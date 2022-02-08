Беспредельная самооборона: предложено внедрить в практику правило «Мой дом — моя крепость»

Идея не нова. Она уже лет 7-8 назад высказывалась на портале общественных инициатив и даже собрала свыше 100 тысяч подписей. Была переадресована законодателям… и пропала в бюрократическом водовороте.



Два года назад, в феврале 2020 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела более частную корректировку. В ней предлагалось не считать превышением пределов самообороны ситуацию, когда атакующему причинен вред, но человек обороняющийся был не в состоянии оценить степень угроз из-за внезапности нападения. Комиссия тогда инициативу отклонила.



Сейчас часть депутатов от фракции "Справедливая Россия - За правду" уже высказались в поддержку проекта. А представители КПРФ «в едином порыве» заявили о необходимости сохранения рамок самообороны. Тем более, что и злоупотребления, перекосы тут возможны. Другие парт-ячейки пообещали изучить инициативу и высказаться позже.