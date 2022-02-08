«Приехал, увидел и победил», а ведь мог бы и не попасть в Пекин

Юрий Бородавко, старший тренер наших лыжников, горд результатом Александра Терентьева. Он принес России еще одну бронзу, на этот раз, в лыжном спринте. Издание «Чемпионат» и другие СМИ цитируют наставника: «Сашка — молодой парень, очень рад за него! Приехал пару дней назад, увидел и победил».



Он шел к этому результату весь сезон, показывая успехи в соревнованиях, меньше рангом. Тем не менее, место в сборной досталось ему не без труда. Тренер признается, что еще за полмесяца до Олимпиады его вхождение в команду было под вопросом. Но решилось все в его пользу, и тренерский штаб не ошибся. Александр приехал в Пекин за два дня до гонки и успел акклиматизироваться.