Серебро с неба: везение или справедливость восторжествовала?

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Наград в прыжках с трамплина на Олимпиаде у нас не было с 1968 года.
Неожиданно, зато как приятно! У нас серебро в прыжках с трамплина! Это событие обсуждают и будут еще долго судить-рядить. Ведь последний раз мы имели олимпийскую медаль в этом виде в далеком 1968 году. Тогда, правда, было золото, и принес его нам Владимир Белоусов. И с тех пор — абсолютная тишина, ни единого звука медального звона!
В соревнованиях смешанных команд случилось невероятное: несколько сильнейших представителей разных сборных дисквалифицировали из-за проблем с костюмами. В «полетах» с трамплина облачение спортсменов имеет очень большое значение, и к нему предъявляются особые требования. Почему такие казусы произошли со спортсменами сразу четырех команд, сложно представить. Понадеялись на слабую бдительность китайцев?..
На старте были не засчитаны попытки трех спортсменок, причем, титулованных. Второй раунд принес новые сюрпризы: еще две дисквалификации, и тоже по «вине» комбинезонов. Пять «пролетов» сразу, такого сложно было даже нафантазировать! Под раздачу попали спортсмены из Японии, Австрии, Германии и Норвегии. Подробнее о перипетиях «костюмного переполоха» можно прочесть на «Чемпионате».
В итоге чемпионами стали словенцы с результатом более 1000 очков. «Бронза» у канадцев. Россияне — вторые с суммой 890,3 балла. Вот их имена: Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.
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