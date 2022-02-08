Беспредельная самооборона: предложено внедрить в практику правило «Мой дом — моя крепость»

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Депутаты от ЛДПР отметились новой законодательной инициативой. Планируют дать возможность россиянам защищать жилище любыми доступными способами.
Депутаты фракции ЛДПР направили в кабмин на отзыв законопроект, разрешающий согражданам использовать любые способы защиты при нападении (незаконном проникновений) на дом или квартиру. Как поясняет Регнум, для этого предлагается внесение соответствующих поправок в статью 37 Уголовного кодекса РФ, трактующую нюансы необходимой обороны.
Судебная практика знает немало примеров, когда человек, защищавший свое жилище, сам переходил в разряд «преступников» и отправлялся за решетку. Такое наказание предусмотрено действующим законодательством, если обороняющийся причинил нападавшему тяжкий вред здоровью или убил его. А следствие и суд «не увидели» реальной угрозы защитнику своей все еще не крепости.
Судебная практика знает немало примеров, когда человек, защищавший свое жилище, сам переходил в разряд «преступников» и отправлялся за решетку. Такое наказание предусмотрено действующим законодательством, если обороняющийся причинил нападавшему тяжкий вред здоровью или убил его. А следствие и суд «не увидели» реальной угрозы защитнику своей все еще не крепости.
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В новом документе предлагается считать возможным любой метод защиты своей недвижимости, если кто-то вламывается на наши законные квадратные метры. То есть, понятие «превышение меры необходимой обороны», по сути, будет упразднено для случаев незаконного проникновения в жилище. Если, разумеется, поправка обретет силу закона.
Авторы инициативы объясняют: преступник-то ничем не ограничен: ни способами нападения, ни моральными рамками. А обороняющиеся пока что в ответных действиях не могут быть столь же свободны.
"Мы считаем, что формула "Мой дом - моя крепость" должна быть закреплена в уголовном праве", — прокомментировал проект поправок Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Он является одним из авторов законодательной инициативы.
Авторы инициативы объясняют: преступник-то ничем не ограничен: ни способами нападения, ни моральными рамками. А обороняющиеся пока что в ответных действиях не могут быть столь же свободны.
"Мы считаем, что формула "Мой дом - моя крепость" должна быть закреплена в уголовном праве", — прокомментировал проект поправок Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Он является одним из авторов законодательной инициативы.
Идея не нова. Она уже лет 7-8 назад высказывалась на портале общественных инициатив и даже собрала свыше 100 тысяч подписей. Была переадресована законодателям… и пропала в бюрократическом водовороте.
Два года назад, в феврале 2020 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела более частную корректировку. В ней предлагалось не считать превышением пределов самообороны ситуацию, когда атакующему причинен вред, но человек обороняющийся был не в состоянии оценить степень угроз из-за внезапности нападения. Комиссия тогда инициативу отклонила.
Сейчас часть депутатов от фракции "Справедливая Россия - За правду" уже высказались в поддержку проекта. А представители КПРФ «в едином порыве» заявили о необходимости сохранения рамок самообороны. Тем более, что и злоупотребления, перекосы тут возможны. Другие парт-ячейки пообещали изучить инициативу и высказаться позже.
Два года назад, в феврале 2020 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела более частную корректировку. В ней предлагалось не считать превышением пределов самообороны ситуацию, когда атакующему причинен вред, но человек обороняющийся был не в состоянии оценить степень угроз из-за внезапности нападения. Комиссия тогда инициативу отклонила.
Сейчас часть депутатов от фракции "Справедливая Россия - За правду" уже высказались в поддержку проекта. А представители КПРФ «в едином порыве» заявили о необходимости сохранения рамок самообороны. Тем более, что и злоупотребления, перекосы тут возможны. Другие парт-ячейки пообещали изучить инициативу и высказаться позже.
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Я бы ещё и премию за это предложил, но боюсь некоторые начнут специально затаскивать к себе во двор прохожих, чтобы получить оную. Так что ладно. Обойдёмся без премии. Но право защищаться и защищать своё, должно быть неприемлемым и ненаказуемым до тех пор, пока это не приносит вреда невиновным окружающим. (Можно ведь запереть бандита в погреба и какой-нибудь ядовитый газ пустить, от которого потом вся деревня вымрет.) Во всех остальных случаях хозяин квартиры, дома, гаража, лужайки, машины и т.д. не должны нести ответственность при защите своего имущества или своей жизни.
Короче деду тогда за дырявую черепушку "чирик" впаяли. И это при том, что суд признал, что "по неосторожности". Да и дачники тоже сильно усилия приложили, чтобы дела "отмазать". Хороший был человек и сторож справный. А так бы наверное как минимум на "пятнашку" бы присел.
Я всё это считал и считаю неправильным. Нехер на чужое зариться и никто тебе в башке вентиляцию не устроит!
Ответ: нет, не может. Для грызуна С2Н5ОН является отталкивающим фактором.
Ещё вводные для размышления: Как могли даже угашенные утырки выпить жидкость без запаха спирта из водочной бутылки?
Вывод: Ваша история - байка, созданная на неумных отмазках деда. На деле же старикан хотел отравить непрошенных гостей и добился этого. За что и схлопотал несколько лет колонии (по моей памяти, дали ему больше двух?).
А так и есть в настоящий момент. Нет в УК такого правила, что надо защищаться ТАК ЖЕ как на тебя нападают: от ножа ножом, от ружья ружом, а от каратиста айкидо
Тем более, даже есть уточнение для особо ретивых судей, но это не помогает...
"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 сентября 2012 г. N 19
О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ И ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ
ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ"
"10. При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия (часть 1 статьи 37 УК РФ), а также в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 37 УК РФ, обороняющееся лицо ВПРАВЕ ПРИЧИНИТЬ ЛЮБОЙ по характеру и объему вред посягающему лицу."
PS Суды иногда МЕСЯЦАМИ решают, КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЮРИСТЫ СПОРЯТ, було превышение или нет, а обороняющийся, в СОСТОЯНИИ СТРЕССА ЗА СЕКУНДЫ ДОЛЖЕН ЭТО ОПРЕДЕЛИТЬ.
- НЕТ!!!
- Доверяете ли вы следствию?
- НЕТ!!!
- Хотите ли вы вернуть смертную казнь?
- ДА!!!
https://www.ntv.ru/novosti/2408382/https://www.ntv.ru/novosti/2408382/