4 запрета, которые нельзя нарушать японским женщинам

Формального запрета для женщин пользоваться капсульными отелями не существует, однако практически на всех таких гостиницах в Японии висит табличка: "Только для мужчин". Капсульные отели завоевали в Японии популярность не так давно. Изначально они были предназначены для двух категорий постояльцев - для бизнесменов, которым необходимо заночевать рядом с офисом, чтобы с утра пораньшеотправиться на работу, и для загулявших пьянчужек, живущих в пригородах мегаполисов, которые, засидевшись в барах, пропустили поезд до дома. Обе эти категории в Японии состоят исключительно из мужчин, так что хозяева отелей решили оградить их от разлагающего влияния слабого пола. До сих пор лишь четыре капсульных отеля в Японии соглашаются пускать на постойженщин, и все они находятся в мегаполисах: это "Асахи Плаза" в Осаке, "Грин Плаза" в Токио и "Найн Ауэрз" с двумя отделениями - в Киото и токийском аэропорту Нарита.