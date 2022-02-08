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Беспредельная самооборона: предложено внедрить в практику правило «Мой дом — моя крепость»

Беспредельная самооборона: предложено внедрить в практику правило «Мой дом — моя крепость» (3 фото)

Автор:
08 февраля 2022 17:15
Метки: жилище   законопроект   защита   лдпр   оборона   поправка   преступники   
1541
3
Депутаты от ЛДПР отметились новой законодательной инициативой. Планируют дать возможность россиянам защищать жилище любыми доступными способами.
Депутаты фракции ЛДПР направили в кабмин на отзыв законопроект, разрешающий согражданам использовать любые способы защиты при нападении (незаконном проникновений) на дом или квартиру. Как поясняет Регнум, для этого предлагается внесение соответствующих поправок в статью 37 Уголовного кодекса РФ, трактующую нюансы необходимой обороны.

Судебная практика знает немало примеров, когда человек, защищавший свое жилище, сам переходил в разряд «преступников» и отправлялся за решетку. Такое наказание предусмотрено действующим законодательством, если обороняющийся причинил нападавшему тяжкий вред здоровью или убил его. А следствие и суд «не увидели» реальной угрозы защитнику своей все еще не крепости.
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В новом документе предлагается считать возможным любой метод защиты своей недвижимости, если кто-то вламывается на наши законные квадратные метры. То есть, понятие «превышение меры необходимой обороны», по сути, будет упразднено для случаев незаконного проникновения в жилище. Если, разумеется, поправка обретет силу закона.

Авторы инициативы объясняют: преступник-то ничем не ограничен: ни способами нападения, ни моральными рамками. А обороняющиеся пока что в ответных действиях не могут быть столь же свободны.

"Мы считаем, что формула "Мой дом - моя крепость" должна быть закреплена в уголовном праве", — прокомментировал проект поправок Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Он является одним из авторов законодательной инициативы.
Идея не нова. Она уже лет 7-8 назад высказывалась на портале общественных инициатив и даже собрала свыше 100 тысяч подписей. Была переадресована законодателям… и пропала в бюрократическом водовороте.

Два года назад, в феврале 2020 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела более частную корректировку. В ней предлагалось не считать превышением пределов самообороны ситуацию, когда атакующему причинен вред, но человек обороняющийся был не в состоянии оценить степень угроз из-за внезапности нападения. Комиссия тогда инициативу отклонила.

Сейчас часть депутатов от фракции "Справедливая Россия - За правду" уже высказались в поддержку проекта. А представители КПРФ «в едином порыве» заявили о необходимости сохранения рамок самообороны. Тем более, что и злоупотребления, перекосы тут возможны. Другие парт-ячейки пообещали изучить инициативу и высказаться позже.

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Метки: жилище   законопроект   защита   лдпр   оборона   поправка   преступники   
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38  комментариев
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2k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Право защищать свой дом, семью, это как защищать родину, просто должно быть в первых строках конституции.
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2k
Хрюн Полминуты назад
Давно пора.
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6k
Думай о хорошем! 12 минут назад
я и без всяких законов так сделаю
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5k
Duckk 18 минут назад
Не, не примут такое. И в ЛДПР прекрасно это понимают, поэтому и вносят такую инициативу. Чистый пиар, просчитанный до запятой.
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1k
Сергей 18 минут назад
Кто-нибудь мне может объяснить, почему отвергается такой законопроект? Какие аргументы??? Ведь абсолютно у всех есть дома, на которые могут напасть???!!!
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2k
Natural Selection 19 минут назад
Наконец то я оторвусь
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5k
Димыч 20 минут назад
"Мой дом - моя крепость." Так быть и должно. Пока ты не нарушил права и свободы другого.
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1k
Григорий Водениктов Полчаса назад
единарастическое большинство похоронит эту инициативу
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1k
Миша Полчаса назад
Почему только при нападении на дом или квартиру, а не при любом нападении. С самообороной полное гуано в действующем законе, убьют, тогда приходите...
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−2
Любаша Андреева 37 минут назад
Беспредельная Самооборона,Мой дом,моя крепость,да уж
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6k
Акакий 39 минут назад
на Украине давно уже введено это правило.
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10k
Максим 41 минуту назад
Да! Нужный законопроек. Вот только сынок, это фантастика...
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13k
ss 52 минуты назад
И это архиправильно! Вламывающийся в чужую квартиру, гараж или даже двор, должен знать, что цена его жизни становится автоматически равна нулю.
Я бы ещё и премию за это предложил, но боюсь некоторые начнут специально затаскивать к себе во двор прохожих, чтобы получить оную. Так что ладно. Обойдёмся без премии. Но право защищаться и защищать своё, должно быть неприемлемым и ненаказуемым до тех пор, пока это не приносит вреда невиновным окружающим. (Можно ведь запереть бандита в погреба и какой-нибудь ядовитый газ пустить, от которого потом вся деревня вымрет.) Во всех остальных случаях хозяин квартиры, дома, гаража, лужайки, машины и т.д. не должны нести ответственность при защите своего имущества или своей жизни.
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2k
Игорь 52 минуты назад
все правильно, только боюсь - отклонят ((
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1k
好狼 56 минут назад
Каждый здравомыслящий ЗА! Ну, если он, конечно, не коммунист
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19k
Luc72 56 минут назад
"Планируют дать возможность россиянам защищать жилище ЛЮБЫМИ ДОСТУПНЫМИ СПОСОБАМИ."
А так и есть в настоящий момент. Нет в УК такого правила, что надо защищаться ТАК ЖЕ как на тебя нападают: от ножа ножом, от ружья ружом, а от каратиста айкидо


Тем более, даже есть уточнение для особо ретивых судей, но это не помогает...
"ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 сентября 2012 г. N 19
О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ И ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ
ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ"
"10. При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия (часть 1 статьи 37 УК РФ), а также в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 37 УК РФ, обороняющееся лицо ВПРАВЕ ПРИЧИНИТЬ ЛЮБОЙ по характеру и объему вред посягающему лицу."

PS Суды иногда МЕСЯЦАМИ решают, КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЮРИСТЫ СПОРЯТ, було превышение или нет, а обороняющийся, в СОСТОЯНИИ СТРЕССА ЗА СЕКУНДЫ ДОЛЖЕН ЭТО ОПРЕДЕЛИТЬ.
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4k
portroy 57 минут назад
В своей квартире - это правильно! А в ипотечной? Только соответственно сумме выплаченного долга? Выплатил 30% - защищайся на треть!)))
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4k
Петрович Час назад
Комми, как всегда засунули язык в жопу
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1k
Максим Максимов Час назад
Всё правильно, ибо мусарня отвечает так: ВОТ КОГДА ВАС УБЬЮТ, ТОГДА И ПРИХОДИТЕ. А ТАК НЕТ ТЕЛА - НЕТ ДЕЛА
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6k
SuperTroll 2 часа назад
А вот это дело! Сколько было громких случаев, когда люди защищались в своем доме и убивали нападавших. А потом сроки на пол жизни получали..не правильно это как то...А бывает и вот так:
https://www.ntv.ru/novosti/2408382/https://www.ntv.ru/novosti/2408382/
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
давно пора
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