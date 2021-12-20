В Шотландии реабилитируют четыре тысячи ведьм

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Группа "Ведьмы Шотландии" разработала законопроект, благодаря которому будут пересмотрены средневековые приговоры для женщин, обвинённых в колдовстве.
Новый законопроект, который внесли на рассмотрение в Шотландский парламент, рассчитан на то, чтобы власти официально принесли извинения и установили памятники женщинам, пострадавшим после обвинений в колдовстве.
Инициатором обсуждаемого законопроекта стала Клэр Митчелл – адвокат и руководитель группы "Ведьмы Шотландии".
Известно, что шотландский король Яков VI в 1597 году издал закон о колдовстве. И тогда начались особо активные поиски ведьм и колдунов. Около 4 000 человек было обвинено в разных вещах: ворожба, встречи с дьяволом, вызов шторма и управление другими стихиями, превращение в животных по ночам. В 85% случаев обвиняли в колдовстве женщин.
Инициатором обсуждаемого законопроекта стала Клэр Митчелл – адвокат и руководитель группы "Ведьмы Шотландии".
Известно, что шотландский король Яков VI в 1597 году издал закон о колдовстве. И тогда начались особо активные поиски ведьм и колдунов. Около 4 000 человек было обвинено в разных вещах: ворожба, встречи с дьяволом, вызов шторма и управление другими стихиями, превращение в животных по ночам. В 85% случаев обвиняли в колдовстве женщин.
Охота на ведьм прекратилась только к середине XVIII века.
Не только Шотландия "славилась" гонениями на ведьм. Сожжение женщин на кострах было распространено также в Германии, Италии, Швейцарии и Франции.
Не только Шотландия "славилась" гонениями на ведьм. Сожжение женщин на кострах было распространено также в Германии, Италии, Швейцарии и Франции.
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Тема закрыта? Так и ди с миром, зачем отвечать? Я лично развлекаюсь. Почему бы и нет?
Пишешь комментарий, а тебе лекцию, дескать смотри что знаю! Ты как котенка окунул в его же лужу, а он оправдывается, ноет)))
Ладно, иди с миром, отпускаю!
Подсказал человеку, что нельзя чужие мысли выдавать за свои. Опять же польза?
А на счет видят, это же отлично! Разве нет?
Хотя да, ты же здесь развлекаться пришёл. Веселись юноша в юности твоей... (дальше не буду, цитировать а то и меня в копировании обвинишь)