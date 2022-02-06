Радостный лыжник Большунов чуть не сломал пьедестал почёта

2001
2
2
На церемонии награждения Александр Большунов так радовался своей победе в скиатлоне, что случайно повредил пьедестал почёта.
Сегодня удача на стороне российской команды. Александр Большунов принёс сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Серебро завоевал Денис Спицов.
Большунов смог победить, несмотря на то, что после отсечки в 2,5 км упал и потерял несколько секунд. Спицов также падал незадолго до финиша. Но парней это не остановило.
Большунов смог победить, несмотря на то, что после отсечки в 2,5 км упал и потерял несколько секунд. Спицов также падал незадолго до финиша. Но парней это не остановило.
Эмоции так сильно захлестнули чемпиона, что его напора не выдержала пластиковая часть пьедестала с надписью «Beijing-2022», она попросту отвалилась после прыжка спортсмена. Александр попытался было вернуть её на место, но поле неудачной попытки оставил лежать на снегу.
Кто делал пьедестал, видимо, на такие эмоции спортсменов не рассчитывал.
Источник:
Ссылки по теме:
- Потрясающий "балет рук" на закрытии Паралимпийских игр в Токио
- Пиф-паф, ой-ой-ой, или История о том, как призер Олимпиады поохотился на зайца с пистолетом
- «Могут посадить в тюрьму»: белорусская легкоатлетка просит убежище в ЕС
- Немецкого тренера дисквалифицировали на Олимпиаде за жестокое обращение с конем
- Презерватив помог австралийской гребчихе завоевать золото на Олимпиаде
Метки: большунов видео олимпиада первое место пьедестал
41
Понравилось41
Новости партнёров