Радостный лыжник Большунов чуть не сломал пьедестал почёта

Сегодня удача на стороне российской команды. Александр Большунов принёс сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Серебро завоевал Денис Спицов.

Большунов смог победить, несмотря на то, что после отсечки в 2,5 км упал и потерял несколько секунд. Спицов также падал незадолго до финиша. Но парней это не остановило.