«Фарту масть!» Двое преступников из Англии выиграли в лотерею 4 миллиона фунтов

Но это продолжалось недолго. Потому что дятлы купили билет на ворованную карту). Силовики быстро вычислили счастливчиков и их «фарт» закончился, оба присели на 1,5 года. Их адвокат считает, что выигранными деньгами они больше не воспользуются - счет уже заблокировали.