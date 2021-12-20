«Фарту масть!» Двое преступников из Англии выиграли в лотерею 4 миллиона фунтов

Вот только погулять как следует не успели - оба оказались в тюрьме.
Марк Гудрам и Джон Уотсон - два друга «не разлей вода». Жили в Лондоне, занимались гоп-стопом, мелкими кражами и прочим криминалом. Как-то раз они решили попытать счастья в лотерею и купили билет.
И он оказался выигрышным. Дружбаны подняли 4 миллиона фунтов (около 400 миллионов рублей). И стали жить красиво.
Но это продолжалось недолго. Потому что дятлы купили билет на ворованную карту). Силовики быстро вычислили счастливчиков и их «фарт» закончился, оба присели на 1,5 года. Их адвокат считает, что выигранными деньгами они больше не воспользуются - счет уже заблокировали.
Источник:
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Или банк просто заберёт их себе?
Сажайте за украденную кредитку, но выигрыш верните.
На его деньги был куплен билет и выигрыш есть.
Это суд по этому делу только сейчас решение вынес.
В общем лотерейщики на этих дураках хорошо сэкономили