Японии популярность не так давно. Изначально они были предназначены для двух категорий постояльцев - для бизнесменов, которым необходимо заночевать рядом с офисом, чтобы с утра пораньшеотправиться на работу, и для загулявших пьянчужек, живущих в пригородах мегаполисов, которые, засидевшись в барах, пропустили поезд до дома. Обе эти категории в Японии состоят исключительно из мужчин, так что хозяева отелей решили оградить их от разлагающего влияния слабого пола. До сих пор лишь четыре капсульных отеля в Японии соглашаются пускать на постойженщин, и все они находятся в мегаполисах: это "Асахи Плаза" в Осаке, "Грин Плаза" в Токио и "Найн Ауэрз" с двумя отделениями - в Киото и токийском аэропорту Нарита.
Работать суши-шефом
Опять-таки, официального запрета на этот счет не существует - и все же женщин-поваров, готовящих суши, в японских ресторанах не найти днем с огнем. Сами японцы имеют на этот счет целый ряд весьма необычных объяснений. Так, как считает Дзро Оно, владелец ресторана "Сукиябаси Дзиро", имеющего три мишленовских звезды, женщины не имеют право быть суши-шефами из-за менструаций. "Профессионал должен обладать стабильным вкусом и воплощать его в пище, ноу женщин существует менструальный цикл, а значит, их вкус колеблется, он несбалансирован, и на кухне им делать нечего". Другие повара утверждают, что женские руки теплее мужских, и из-за этого женские прикосновения к суши могут уничтожить их тонкий вкус. В общем, у каждого специалиста найдется свое объяснение, но все они едины в своем нежелании допускать женщин до приготовления суши в ресторанах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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