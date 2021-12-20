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В Шотландии реабилитируют четыре тысячи ведьм

В Шотландии реабилитируют четыре тысячи ведьм (2 фото)

Автор:
20 декабря 2021 13:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ведьмы   законопроект   колдуны   костёр   парламент   реабилитация   шотландия   
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Группа "Ведьмы Шотландии" разработала законопроект, благодаря которому будут пересмотрены средневековые приговоры для женщин, обвинённых в колдовстве.
Новый законопроект, который внесли на рассмотрение в Шотландский парламент, рассчитан на то, чтобы власти официально принесли извинения и установили памятники женщинам, пострадавшим после обвинений в колдовстве.

Инициатором обсуждаемого законопроекта стала Клэр Митчелл – адвокат и руководитель группы "Ведьмы Шотландии".

Известно, что шотландский король Яков VI в 1597 году издал закон о колдовстве. И тогда начались особо активные поиски ведьм и колдунов. Около 4 000 человек было обвинено в разных вещах: ворожба, встречи с дьяволом, вызов шторма и управление другими стихиями, превращение в животных по ночам. В 85% случаев обвиняли в колдовстве женщин.
Охота на ведьм прекратилась только к середине XVIII века.

Не только Шотландия "славилась" гонениями на ведьм. Сожжение женщин на кострах было распространено также в Германии, Италии, Швейцарии и Франции.

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Метки: ведьмы   законопроект   колдуны   костёр   парламент   реабилитация   шотландия   
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7k
Ф Ив Час назад
Жизнь ведьм важна.
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4k
Andrey Abramov 18 секунд назад
Закон обратной силы не имеет.
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3k
Ivan Полчаса назад
Следователи годами дела вели, суды, пытки, а эти чертовы филантропы одним росчерком пера работу тысяч госслужащих свели на ноль...
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956
Квантовый_Слесарь_82 Полчаса назад
Всех красивых баб сожгли.
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2k
Алекс 46 минут назад
Срочно открываю в Шотландии скульптурную мастерскую.
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5k
Борис Карабанов 58 минут назад
Это гнилая либерастня обеляет своих гнилых предков. Всё правильно король Яков делал. Он твёрдой рукой укреплял своё государство и очищал его от этого гнилья. Безвинно казнённых не было. Все эти вредители и враги народа за дело получили наказание. Зато был порядок.
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ПаганецЪ Час назад
Тем, кого сожгли, утопили или повесили, резко полегчало!
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Максим Час назад
Хм, но пересматривать приговоры надо, опирая на Молот ведьм. Всё таки лучше с такими быть по действовавшим законам и правилам. Может и новые приговоры будут. А то целую партию организовали.
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