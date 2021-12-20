В Шотландии реабилитируют четыре тысячи ведьм

Новый законопроект, который внесли на рассмотрение в Шотландский парламент, рассчитан на то, чтобы власти официально принесли извинения и установили памятники женщинам, пострадавшим после обвинений в колдовстве.



Инициатором обсуждаемого законопроекта стала Клэр Митчелл – адвокат и руководитель группы "Ведьмы Шотландии".



Известно, что шотландский король Яков VI в 1597 году издал закон о колдовстве. И тогда начались особо активные поиски ведьм и колдунов. Около 4 000 человек было обвинено в разных вещах: ворожба, встречи с дьяволом, вызов шторма и управление другими стихиями, превращение в животных по ночам. В 85% случаев обвиняли в колдовстве женщин.