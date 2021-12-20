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«Фарту масть!» Двое преступников из Англии выиграли в лотерею 4 миллиона фунтов

«Фарту масть!» Двое преступников из Англии выиграли в лотерею 4 миллиона фунтов (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 14:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: fart   Удача   билет   лондон   лотерея   преступники   
1665
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Вот только погулять как следует не успели - оба оказались в тюрьме.

Марк Гудрам и Джон Уотсон - два друга «не разлей вода». Жили в Лондоне, занимались гоп-стопом, мелкими кражами и прочим криминалом. Как-то раз они решили попытать счастья в лотерею и купили билет.

И он оказался выигрышным. Дружбаны подняли 4 миллиона фунтов (около 400 миллионов рублей). И стали жить красиво.

Но это продолжалось недолго. Потому что дятлы купили билет на ворованную карту). Силовики быстро вычислили счастливчиков и их «фарт» закончился, оба присели на 1,5 года. Их адвокат считает, что выигранными деньгами они больше не воспользуются - счет уже заблокировали.

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Метки: fart   Удача   билет   лондон   лотерея   преступники   
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15k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Пацаны к успеху шли, не получилось не фартануло!
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13k
* 36 минут назад
А разве деньги теперь не являются собственностью владельца карты? И они ему ещё должны...
Или банк просто заберёт их себе?
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405
Карл Такойто 49 минут назад
Если это правда то у судьбы определенно есть чувство юмора
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2k
Sergius SPb 51 минуту назад
А каким образом выигрыш аннулирован? Факт выигрыша есть? Есть.
Сажайте за украденную кредитку, но выигрыш верните.
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405
Карл Такойто Sergius SPb 45 минут назад
Так они же оплатили билет украденной кредиткой,поэтому выигрыш конфискуют. Это то же самое что ты на ворованные деньги автомобиль купишь,его же не оставят тебе
Вот если бы они за наличные купили билет,другое дело,там бы пришлось доказывать что куплено на ворованные что вряд ли получилось бы учитывая копеечную стоимость билета. Но эти парни оплатили картой которая оставила прямой след,тут без вариантов
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405
Карл Такойто * 20 минут назад
Логично,но так просто добровольно ему никто не отдаст. Но в суде счастья попытать стоит))
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3k
A Час назад
Доказательство поговорки :"Дуракам везет"
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12
Санчес Час назад
Наверняка фейковая новость
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217
Fatal Mistake Санчес Час назад
Реальная новость. В апреле 2019 выиграли в лотерею, но выигрыш им не выплатили, заподозрив неладное. Эти два дурачка даже успели победных интервью надавать)))
Это суд по этому делу только сейчас решение вынес.
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6k
Николай Час назад
мем Лошары в студию...
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3k
V2.Smirnov 2 часа назад
Небось и заныкать в какую крипту не успели...
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217
Fatal Mistake V2.Smirnov 57 минут назад
А им выигрыш и не выплачивали. Они сразу попались как дураки - позвонили в лотерейную компанию, чтобы им выплатили деньги. Те сказали, давайте номер банковского счёта, куда платить. Они сказали, нет счета в банке. А платёж банковской картой был…
В общем лотерейщики на этих дураках хорошо сэкономили
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