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Радостный лыжник Большунов чуть не сломал пьедестал почёта

Радостный лыжник Большунов чуть не сломал пьедестал почёта (2 фото + 2 видео)

Автор:
06 февраля 2022 12:49
Сообщество : Спорт
Метки: большунов   видео   олимпиада   первое место   пьедестал   
2001
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2
На церемонии награждения Александр Большунов так радовался своей победе в скиатлоне, что случайно повредил пьедестал почёта.

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Метки: большунов   видео   олимпиада   первое место   пьедестал   
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11  комментариев
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12k
Taximaxi Час назад
Скамейка,награждать,прыгать,трансформер,1шт,6шт-низкий цена опт.
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698
Трям Час назад
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3k
Ivan Час назад
Ну а хренли вы хотели? Made in China...
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15k
Alex ASK Час назад
Сан Саныч порвал астматиков.
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203
Роман 2 часа назад
Знай наших!
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43k
Элек Мек 2 часа назад
Это оттого что пьедестал китайский)))
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Пьедестал со скидкой с Али и маде ин Чина?
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3k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Главное - пусть теперь только медаль не кусает)
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