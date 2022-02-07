Серебро с неба: везение или справедливость восторжествовала?

Неожиданно, зато как приятно! У нас серебро в прыжках с трамплина! Это событие обсуждают и будут еще долго судить-рядить. Ведь последний раз мы имели олимпийскую медаль в этом виде в далеком 1968 году. Тогда, правда, было золото, и принес его нам Владимир Белоусов. И с тех пор — абсолютная тишина, ни единого звука медального звона!